„Začali nutit.“ Další bouda na zákazníka. Lidl, Billa i jinde. Málem to skončilo v slzách

S cílem ušetřit výdaje na platech zaměstnanců, zaplnily v posledních letech samoobslužné pokladny velké supermarkety. Někteří si novou službu pochvalují, alespoň tomu tedy bylo tak do doby, dokud si každý zákazník mohl zvolit možnost využít nových technologií k placení či klasicky zaplatit nákup u pokladny.

Některé obchodní řetězce se ale nyní snaží na variantu samoobslužné pokladny navést všechny své zákazníky, což doprovází velké zoufalství především v případě seniorů, kteří mívají obecně k zacházení s novými technologiemi často velmi málo či spíše vůbec žádné zkušenosti a na jejich ovládání potřebují často asistenci.

Chaos, který dnes v supermarketech vzniká, vylíčil na sociální síti X například Aleš Petrovský. V Lidlu začali nutit zákazníky využívat samoobslužné pokladny. I s vozíkem. Ostatní zavřené. Seniorka skoro v slzách.

„Prodavačky na nervy. Pokladní SW nevychytaný. A při platbě hotově vás odvedou k normální pokladně zaplatit. Samoobslužky mám rád, ale tohle je mimo,“ popsal svou zkušenost.

V @lidlcz začali nutit zákazníky využívat samoobslužné pokladny. I s vozíkem. Ostatní zavřené. Seniorka skoro v slzách. Prodavačky na nervy. Pokladní SW nevychytaný. A při platbě hotově vás odvedou k normální pokladně zaplatit ???? Samoobslužky mám rád, ale tohle je mimo. — Aleš Petrovský (@AlesPetrovsky) March 1, 2024

Jiní byli smířlivější v tom ohledu, že vše je ještě v plenkách a je potřeba tomu dát čas. „Jasně že to teď má tyhle dětské nemoci. Ale je to jednoznačně krok správným směrem,“ míní diskutér Ondra.

„Nemít otevřenou alespoň jednu standardní pokladnu není krok správným směrem. Markovat si sám nákup za 2 tisíce je fakt idiocie,“ dodal nesouhlasně Petrovský. Následně mu bylo doporučeno, ať tedy chodí nakupovat jinam, čímž vyjádří svou nespokojenost nejlépe.

Nemít otevřenou alespoň jednu standardní pokladnu není krok správným směrem. Markovat si sám nákup za 2 tisíce je fakt idiocie. — Aleš Petrovský (@AlesPetrovsky) March 1, 2024

I další přispěvatel do diskuse vidí v samoobslužných pokladnách v Lidlu problém v tom, že u nich nestojí separé zaměstnanec, který s obsluhou v případě potřeby pomůže. „Já všude chodím na samoobslužné pokladny, kromě Lidlu. Protože do Lidlu chodím na velký nákup. Ale naštěstí vždycky aspoň jedna pokladna jede. Akorát má teda člověk za kasou ještě na starosti i ty samoobslužné, tak to není vždycky úplně plynulé,“ přidal svůj názor.

jj, já všude chodím na samoobslužné pokladny, kromě Lidlu. Protože do Lidlu chodím na velký nákup. Ale naštěstí vždycky aspoň jedna pokladna jede. Akorát má teda člověk za kasou ještě na starosti i ty samoobslužné, tak to není vždycky úplně plynulé. — Kíčruj (Víla princezna)???????? (@kicruj) March 1, 2024

Podobné zkušenosti mají nakupující v Bille. „To udělali u nás v Bille taky. Vznikly samoobslužné pokladny a normální pokladnu otevřou, až když je fronta kdoví kam. Na větší nákup je ta samoobslužná prostě nepoužitelná, na pár věcí je boží,“ podělil se o svou zkušenost Vojta Hanák.

To udělali u nás v Bille taky. Vznikly samoobslužné pokladny a normální pokladnu otevřou, až když je fronta kdoví kam. ?? Na větší nákup je ta samoobslužná prostě nepoužitelná, ?? na pár věcí je boží. — Vojta Hanák (@HanakVojta) March 1, 2024

Ani návštěva obchodu bez samoobslužných pokladen není vždy výhra, jak líčí Jirka Kohout, který lituje zaměstnance: „U nás zase postavili relativně novou prodejnu bez těch samoobslužek, ale nemají zaměstnance na obsluhu kas, takže běžně jede jen jedna či dvě a absolutně nestíhají. Stává se tak špatně použitelná pro nákup, protože až 15 minut ve frontě u kasy fakt čekat nechci.

A dost lituji ty zaměstnance. Mají tam tento magořinec, do toho je furt chtějí na naskladňování zboží. U nás jim tam do toho často lítá nějaká asi manažerka, která jim klidně hází i zboží na zem, že je špatně srovnané a že si to zaplatí. Tvrdě vydělané peníze,“ dodává.

A dost lituji ty zaměstnance. Mají tam tento magořinec, do toho je furt chtějí na naskladňování zboží... U nás jim tam do toho často lítá nějaká asi manažerka, která jim klidně hází i zboží na zem, že je špatně srovnané a že si to zaplatí... Tvrdě vydělané peníze. — Jirka Kohout ?? (@JirkaKokodak) March 1, 2024

Na úskalí, která s sebou samoobslužné pokladny přinášejí se často upozorňuje v souvislosti k jejich zneužívání a krádežím, kvůli nimž obchodníci zvažují i jejich zrušení. V poslední době dochází ve Spojených státech a Velké Británii k postupnému snižování počtu samoobslužných pokladen v některých obchodních řetězcích. Tento trend je důsledkem různých faktorů, včetně technických problémů, nespokojenosti zákazníků a zvýšeného výskytu krádeží, informoval o tom server kupi.cz.

Zákazníci často potřebují asistenci nebo musejí být kvůli možnosti krádeží sledováni, což zvyšuje náklady. „Mnoho obchodníků si uvědomilo, že samoobslužné pokladny nevedou k úsporám, ale spíše k ztrátám,“ uvedl sociolog Christopher Andrews z Drew University v USA pro BBC. Jako odpověď na tyto výzvy některé obchody zavádějí omezení, například stanovení maximálního počtu položek pro nákup na samoobslužné pokladně, informuje BBC.

