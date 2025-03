„Viděl jsem 10 rezolucí. Diplomacie nikde.“ Německý europoslanec o dost jinak než zbytek

Von der Schulenburg se svěřil, že v Evropském parlamentu je to pro něho náročnější, než v některých válkou zasažených zemích, ve kterých byl. „Kvůli jazyku tam používanému, nenávisti, neustálých rezolucích,“ vysvětlil a dodal, že v Bruselu jsou „dobře placení“ europoslanci, kteří neustále pro válku prodlužující rezoluce hlasují. „Ačkoliv nemají syna ve válce, jejich dcera nebyla znásilněna, nepřišli o dům, nejsou uprchlíci, peníze jim chodí pravidelně, dokonce se jim zvyšují, takže necítí inflaci,“ podotkl s tím, že asi bude v europarlamentu jediný, kdo viděl válku a co způsobuje.

Zmínil také, že největší ztráty u vojáků jsou právě v závěru války. Konstatoval, že Ukrajina válku vyhrát nemůže, ale stále se tam posílají peníze a stále se Ukrajině tvrdí, že vyhrát může. „Je to hrozné,“ shrnul s tím, že to, čemu se říká „podporovat Ukrajinu“, je nemorální a iracionální. Doplnil, že i v chartě OSN je zakotveno, že pokud posíláte zbraně na obranu, tak vaší povinností je vyjednávat. „Ale Evropani se myslí, že toto se jich netýká,“ vytkl. „Už jsem viděl asi 10 rezolucí ohledně vyzbrojování Ukrajiny a ani v jedné nebylo slovo diplomacie,“ posteskl si a dodal, že rezoluce mají 18 stran a jsou plné nenávisti. V rezolucích je sice hodně požadavků, ale nejsou ani adresované.

Také uvedl, že v Evropské unii jsou teď nepřátelé číslo jedna Rusové, číslo dva Číňané, číslo tři Američané a pak další země BRICS. „Jsme úplní blázni, máme za nepřátele celý svět. A myslíme si, že jsme morálně na výši. Myslím, že je to sebevražda Evropy,“ zhodnotil a dodal, že je to pomalá sebevražda.

Neví, jestli se má smát, nebo plakat nad prohlášeními, že válku je možné vyhrát, zvlášť teď, když vláda USA nechce s Ruskem bojovat a Ukrajina mele z posledního. „Jak to chcete otočit?“ ptal se. Mimo jiné také protestoval proti pojmu „spravedlivý mír“, shledal, že mír je vždy nespravedlivý. „Američani jsou dostatečně chytří na to, aby věděli, že válku prohráli a musejí se z ní dostat, ale my ne. A já nevím proč? Jaký máme zájem na tom ve válce pokračovat?“ ptal se.

Poznamenal, že v europarlamentu je za zrádce kvůli tomu, že dělá to, co dělal v OSN. Totiž že prosazuje příměří a vyjednávání. Zraňuje ho, že EU se z mírového projektu stala válečným, protože sám je proevropský.

Předpověděl, že Evropská unie nepadne kvůli prohrané válce na Ukrajině, ale zkolabuje kvůli finančním a ekonomickým důvodům z toho vzniklých. Náklady na zbrojení a obnovu Ukrajiny půjdou do bilionů eur. „To nikdo nemá. Ani Německo,“ shledal. Poukázal na to, že Evropa má mnohonásobně dražší energie než USA nebo Čína a válka její situaci ještě zhoršuje. A s tím není možné oživit ekonomiku. „Po konci války začnou pro nás skutečné problémy. Viděl jsem hodně válek, to se stane,“ předpovídá von der Schulenburg.

Odhadl také, že USA chtějí pěstovat vztahy s Ruskem, které má přírodní zdroje a přístup k Asii, zatímco EU pěstuje vztahy s Ukrajinou, která po válce ani nemusí existovat, bude v ní „nevládnutelno“ a bude to černá díra na peníze. „Jak hloupé od nás,“ míní.