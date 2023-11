„Vy se smějete tomu, že tam umírají lidé?“ Rakušan potkal nespokojené občany. A neudržel se

reklama

„Tak co jste udělali – vaše vláda – pro to, aby se ta ekonomika zvedla?“ ptal se muž ministra vnitra. „Víte co? Přestaneme tuhle zemi zadlužovat,“ odpovídá mu na to ministr vnitra. „Ale od Evropský unie si berete další půjčky,“ oponuje však opět muž, na což mu Rakušan vysvětlovat, že jde o „půjčky na konkrétní investice“.



Naštvaný občan mínil, že by se právě na tyto „konkrétní investice“ namísto půjček daly využít jiné prostředky. „Zastavte vyrovnání s církvemi, kde se dávaj miliardy,“ navrhoval.

„Pokud komunisti něco ukradli a lidem se to vrátilo, tak je to absolutně v pořádku, ne?“ ptal se diskutéra po takovém návrhu Rakušan.



Padaly však i další návrhy, kde by se dalo ušetřit a od daného občana zazněla i kritika k opozičnímu ANO expremiéra Andreje Babiše. „Kolik jenom ANO vybralo miliard na covid… Vakcíny se kupují, musí se koupit a pak se likvidují… Vždyť nemáme léky pro děti,“ zaznělo.



„Ale zase na druhou stranu je asi dobré mít nakoupené vakcíny,“ zastal se minulé vlády Rakušan, následně ale i on souhlasil, že se „za covidu udělala spousta chyb“ a uznal, že například švédský přístup byl za pandemie mnohem racionálnější.

Pak se řeč opět stočila k Ukrajině a jeden z přítomných mužů si stěžoval, že „pomáháme Ukrajině do posledního halíře“. „A víte, proč jim pomáháme? Protože je Putin diktátor, který je napadnul,“ odvětil ministr, přičemž se z opodál ozval smích. Rakušan to jen tak nepřešel. „Vy se tomu smějete? Vy se smějete tomu, že tam umírají lidé?“ nechápal.



Následně se z hloučku od některých lidé ozvalo, že se takové vraždění dělo již v roce 2014 a začali popisovat jejich pohled na tehdejší dění v Doněcku a Luhansku, což nevydržela žena stojící na ministrovými zády. „Já jsem Ukrajinka ruského původu a nikdo nás nikdy nediskriminoval,“ ohradila se.



Mezitím pokračovala i diskuze mezi hloučkem občanů a Rakušanem. „Pravda není jen na vaší straně,“ ozvalo se k šéfovi Starostů, přičemž on oponoval: „Pravda je, že je Putin diktátor, který vede válku.“

Od mužů pak padaly výzvy, aby Rakušan odsoudil i jiné státníky. „Kdy podáte trestní oznámení na Nixona? To nejsou válečné zločiny?“ dožadoval se jeden z mužů, aby Rakušan podal trestní oznámení na 37. prezidenta USA z let 1969 až 1974 za válku ve Vietnamu.



„Já na nikoho nepodávám trestní oznámení, já pomáhám lidem, kteří tady na území České republiky jsou,“ odvětil na to ministr a omluvil se, že již bude muset jít.



V tom jej však zastavili i další lidé z hloučku kolem. „Já jsem důchodce a nikdy jsem se neměl tak dobře jako za vaší vlády,“ přistoupil k ministrovi jeden z postarších mužů a současnou vládní koalici naopak ocenil.

„To myslíte ironicky?“ zaznělo na místě, avšak i další z postarších mužů poznamenal, že je také důchodce a „má se dobře“.

