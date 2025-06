Temný skandál kolem armády prý hasili Fiala, Rakušan i Černochová

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka je velmi viditelnou postavou. Na rozdíl od svých předchůdců často vystupuje v médiích a hojně komentuje nejrůznější témata na sociálních sítích. V minulosti na povrch kvůli této dosud nebývalé prezentaci vybublal spor s ministryní obrany Janou Černochovou, které se Řehkovo časté vystupování nelíbilo.

S tím, jak začal generál Řehka vůbec poprvé coby člověk v jeho pozici výrazně vystupovat na veřejnosti, se pochopitelně objevily i nesouhlasné postoje a kritika z řad opozičních politiků i veřejnosti. Kdyby prezentaci svých názorů omezil na minimum dle vzoru svých předchůdců, nejspíš by terčem veřejné kritiky nikdy nebyl. Jenže to tak není a olejem do ohně Řehkovy kritiky vedle sporů s ministryní obrany může být i podivná činnost kolem spolku, který dodává drony Nemesis na Ukrajinu.

Poslanec ANO a místopředseda Výboru pro obranu Pavel Růžička nedávno zveřejnil nezvyklou informaci. V armádě prý existuje složka podobná neformální tajné službě, která monitoruje Řehkovy kritiky a shromažďuje o nich materiály. Poslanec se dle svých slov rozhodl vše prověřit a se svými zjištěními zevnitř armády konfrontovat jak generála Řehku, tak činitele resortu obrany v rámci standardního jednání sněmovního branného výboru.

Výbor pro obranu se měl věcí zabývat na svém zasedání v minulém týdnu a vše bylo zařazeno na programu coby bod číslo 6 s názvem Tvorba svazků na opoziční strany Velitelstvím informačních a kybernetických sil AČR. K projednání bodu byl přizván náčelník generálního štábu Řehka i ministryně obrany Černochová.

Jenže těsně před zahájením schůze mělo vedení výboru složené ze zástupců vládních stran rozhodnout o tom, že bod bude z programu vyškrtnut.

ParlamentníListy.cz se pokusily zmapovat, jak a proč k tomu došlo a na čí popud. Z našeho pátrání a rozhovorů se zdroji uvnitř armády plyne, že vojáci ze specializovaného Velitelství informačních a kybernetických sil mají generálu Řehkovi poskytovat nestandardní servis. O co jde? Vše se prý odehrává v rámci „cvičení“, kdy vojáci daného velitelství zpracovávají pro šéfa generálního štábu monitoring a informace veškerého druhu a Karel Řehka se má na základě toho rozhodovat, co, jak a kde řekne.

„Mimo to monitorují kritiky armádního velení a skrytě na sítích vystupují proti těm, kteří prezentují odlišné názory. Týká se to třeba projektu Nemesis, kdy se měli věnovat monitoringu kritiků projektu, a to včetně lidí z Ministerstva obrany. Dělají na ně složky a suplují tím zpravodajské služby, které to sledují s velkou ostražitostí. Nelíbí se jim to, protože jim jednak částečně lezou do zelí a hlavně Velitelství informačních a kybernetických sil dělá něco, co vůbec nemá v kompetenci. Otázkou je, zda to je vůbec legální,” sdělil redakci důvěryhodný zdroj z resortu obrany.

Situací se mělo na své poradě minulé pondělí zabývat vedení Ministerstva obrany v čele s Janou Černochovou. Podle našich informací se této porady zúčastnil i velitel informačních a kybernetických sil generál Radek Haratek. „Ten na poradě přiznal, že tyto akce velitelství skutečně dělá, což mezi přítomnými vyvolalo velké zděšení. Většina tak nějak doufala, že to není pravda. Haratek jim ale přiznal opak. Vedení obrany se pak jalo zjišťovat prostřednictvím státního tajemníka Vančury, zda se tím velitelství nedopouští nelegální činnosti,“ sdělil nám pod podmínkou anonymity vlivný člen české armády.

Jak je možné, že se téma nakonec nedostalo na stůl poslancům sněmovního výboru pro obranu, přestože byl takový bod zařazen? Naše zdroje říkají, že se jednalo o přímou intervenci premiéra Fialy.

