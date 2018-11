„Venkov počká, protože nechce u lizu pravici.“ Ozvaly se hlasy z ČSSD a KSČM. Důležité

„Skrytá nahrávka syna premiéra Andreje Babiše je bezesporu mediální ‚bomba‘. Několik vážných: skrytý záznam psychicky nemocného člověka, načasování zveřejnění v době zahraniční pracovní cesty premiéra a krátce před výročím 17. listopadu... Pochopitelně vzrušené výroky opozičních politiků (zatím vyhrává Marian Jurečka s návrhem na hlasování o nedůvěře vládě). Teď by to však chtělo nechat ochladnout emoce a zapojit rozum,“ napsal ve svém příspěvku na Facebooku bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD).

„Běží stále trestní řízení a to by politici napříč spektrem neměli svými výroky nijak narušovat a politizovat. Údaje z reportáže jistě zaregistroval státní zástupce i vyšetřovatel, vyhodnotí je a využije. Není to úkol ani pro uliční výbor, ani pro žádný parlamentní poslanecký klub, pokud se nechce stát stranickým tribunálem z 50. let. Trestní řízení vedou orgány činné v trestním řízení, nikoliv poslanci či plénum Sněmovny jako celek nebo účastníci politických vzpomínkových shromáždění k 17. listopadu v příštích dnech. Tolik právní rozměr věci. A potom ten politický – bez relevantních závěrů policie a lékařů – psychiatrů (znalců) nelze ověřit pravdivost výroků a informací ze včerejší reportáže,“ je opatrný Hašek.

„ČSSD by jako koaliční vládní partner měla vedle toho znát i jasné stanovisko premiéra a hnutí ANO jako koaličního partnera. Sečteno a podtrženo – na ‚bombu‘ Sabina můžete typově reagovat buď jako pyrotechnik – chladně a s rozvahou nebo jako Jurečka – kladivem (na čarodějnice). Otázkou je, komu vybuchne v ruce...“ uzavřel Hašek.

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 4497 lidí

„Nemá cenu věštit vývoj před reakcí Andreje Babiše, rodiny a zejména Policie ČR, ale možný scénář je pár antibabiš protestů v Praze, zatímco většina venkova si počká, protože tuší že pustit teď k lizu pravicovou opozici by znamenalo jen zbrzdění mezd a seškrtání dávek,“ poznamenal komunistický poslanec Jiří Dolejš.

Své stanovisko uvedl pro Seznam Zprávy také místopředseda ČSSD Martin Netolický. Ten chce, aby se strana novými okolnostmi vážně zabývala. „To může zatřást českou politikou, sociální demokracie nemůže být ta, která se k tomu nebude vůbec vyjadřovat,“ řekl.

Celý příspěvek Michala Haška:

Skrytá nahrávka syna premiéra Andreje Babiše je bezesporu mediální “bomba”. Několik vážných ale - skrytý záznam psychicky nemocného člověka, načasování zveřejnění v době zahraniční pracovní cesty premiéra a krátce před výročím 17.listopadu... Pochopitelně vzrušené výroky opozičních politiků (zatím vyhrává Marian Jurečka s návrhem na hlasování o nedůvěře vládě). Teď by to však chtělo nechat ochladnout emoce a zapojit rozum. Běží stále trestní řízení a to by politici napříč spektrem neměli svými výroky nijak narušovat a politizovat. Údaje z reportáže jistě zaregistroval státní zástupce i vyšetřovatel, vyhodnotí je a využije. Není to úkol ani pro uliční výbor ani pro žádný parlamentní poslanecký klub,pokud se nechce stát stranickým tribunálem z 50.let. Trestní řízení vedou orgány činné v trestním řízení, nikoliv poslanci či plénum sněmovny jako celek nebo účastníci politických vzpomínkových shromáždění k 17.listopadu v příštích dnech . Tolik právní rozměr věci . A potom ten politický- bez relevantních závěrů policie a lékařů- psychiatrů (znalců) nelze ověřit pravdivost výroků a informací ze včerejší reportáže. ČSSD by jako koaliční vládní partner měla vedle toho znát i jasné stanovisko premiéra a hnutí ANO jako koaličního partnera. Sečteno a podtrženo - na “bombu” Sabina můžete typově reagovat buď jako pyrotechnik- chladně a s rozvahou nebo jako Jurečka - kladivem (na čarodějnice). Otazkou je, komu vybuchne v ruce...

Psali jsme: Syřiště (Soukromníci): Svět podle Ovčáčka Únos Babiše: Vyjádřily se „orgány“ i Pražský hrad Oranžový klub: Úmluva přispěje k pozitivním změnám v oblasti zamezení násilí na ženách SPD: Podpoříme svazek manželství muže a ženy, který by měl být chráněn Ústavou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef