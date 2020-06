„Volal Kalousek. Jo, to on umí. Vím o něm svoje.“ Svědci dál vyprávějí

reklama

Včera ParlamentníListy.cz publikovaly článek o tom, co se odehrálo na Výboru pro obranu. Podstatnou část článku tvořily vzpomínky poslance ANO Pavla Růžičky na úřadování Miroslava Kalouska (tehdy člena KDU-ČSL) na Ministerstvu obrany. Stručně řečeno, poslanec na Kalouska nevzpomínal v dobrém. Sám v armádě působil přes 20 let, mimo jiné byl na dvou půlročních stážích v Iráku a na dvou misích v Kosovu.

Psali jsme: Objednávka za 600 korun se v armádě řeší tři měsíce. Vládní poslanec Růžička přidal i děsivou vzpomínku na Kalouska z roku '93

Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 780 lidí

V komentářích se se vzpomínkami na současného politika TOP 09 připojili další, kupříkladu komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. „Jo, volat, to on umí, to pamatuji ještě z protikorupční policie. Něčím se nakopne a... a že si vždy vybere nějakého pplk.,“ smál se poslanec.

S předanými zkušenostmi přišel i Tomáš Kubín: „Můj švagr za Kalouska na MO působil. Řekl bych, že to, jak jste jeho destruktivní činnost popsal, je jenom slabý odvar skutečnosti. Když už měl švagr opravdu velký strach, tak jsem mu sjednal schůzku s jedním vysokým politikem ODS (posléze premiérem). Tomu vylíčil všechny sviňárny a dozvěděl se, ze se s tím (s Kalouskem!) nedá nic dělat. Tak se můj příbuzný z MO raději vypařil, protože tušil, že po něm Kalda půjde.“ Růžička potvrdil, že on zkušenosti má také. „Co nedávám, je, když takovéhle politické eso začne moralizovat a poučovat,“ dodal.

A ozval se také podnikatel Libor Zeman, který prodává mimo jiné i vojenskou obuv. „Mám zkušenosti s bratrem náměstkem Kalouskem při projednávání výběrového řízení obuvi pro AČR v 90. letech. Že se většina výběrových řízení nejen pro AČR šije vrchním krejčím na míru, platí doteď. Ostatně mnoho krejčích na míru sedí v úřadech ČR,“ poznamenal.

Růžička uvedl, že v době, kdy v devadesátém třetím roce sloužil jako poručík, velitel čety oprav pozemní techniky u 9. divize v Táboře, tak armáda sama opravovala tanky, raketomety, ruční zbraně, BVP-1. Ale nyní už to nedělá. „V tom roce 1993 nějaký náměstek ministra obrany zodpovědný za rozpočet a akviziční procesy, možná že ho znáte, jmenuje se Kalousek, začíná do Ministerstva obrany přinášet nový systém, který se jmenuje outsourcing. Co to znamená? To znamená, že opravárenská činnost v rámci Ministerstva obrany nebo armády se totálně rozpadá, protože pan náměstek razí teorii, že proč budeme opravovat, když si ty služby můžeme nakupovat,“ uvedl Růžička doslova.

Právě díky Kalouskovu outsourcingu údajně armáda přišla o specialisty, kteří se o bojovou techniku dokázali postarat. Ve výčtu profesí zmínil tankisty, autaře, techniky, výzbrojáře. Tito prý chybějí zejména na úrovních čet, rot, praporů, nikoli na funkcích velitelsko-štábních.

„Technika od té doby nějakým samospádem běžela, něco se odprodávalo, něco se neopravovalo, braly se náhradní díly, nějak to fungovalo. V úplné nahotě se to ukázalo u vozidel Pandur. Tam se zjistilo, že tyhle odbornosti v armádě chybějí, a jsou pro ni důležité i z toho hlediska, že pak vše stojí daleko více peněz,“ dodal poslanec, který se problémům oprav věnuje již dlouho.

Dále dodal, že problémy jsou v Agentuře logistiky. „Jestliže někdo na objednávku za 600 korun dělá tři měsíce průzkum trhu, tak v civilním sektoru by majitel takového člověka vzal a do deseti minut by tam nesloužil. Takže já osobně si myslím, že by bylo dobré, aby se pan generál Muránský Agentuře logistiky a zejména těm pracovníkům, kteří řeší pandury, trošičku pověnoval, provedl popřípadě nějaká personální opatření, aby to opravdu začalo pružně fungovat, protože tím trpí hlavně ti bojovníci, kteří tu techniku mají využívat,“ mínil.

A řešil i Český obranný standard, který podle něho může za to, že se zakázky v armádě tak prodražují. Ten se totiž podle jeho slov „napasuje“ na daný dodaný komponent. A tím se uzamkne pro další firmy, které by ho mohly dodávat. Například protipožární zařízení v panduru podle Růžičky nepsal ČOS, ale napsala ho firma, která do armády dodává tento komponent.

„Tím pádem se ten ČOS uzamkl, protože ona si tam dala parametry takové, které nikdo jiný nesplní. A pro jiné dodavatele, mnohdy třeba lepších systémů, lepších produktů, ale hlavně levnějších, se ta dodávka stala uzamčenou. Zajímalo by mě, jestli se s tím začne pracovat tak, aby se okruh dodavatelů rozšířil a aby armáda neplatila tak moc za něco, co ta firma má pod smlouvou a stoprocentně ví, že nikdo jiný to nedodá. Týká se to PPZ, oleje, pneumatik, na x desítkách komponent, kde je jasné, že nikdo jiný to dodat nemůže, pouze ten, který má ty parametry z toho ČOS. Samozřejmě ta firma si to pečlivě hlídá. Je domluvená s výrobcem, že nikdo jiný nedostane oprávnění od výrobce, že to může dodávat. Je to uzavřený kruh a Ministerstvo obrany platí, platí a platí,“ konkretizoval problém Růžička.

Na závěr je možné připojit i video z doby, kdy se jeden Kalouskův telefonát proslavil v Poslanecké sněmovně, když tehdejšího ministra financí citoval poslanec Petr Skokan z Věcí veřejných.

