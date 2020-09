,,Zákaz muslimů, nahradí nás." Temné zprávy z SPD: Další popotahování u soudu

Do XTV k Janě Bobošíkové přišla promluvit poslankyně za SPD Karla Maříková a stálo to skutečně za to. Moderátorka se občas nestačila divit. Poslankyně prozradila, co si myslí o cestě Miloše Vystrčila na Tchaj-wan nebo kdo jsou podle ní nepřizpůsobiví občané. Ráda by taky zatočila s neziskovkami. S kterými? To nechtěla říct. Bojí se? A co czexit?

Anketa Je Česká republika dobře řízenou a vedenou zemí? (Ptáme se od 2.9.2020) Ano 61% Ne 39% hlasovalo: 11411 lidí

Bobošíková na začátku upozornila, že podle usnesení SPD předseda Senátu Vystrčil překračuje své pravomoci a zeptala se, co s tím hodlá Maříková dělat. „V tuto chvíli těžko říct, co s tím budeme dělat, ale každý politik, který jede na nějakou oficiální cestu, tak by si měl uvědomit, že zastupuje tu svou danou zemi a samozřejmě každý ten stát má nějaké postavení v té diplomacii a mně přijde, že někteří naši politici záměrně tyto diplomatické vztahy narušují,“ narážela poslankyně na Vystrčila.

A zauvažovala dál: „Určitě by samozřejmě třeba šlo odvolat ho z postu předsedy Senátu. My tedy v Senátu nemáme v současné době zastoupení. Otázkou je, jestli by se tam našla taková politická síla a jaká je v Senátu nálada. Jestli by bylo možné ho vůbec odvolat. O ústavní stížnosti jsme se v poslaneckém klubu ještě neměli možnost bavit. Věřím, že v polovině září, kdy zasedne poslanecká sněmovna, o tom budeme jednat. Ale ten, kdo by to měl minimálně řešit, je premiér a ministr zahraničí.“

Česká ekonomika by podle Maříkové mohla být prý návštěvou poškozena: „Poškození vztahů mezi Českem a Čínou bude určitě z ekonomického hlediska. Musíme brát v úvahu, že nejenže máme nějaké ekonomické vztahy, ale že na to navazují také obchodní činnosti, podnikatelé tam mají své aktivity. A v tomto směru může samozřejmě Čína učinit nějaký postoj, který bude mít dopady na podnikatelskou sféru.“

SPD prý také podpoří zrušení superhrubé mzdy a snížení daní, ale stát by se měl snažit šetřit na zbytečných výdajích. Zbytečné výdaje jsou podle SPD třeba dávky pro nepřizpůsobivé. Bobošíková se tedy zeptala, kdo je podle SPD nepřizpůsobivý. „Tak je to takový člověk, který vlastně je zvýhodňován na úkor pracujících občanů. Tady je problém systémový, kdy jsou tady skupiny obyvatel, které mohou zneužívat sociální dávky a nikdy třeba ani nepracovaly.

Psali jsme: „Léčba našich dětí není uhrazena, ale pro migranty se vždycky něco vyškrábne.“ Okamurova poslankyně zuří

Na otázku, které dávky jsou podle Maříkové zbytečné, neuměla poslankyně odpovědět. A jak velkou úsporu by seškrtání dávek přineslo, Maříková také nevěděla: „Tak já nejsem ekonom.“ V prohlášení SPD se také hovoří o osekání financování politických neziskových organizací. Bobošíková se ptala, jakých konkrétních organizací se to prohlášení týká: „Tak jsou to takové neziskové organizace, které šíří nějaký politický program,“ ale to Bobošíkové nestačilo: „Můžete je jmenovat?“ To ale Maříková rezolutně odmítla: „To určitě ne! Já se v tuto chvíli určitě zdržím jmenování, protože bych došla k tomu, že mě zase někdo bude napadat.“

Bobošíková také upozornila, že SPD prosazuje vystoupení z EU a ptala se, jak by takové vystoupení podle Maříkové vypadalo. „Trošku vás opravím, my chceme referendum o vystoupení z Evropské unie. A samozřejmě, jak by to postupně vypadalo, to už by muselo být v rukách ekonomů a právníků, co by to přesně pro nás znamenalo.“

„Takže vy nemáte v tuto chvíli představu o tom, kolik by to stálo Českou republiku peněz a které smlouvy by se musely vypovědět?“ ptala se Bobošíková udiveně. Maříková opět zopakovala, že by to bylo otázkou jednání, ale žádnou konkrétní představu neuvedla.

Bobošíková pak připomněla, že Maříková v rozhovoru odmítla říct jména určitých neziskových organizací: „Čeho se bojíte?“ tázala se moderátorka. „Tak já myslím, že celá široká veřejnost ví, obávám se třeba nějakého dalšího trestního oznámení nebo nějakého napadení, protože v současné době to tak na politické scéně prostě chodí.“ Řekla poslankyně, která nebyla v minulosti poslaneckou sněmovnou vydána ke stíhání za své nelichotivé facebookové výroky o migrantech.

„Je zakázané dovážet nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie, muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie“, odcitovala Bobošíková příspěvek Maříkové, za který měla být stíhána policií.

„Je už tato kauza skončena nebo očekáváte, že se po ukončení vašeho mandátu opět vyšetřování obnoví?“ Zeptala se moderátorka. „S koncem mého poslaneckého mandátu ta kauza samozřejmě pokračuje,“ řekla Maříková a dodala, že neví, jakým způsobem se bude vyvíjet.

„My si sice říkáme demokratická země, ale já mám pocit, že od té demokracie jsme se dávno odklonili a lidé jsou dneska tady perzekuováni za nepohodlné nebo protiunijní, protimigrační nebo vlastenecké názory.“ Prohlásila pesimisticky poslankyně.

