„Že prý máme poslouchat EU!“ Babiš shrnul brutální týden. A šokoval na téma Milionu chvilek

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš sepsal další „Čau lidi“. Zdůraznil, že v Česku existují lidé, kteří Babišovi přejí smrt, a když ne smrt, tak dělají všechno pro to, aby zmizel z politiky. I učitelky údajně ponoukají děti, že mají jezdit protestovat na Letnou. Další lidé na něj žalují do Bruselu a snaží se veřejnosti vnutit představu, že EU má co mluvit do přidělování dotací, které plynou z jejího rozpočtu. Mezi těmito žalobníčky je prý i senátor Lukáš Wagenknecht, kterého Babiš označuje za psychopata.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) spolu se svým týmem sepsal další „Čau lidi“, výčet věcí, které se podle jeho vlastního názoru Babišovi povedly i přesto, že posledních pár dní mohlo být pro předsedu vlády krušných, protože se znovu stal stíhaným premiérem v kauze Čapí hnízdo a do Česka dorazil audit Evropské komise, který Babiše rozhodně nepotěšil. Ačkoli jeho vláda dělala, co mohla, aby ho udržela v tajnosti, nevyšlo to.

K auditu se dostali novináři, a i když jde o důvěrný dokument, ve jménu veřejného zájmu shrnuli jeho obsah. Evropská komise konstatovala, že si Babiš i nadále udržuje kontrolu nad svým Agrofertem, je ve střetu zájmů a má to urychleně napravit. Česku navíc hrozí, že bude muset do evropského rozpočtu vracet stovky milionů korun. Sluší se však dodat, že Babiš vytrvale opakuje, že se nic vracet nebude.

Možná i proto se Babiš ve svém tradičním nedělním projevu pokoušel být vtipný. „Čau lidi, pamatujete si mě ještě? Nějakej Babiš,“ napsal na úvod provolání šéf hnutí ANO, který již několik let dělá vše pro to, aby na něj voliči ani náhodou nezapomněli.

Poté konstatoval, že jsou v Česku lidé, kteří si přejí jeho smrt. Prý to nejsou jen podnikatelé, kterým šlápl na kuří oko, když jim svou transparentní politikou překazil kšefty. Alespoň Babiš jednoznačně věří, že jedná transparentně a protikorupčně. A nepoctiví podnikatelé mu za to přejí smrt. Babiš je přesvědčen, že mu přejí smrt i někteří demonstranti z Milionu chvilek pro demokracii, kterým se nelíbí, že už šest let v kuse vládne této zemi. A proti těmto lidem stojí prý další skupina, která podporuje Babiše esemeskami, e-maily a přeje mu, aby vydržel všechen tlak a zůstal ve funkci.

Tito lidé prý pro něj představují vzpruhu ve světě, kde podle Babiše panuje stále větší histerie a nechuť poslouchat jeho argumenty.

„Lidi jsou stále fanatičtější a tahají politiku i tam, kde nemá vůbec co dělat. Třeba do škol. Jedna naše poslankyně mi vyprávěla, jak ve škole, kam chodí její dcera, vyzývají učitelé děti, ať jezdí demonstrovat na Letnou. Jedné mé kolegyni odmítli vzít děti do školy, protože dělá s tím Babišem. A nejnovější taková zkušenost je od mé spolupracovnice, jejíž dítě se vrátilo z výuky občanské nauky. Učitelé tam na základě vylhaných článků z pochybných webů říkají, že Babiš je ohrožením demokracie a největším problémem naší země. Což mi přijde totálně nefér, neprofesionální a hlavně podlé vůči lidem, kteří pracují ve prospěch České republiky. Od mého vstupu do politiky mi nemohou mí kritici rozhodně nic vyčítat. To, co děláme jako vláda, děláme dobře, s těmi nejlepšími úmysly. Naše ekonomika i díky tomu skvěle funguje a o to víc jsou naši protivníci hysteričtí a agresivní,“ předestřel Babiš čtenářům část svého pohledu na svět.

Jedním z lidí, kteří prý na Babiše útočí, je jeho bývalý náměstek na Ministerstvu financí a dnes senátor Lukáš Wagenknecht zvolený s podporou Pirátů, jehož Babiš označil za „psychopata“.

„Jedním z takových lidí a mých největších odpůrců je člověk, kterého jsem si přivedl jako náměstka, když jsem nastoupil jako ministr financí. Tvrdil mi, jak bude bojovat s korupcí. Jenže je to psychopat a všude vidí zločince. Holt profesionální deformace. Udělal audit výběrového řízení na klíčový IT systém, kvůli kterému jsme nevratně přišli o 820 milionů korun, a ještě ohrozil proplácení VŠECH dotačních programů v Česku. Kvůli jeho auditu se musela IT zakázkou zabývat policie a finanční správa, která ani za 3,5 roku nezjistila žádné pochybení. Domluvili jsme se s ním na ukončení spolupráce. Bylo jasné, že jeho hlavním cílem je poškozovat Českou republiku,“ pravil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A tento člověk je přesvědčen, že Česká republika musí ve všem Evropskou unii poslouchat a že evropské právo je nadřazené českému. Není to pravda! Jsme svrchovaná země. Není možné, aby Brusel vykládal české zákony, na to tu máme české soudy, české soudce, českou justici,“ zdůraznil Babiš, který vytrvale tvrdí, že EU nepostupuje správně, když se snaží dohlížet na to, co se děje s dotacemi, které přiděluje jednotlivým členským státům.

„Pan udavač se teď přidal k Pirátům, kam samozřejmě patří, protože stejně jako on i oni vše destruují. Přes svoje kontakty, které získal na Ministerstvu financí, tlačí evropské úředníky, aby pomohli sestřelit Babiše, a píše na všechny evropské adresy, aby mě poškodil. Víte, já se na něj nezlobím. Pochopil jsem, že to má v povaze, je nemocný nenávistí. Miluje udávání. Nezlobím se na něj, protože jde po mně. Je to zjevně jeho politický styl. Co mě na něm ale štve, je, že systematicky poškozuje naše zájmy v rámci Evropské unie. Už jsem to psal několikrát. V počtu udání jsme první země v EU. I ve zveřejňování důvěrných zpráv. Prostě v rámci politického boje na sebe posíláme udání a jsme v tom jedničky. No a zároveň taky někteří lidi zveřejňují důvěrné dokumenty, které jsou interní a mají zůstat neveřejné, kvůli boji o moc dokážou udělat cokoli, co z Česka udělá v očích Unie nedůvěryhodné partnery,“ zesiloval kanonádu předseda vlády.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Europoslankyně Konečná v ráži: Babišovi nezlomí vaz protesty pražské kavárny, ale volby. A starosta Novotný? Idiot! Někdo zaplatil za fotografii Babiše z října 2013. A potom? Obnažené holky, šestky silikony, bradavky jak na dlani Kalousek: Kdyby Andrej Babiš Pirátskou stranu neměl, musel by si ji vymyslet Klausova Trikolóra by se dostala do Sněmovny, přeskočila by i ČSSD. Oznámeno v ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.