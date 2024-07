„Vy nevíte, co zažijete, až Harrisová vyhraje.“ Varování novinářům

Afroameričan, konzervativní politik, politický komentátor a neurochirurg Ben Carson, někdejší ministr bytové výstavby ve vládě Donalda Trumpa, promluvil o pravděpodobné demokratické prezidentské kandidátce Kamala Harrisové. Promluvil z pozice člověka, který prošel jak demokratickou, tak republikánskou stranou. Do roku 1981, do svých třiceti let, byl členem demokratické strany. Mezi lety 1981 až 1999 se počítal mezi republikány. Poté až do roku 2014 vystupoval jako nezávislý politik a od roku 2014 je opět členem republikánské strany.

A se svou dlouholetou politickou zkušeností se otevřeně vyjádřil o dosavadní viceprezidentce Kamale Harrisové, která se s největší pravděpodobností stane kandidátkou na prezidentský úřad. Místo končícího Joea Bidena.

Bena Carsona zpovídal konzervativní publicista Tucker Carlson a dozvěděl se od něj, že Kamala Harrisová je politička, která chce ve svých rukou držet co nejvíce moci. Kromě toho se domnívá, že Kamala Harrisová je vlastně marxistka. „Myslím, že věří ve vládu, jako většina marxistů,“ poznamenal Carson, který se obává toho, že by se Harrisová mohla opravdu stát prezidentkou. Opravdu by mohla vyhrát.

Díky velkému tlaku médií.

„Bude to velká zkouška síly médií. Vezmou někoho, kdo byl dříve všeobecně nemilovaný, a přemění ho na postavu podobnou Bohu. A použijí k tomu vše, co mají,“ uvedl Carson. Média mu prý už pár let připomínají hejno ptáků. Pokud jeden z ptáků změní směr, ostatní se okamžitě přidají a celé hejno najednou letí jinam. A přesně takhle se podle Carsona chovají americká média.

Carson nepochybuje o tom, že média do jisté míry spolupracují a využívají obdobný slovník při prosazování konkrétních věcí.

„Média je jediný byznys, který je chráněn ústavou,“ poznamenal Carson.

„Otázkou je, jsou američtí lidé dost chytří, aby to viděli? Víte, vlastně myslím, že američtí lidé jsou chytřejší, než jim kdokoli přiznává. A nemyslím si, že budou ochotni obětovat to, co v této zemi máme, což chtějí všichni ostatní, i když se snaží naši zemi očerňovat, říkají, že jsme systémoví rasisté, jsme nespravedliví vůči jiným lidem,“ uvedl Carson.

Jedním dechem dodal, že kdyby Spojené státy byly opravdu tak špatné, těžko by se snažili překonat hranice do USA desítky tisíc lidí. „Takže víme, že máme něco, co je velmi dobré,“ poznamenal.

How was Kamala Harris transformed from an embarrassing incompetent to the coolest, most inspirational leader in the world in a single day? Dr. Ben Carson on America’s North Korean media landscape.



Americká média by se podle Carsonova názoru měla snažit nezávisle informovat o dění ve společnosti. Místo toho podle politika tlačí na jednu misku vah proti druhé, aby protlačila konkrétní agendu. A přitom si podle Carsona novináři dobrovolně kopou vlastní hrob, protože první věc, co marxisté udělají, když pevně uchopí moc, je, že opanují do té doby jakkoli nezávislá média a podrobí je kontrole.

„Není pochyb o tom, že otravují atmosféru tím, že říkají - víte, on je jako Hitler a zničí demokracii a je jakýmsi inkarnovaným Satanem,“ nešetřil tvrdými slovy Carson.

Pokud Kamala Harrisová uspěje, Carson nepochybuje o tom, že bude dál posouvat Spojené státy víc a víc politicky doleva. Víc vlevo než je výrazně levicový dlouholetý senátor a neúspěšný kandidát na prezidenta Bernie Sanders. Prosazovala by nárůst produkce zelené energie v USA. „Víte, ona chce Medicaid pro všechny povinné, žádné soukromé pojištění,“ prohlásil Carson.

Zkušený politik má za to, že by se lidé měli podívat do minulosti Kamaly Harrisové, aby slyšeli, co říkala, když se zrovna neusmívala do kamer.

Ben Carson má za to, že demokraté se neprojevují jako největší stoupenci demokracie, když pošlapávají fakt, že miliony lidí dali v primárkách demokratické strany hlas Joe Bidenovi a místo něj tlačí na první místo Kamalu Harrisovou.

Přitom zakladatelé Spojených států byli podle Carsona chytří muži, kteří si z různých politických směrů vzali všelijaké prvky a poskládali je do modelu, který považovali za nejlepší. Při tvorbě americké Ústavy se prý také hodně modlili, takže Carson nepochybuje o tom, že Ústava USA je inspirovaná Bohem a je v zájmu všech Američanů uchovat si ji a postupovat podle ní.