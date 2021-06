,,Zabiják." Jaroslav Dušek a zlo kvůli očkování. To nechtěl

reklama

„Sandály jsou moje celoroční obuv, i v zimě. Nechodím úplně bos, protože po městě se mi úplně nechce chodit na boso,“ uvedl Dušek. „Vizáž je kvůli natáčení, mám v létě točit dva filmy a v jednom z nich mám být takový roztržitý, lehce zanedbaný vědec. Asi bych teď byl už v létě nakrátko a byl bych oholen. Občas, když se vidím v zrcadle, tak se směju, protože si říkám, že vypadám tak jako potrhle, že je to vtipný,“ poznamenal Dušek, jenž je teď zarostlý.

Po covidové odmlce se Dušek vrátil na jeviště. A stejně jako předtím mu nevadí hrát denně. Baví ho to. V celém životě ostatně dělá jen to, co ho baví. „Jsem na tom lpěl, takže jsem některé věci musel opustit, nebo školy, když jsem studoval, tak jsem zakončoval ještě před tím oficiálním zakončením. Věci dělám tehdy, dokud cítím tu rovnováhu, dokud ta energie proudí. A když cejtím, že mě to tak jako vysává, nebo mě to nějak vyčerpává, tak tam odsud z těch takových činností se vzdaluju,“ podotkl.

„Dělám vše, co je třeba. Když je potřeba štípat dříví, štípu dříví. Když si chce můj vnuk se mnou povídat a hrát, tak si hraju s vnukem. Když si chce se mnou hrát a povídat manželka, tak si povídám s manželkou, hrajeme si. Prostě to, co je potřeba, to dělám,“ dodal.

I když Dušek oslavil 60. narozeniny, bilancovat nehodlá a věk podle svých slov nevnímá. „Jediné, co bylo, že si můžu vybrat to penzijní připojištění, a tak to snad je takový, že jsem zaregistroval, že je mi 60,“ podotkl Dušek.

Závěrem se pak Dušek vyjádřil i k očkování. „Nebyl jsem třicet let u lékaře. Neberu 30 let žádné léky, pro mě představa, že bych se nechal očkovat, je tak absurdní, považuji se za bytost divokou, člověka, který je homo sapiens a ne homo sapiens domesticus. Ochočený, domestikovaný člověk. A já mám rád indiány a ty jejich způsoby. A mnohdy indiáni raději zemřeli, než by se nechali zotročit. A já myslím, že kdyby ty podmínky byly nepřijatelné, tak bych prostě zemřel,“ zakončil.

„Vedle režiséra Igora Chauna a dramaturga Jana Tománka, hrdých signatářů petice Zdravé fórum, se nám do covidové problematiky vmísil další na slovo vzatý znalec. Herec Jaroslav Dušek. Je nesporné, že jmenovaní gentlemani jsou velkými osobnostmi české kultury. Ve věci medicínských doporučení by však měli, kolektivně i každý zvlášť, mlčet,“ zkritizoval pak Duška ve svém komentáři pro server Forum24.cz komentátor Jiří X. Doležal.

„Pan Dušek – jako známý herec a navíc provozovatel new age žánru – funguje pro své fanynky a fanoušky jako pozitivní identifikační model. Dělají to, co dělá on, napodobují jej, chápou jej jako kritérium správnosti. On si to však zjevně neuvědomuje a hlásá bludy a nesmysly, jež mohou v době pandemie zabíjet ty, kteří jim uvěří,“ kritizuje jej Doležal.

