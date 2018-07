„Vzala jsem sem i vnoučata.“ V Českých Budějovicích propukla demonstrace. Senátor přispěchal z protestu v Praze. A hrozilo se „plíživou totalitou“

„11. 7. žádá Andrej Babiš o důvěru Poslanecké sněmovny. Dají poslanci ANO a ČSSD 70 let od událostí roku 1948 důvěru vládě, která se bude opírat o komunisty? Pamatuje si ještě ČSSD na násilné sloučení proti své vůli? Opravdu je trestně stíhaný premiér, někdejší agent StB, tím nejlepším v naší zemi a hnutí ANO nemá ani jednoho jiného kandidáta? Připravujeme přímý přenos z Poslanecké sněmovny s vystoupením řečníků a kapelami, které zahrají...,“ stálo na pozvánce na středeční českobudějovickou akci.

Na náměstí se sešlo zhruba 200 lidí. Oproti některým předešlým akcím chyběly v jejich rukou cedule s nápisy proti Andreji Babišovi. Ty ale nechyběly přímo pod jevištěm, nad kterým se živě vysílalo dění v Poslanecké sněmovně. Cedule nesly například nápisy „Vláda pana Babiše pro podivné politiky“, „Z bonzáka premiérem“. Nechyběl ani plakátek s rudou vlajkou, na které byly vyobrazeny srp a kladivo. A nezapomnělo se ani na Miloše Zemana. Na jednom ze stánků vedle jeviště visely obří červené trenýrky. „Vzala jsem sem i vnoučata. Už jsou kluci dost velký na to, aby věděli, co se u nás v tom státě děje, a že je potřeba se ozvat a ozvat se hlasitě, když se bojíme, že o tu naši vybojovanou demokracii přijdeme,“ sdělila poměrně rozhořčeně paní Jana z Českých Budějovic s tím, že původně chtěla odjet demonstrovat do Prahy, nakonec ale přišla alespoň na českobudějovické náměstí.

Hned na úvod akce promluvil z improvizovaného hlediště k lidem místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jiří Šesták. „Jsem rád, že jsem to stihl, protože jsem ještě před hodinou a půl byl na Malostranském náměstí, kde probíhá demonstrace před Sněmovnou. A jsem velmi rád a jsem pyšný na to, že jste tady taky. Že vám v Budějovicích není jedno, co se děje,“ uvedl svůj proslov Jiří Šesták a pokračoval. „T. G. Masaryk řekl, že státy vznikají na principech, které je potom udržují při životě. Anebo když je neudrží, tyto principy, tak tyto státy zanikají. Naše republika Československá a potažmo Česká republika vznikla před 29 lety na principech parlamentní demokracie, liberální demokracie, respektující základní lidská práva, svobodu jedince, vládu práva. Bohužel po 29 letech jsme v situaci, kdy jeden z těchto pilířů se otřásá a tato společnost se dostává o desetiletí nazpátek,“ sdělil lidem na náměstí senátor a bývalý ředitel Jihočeského divadla a zavzpomínal. „Před 29 lety, když byl listopad 1989, tak jsem spolu s kolegou Průdkem přivedl 20. listopadu sem na náměstí Jihočeské divadlo a začaly demonstrace proti komunismu.“

Jiří Šesták na demonstraci proti vládě. Foto: David Hora

Nepodceňujte význam symbolů

Poté také vyzval účastníky středeční akce, aby nepodceňovali význam symbolů. „27. června Miloš Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše. V den popravy Milady Horákové! 11. července 1951 vstoupil v platnost zákon na ochranu státních hranic a Československá republika byla odrátovaná ostnatým drátem, posléze vysokým napětím. Je příznačné, že dnes se k moci ve správě státu dostává komunistická strana. Komunistická strana, která je zodpovědná za to, že tento národ, tato země byla 40 let morálně a ekonomicky devastovaná. Že byly stovky popravených a statisíce lidí zavřených nebo lidé museli emigrovat,“ uvedl Jiří Šesták s tím, že se domnívá, že v tuto chvíli je velmi nutné znovu se scházet na náměstích, znovu dávat najevo protesty proti této formě vlády. Slíbil také, že Senát bude chránit Ústavu České republiky a její parlamentní demokracii.

Ladislav Faktor na náměstí. Foto: David Hora

Poté na náměstí vystoupil i hudebník, podnikatel a kandidát do Senátu Ladislav Faktor. A také on mimo jiné zavzpomínal na sametovou revoluci, na den před třiceti lety, kdy také stál na českobudějovickém náměstí. „A od té doby jsem prožil dva úplně zásadní dějinné zvraty. První byl tedy ten listopad 1989 a druhý bylo rozdělení republiky. Na jeden lidský život to je hodně dějinných zvratů a myslím si, že by u nich mohlo už zůstat. Dost nerad bych zažil ještě jeden,“ uvedl Ladislav Faktor a na adresu komunistů dodal. „Já jsem ty komunisty opravdu zažil osobně a není to nic hezkého, co oni dovedou.“ Za velkého potlesku pak dodal. „Je skoro jisté, že vláda bude dnes nebo zítra schválená, a nezbývá, než si přát, aby jí to dlouho nevydrželo. Protože v té historii to opravdu nikdy s komunisty dobře nedopadlo.“

Průšvih po 29 letech

Pro ParlamentníListy.cz se k situaci na české politické scéně vyjádřil i mladý lidovec Šimon Heller.

„Je to obrovský průšvih, že po 29 letech nám opět začnou vládnout komunisté. To, že tam nemají svého ministra, to je sice pěkné, ale reálně vyslovují důvěru a každé rozhodnutí s nimi bude muset být konzultované, protože ve chvíli, kdy komunisté řeknou – a chceme vám vyslovit nedůvěru – tak v tu chvíli vláda důvěru nemá a padá. To znamená, bude se opírat o hlasy komunistů, a to je obrovský průšvih,“ říká Šimon Heller s tím, že je podle něj skutečně „na pořadu dne“ bát se o demokracii. „Totalita může nastat dvěma způsoby. Jedním je ten plíživý postup, to vidíme ostatně například trošku i v Turecku i v jiných státech v Evropě, kde se to nevyvíjí dobrým směrem, jako jsou Maďarsko, Polsko – co například předvedli se soudnictvím. No anebo je potom druhý případ, a to zlomu, kdy někdo udělá puč, jako se stalo v roce 1948. My jsme teď ve stavu, kdy postupně nastupuje ta plíživá totalita. Já jsem opravdu přesvědčen, že o demokracii je momentálně nutné se bát. Ostatně demokracie je o tom, že ji musíte pořád udržovat naživu, protože jinak se z ní prostě stane totalita,“ dodal Šimon Heller.

Na protestu nechyběly červené trenýrky. Foto: David Hora

autor: David Hora