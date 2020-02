„Zabijeme Zemana.“ Režisér klipu „Přemluv bábu“ promluvil

reklama

Zelenka zdůraznil, že mobilizaci společnosti už přenechá jiným. Klip jako „Přemluv bábu“ už by znovu netočil.

„Já jsem na to rezignoval na tyhlety věci. ... Mám pocit, že ta společnost se aktivizovala sama, úspěšně, a že už to s náma není tak špatný. Samozřejmě to nemá řešení. Ty demonstrace nejsou příliš úspěšný,“ vyjádřil svůj názor. „Každá demonstrace, která nevede ke kýženému výsledku, vlastně devalvuje demonstraci jako takovou,“ varoval také organizátory a účastníky akcí spolku Milion chvilek.

Osobně by prý nebyl schopen násilného aktu proti nebezpečnému systému, ale za jistých okolností by byl ochoten takové násilí ospravedlnit. „To by musel být sebevražedný atentátník, čili člověk, kterej se obětuje pro něco, to by tam muselo být asi obsaženo,“ řekl režisér.

Ve filmu Modelář, který nedávno režisér natočil, zazní i nadsázka, že bude možné usmrtit Zemana, až pojede z Hradu. „To je taková ta legrace, vlastně, jako zabijeme Zemana, až pojede z Hradu. Vybíráme na to na startovači peníze. To je takovej ten bezzubej happening, ale ten hlavní hrdina to bere vážně, takže se vážně jako ptá, kolik to stojí, ty věci,“ pravil Zelenka.

Daniela Drtinová v tu chvíli oponovala, že to může být nebezpečné, pokud by to někdo vzal vážně.

Zelenka reagoval, že by někdo mohl vzít vážně i české politiky, a to by byl problém, protože někteří politici se dnes tváří, jako že nevidí, jak je ta společnost rozdělená.

