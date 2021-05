„Všechno špatně”. Pavel Sehnal se pustil do vlády, nezvládla prý očkovací strategii

Kabinet Andreje Babiš přistoupil k očkovací strategii špatně od samého základu. Myslí si to politik Pavel Sehnal, předseda Aliance pro budoucnost. Podle něho měly k prioritizovaným skupinám patřit i klíčoví lidé z průmyslu a dalších podniků, což by usnadnilo cestu z krize.

“Očkovací strategie vlády je špatná od základů. Podle mého názoru udělala vláda všechno špatně. Oni řekli, že budou očkovat seniory od nejstarších ročníků k mladším a teprve poté začala očkovat nemocné. Přitom došlo k významnému opomenutí preferenci podle povolání,” míní Pavel Sehnal.

Strategie podle něho měla být jiná. “Na prvním místě měli být nemocní, coby nejrizikovější skupina. Řada lidí s vážnými onemocněními není jen mezi seniory, ale mohou být i lidé mladí. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, které mají detailní informace o chorobách lidí mohla vláda vyfiltrovat rizikové skupiny, oslovit je a říct, vy budete očkováni jako první. Lidé často umírali nejen přímo na covid, ale kvůli souběhu s nějakou další nemocí. To byly ty skutečně rizikové skupiny a ty měly přijít na řadu první,” má jasno.

“Na druhém místě měla být preference povolání. V České republice máme tři miliony pracujících. Kdybychom 10 procent z nich, tedy 300 tisíc naočkovali (jde třeba o vedoucí výrobu, technologové a další klíčoví lidé), trvalo by to maximálně deset dnů a továrna a další podniky by mohly celou krizí proplouvat snadněji,” popisuje šéf Aliance pro budoucnost.

Třetí místo v prioritách mělo být řešeno čistě podle věku. “Chápu, že senioři by počkali o deset dnů víc, ale pokud jsou chráněni a izolováni doma, nebyl by v tom žádný problém. A kvůli plynulosti a hospodaření společnosti a ekonomiky, by to hrálo zásadní roli. Přitom už mohla být situace daleko lepší a ekonomické škody by finálně byly nižší a stát by to stálo méně peněz na různých náhradách a kompenzacích,” dodává Pavel Sehnal.