„Byla to taková podivná anabáze. Jeden z členů výboru za hnutí STAN volal Rakušanovi, zda může pomoci, aby byl ten bod shozen ze stolu. Rakušan měl volat premiérovi a Fiala následně ministryni obrany. Vysvětloval jí, že vládě stačí bitcoinový skandál a nemusí se ještě řešit další průšvih. Na základě toho to nakonec bylo staženo,“ uvádí zdroj redakce.

ParlamentníListy.cz se s dotazy obrátily na všechny aktéry celé kauzy.

Poslanec a místopředseda Výboru pro obranu Pavel Růžička, který celou věc vynesl na světlo, vysvětluje, proč žádal vše projednat v rámci jednání výboru.

„Na základě informací, které jsem se dozvěděl při výkonu mandátu poslance, jsem chtěl zařadit na výbor bod týkající se Velitelství informačních a kybernetických sil, které dostalo za úkol rozpracovat a zjistit všechny hejtery na sociálních sítích týkající se NGŠ a třeba i projektu Nemesis a tyto informace byly ukládány do různých složek. Monitoring probíhal na ty, kteří se negativně vyjadřovali vůči armádě včetně opozice a novinářů. Akce měla oficiální název Karel. Po projednání zařazení tohoto bodu na Výbor pro obranu s jeho místopředsedy z vládní koalice byl tento bod na návrh poslance Fleka hlasováním vyřazen z jednání výboru. Pokud by tento bod byl projednán, mohla se armáda obhájit. Tímto postupem jen potvrzují, že se ty události staly,“ zdůvodnil Pavel Růžička.

Poslance a člena branného výboru Josefa Fleka z hnutí STAN jsme se pochopitelně na celou věc také dotazovali. Do vydání článku nereagoval.

Další zákonodárci vládní koalice a zároveň členové Výboru pro obranu na otázky serveru ParlamentníListy.cz naopak reagovali.

Mezi dalšími poslanec ODS Karel Krejza. „Bohužel k tomuto nemám žádné informace. Jen společné ujištění od NGŠ a paní ministryně, že se nic takového neděje,“ řekl nám Krejza.

„Jednalo se o bod, který vycházel z příspěvku na síti X. Dostal jsem informaci, že generální štáb ono sledování prověřoval a přímo NGŠ jasně tato obvinění odmítl. Navržené usnesení mělo vyzvat k tomuto prověření. Proto byl tento bod vyřazen,“ sdělil nám poslanec ODS Jan Hofman.

Poslanec hnutí STAN Petr Liška nabídl jiné zdůvodnění. „Nevím, proč by měl Výbor pro obranu sloužit panu Růžičkovi jako předvolební aréna. Pan Růžička by se měl naučit podobná závažná podezření řešit odpovídajícím způsobem a s odpovídajícími vyšetřujícími orgány nechat vyšetřit a pak nás i veřejnost seznámit s výsledky. Znevěrohodňování armády neověřenými informacemi a dohady není odpovědná politika, ale bulvární praktika,“ tvrdí Liška ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz.

Redakce zaslala otázky i Generálnímu štábu Armády ČR, jehož náčelník Karel Řehka má být hlavním aktérem celé kauzy. Tiskové oddělení generálního štábu však dosud nechalo naše otázky bez odpovědi.

Ministerstvo obrany naproti tomu ve své reakci pro ParlamentníListy.cz nevyloučilo, že k popsaným praktikám ze strany Velitelství informačních a kybernetických sil armády dochází. Na přímou otázku, zda to může vyloučit nebo potvrdit sdělilo, že o ničem takovém nemá informace.

„Velitelství informačních a kybernetických sil působí nezávisle, společně nebo v součinnosti s ostatními druhy sil Armády České republiky v rámci multidoménových operací. Spolupracuje také s dalšími prvky kybernetické bezpečnosti a obrany České republiky. O aktivitách, které zmiňujete, nedisponujeme žádnými informacemi,“ řekl nám mluvčí resortu obrany Karel Čapek.

Na základě dotazů redakce, zda o aktivitě sledování odpůrců vedení armády ví, poskytlo svou reakci i Vojenské zpravodajství. Odpověď je v duchu zpravodajské služby. „Děkujeme za zájem. Vaše dotazy však nebudeme komentovat. Doporučuji Vám se s nimi obrátit na Velitelství informačních a kybernetických sil nebo Generální štáb Armády ČR,“ sdělil redakci mluvčí Vojenského zpravodajství Jan Pejšek.

