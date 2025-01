Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17913 lidí

„Nadija byla důležitým ukrajinským obranným uzlem v této oblasti a drží se již déle než rok. Pád této vesnice nyní ohrožuje všechny zbývající ukrajinské formace v lesích na jihu,“ padlo na účtu AMK Mapping.

Geolokalizované záběry také ukazují, že ruské síly postupovaly v severní části Torecku a dosáhly nejsevernějších hranic města.

Recent reports by reliable sources indicate that Russian forces advanced in western Luhansk Oblast and captured the village of Nadiya.

Geolocated footage indicates that Russian forces advanced in the northern part of Toretsk and reached the northern-most city limits.

Mezitím světem proletěla zpráva, že Ukrajinci zajali živé dva zraněné severokorejské vojáky.

podle BBC řekl, že je „vděčný" ukrajinským výsadkářům a vojákům ze speciálních operačních sil za dopadení Severokorejců. Dodal, že „to nebyl snadný úkol" a tvrdil, že ruští a severokorejští vojáci obvykle popravují zraněné Severokorejce, „aby vymazali veškeré důkazy o zapojení Severní Koreje do války proti Ukrajině".

Ukrajinská zpravodajská služba v prohlášení uvedla, že zajatci byli zajati 9. ledna a bezprostředně poté jim byla „poskytnuta veškerá nezbytná lékařská péče, jak stanoví Ženevská konvence“, a převezeni do Kyjeva. Zpravodajská služba sdělila, že tito zajatci nemluví ukrajinsky, anglicky ani rusky, „takže komunikace s nimi probíhá prostřednictvím tlumočníků korejštiny ve spolupráci s jihokorejskou NIS (National Intelligence Service)“.

Vysoký ukrajinský činitel obeznámený s prací ukrajinských tajných služeb řekl v prosinci 2024 listu Kyiv Independent, že Severní Korea rozmístila kolem 12 tisíc vojáků v ruské Kurské oblasti.

„Jeden ze severokorejských válečných zajatců řekl, že se narodil v roce 2005 a byl to střelec, který prošel vojenskou službou v Severní Koreji od roku 2021. Druhý válečný zajatec se narodil v roce 1999 a od roku 2016 sloužil v severokorejské armádě,“ napsal server Kyiv Independent s tím, že severokorejští vojáci tvrdí, že jim bylo řečeno, že nejedou do války, nýbrž jen na cvičení.

Nicméně, slova Zelenského jsou zpochybňována. Ukrajinci tvrdí, že Rusové Severokorejcům dávají falešné dokumenty. Jiní ale považují za mnohem pravděpodobnější, že se jedná o Tuvince, které Ukrajinci za Severokorejce jen vydávají.

„Důvod, proč je neukazují při řeči je ten, že jsou to tuvinští Rusové a mluví rusky s Ukrajinci. Takže jen předstírají, že jsou Korejci… začíná to být trapné. Určitě, pokud by to byli Severokorejci, ukázali by video, na kterém si povídají v korejštině a přiznávají se,“ napsal k videu vojenský influencer.

„Podle vojenského průkazu, který připojil Zelenskyj, se jedná o Antonina Ajasoviče Aranzyna (zjevně tuvinské příjmení) z Pijsko-chemského okresu v Tuvinské republice v Rusku, který v roce 2017 ukončil střední odborné vzdělání v oboru krejčovství? Proč by dávali komplikované falešné ruské vojenské dokumenty spojeneckým jednotkám, které operují na ruském území v rámci plnění smlouvy o spojenectví?“ podivují se podcasteři Russians With Attitude.

