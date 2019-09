„Zeman? Vůdce hyen!“ Drsná dohra show prezidenta: Zase Polčák!

Někdejší poradce premiérů Mirka Topolánka a Jana Fischera či vicepremiéra Pavla Bělobrádka Martin Schmarcz se obul do prezidenta Miloše Zemana. A přišla reakce.

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz oznámil, že se nezúčastní oslav 30. výročí sametové revoluce. Jako pamětník prý zavzpomíná na sametovou revoluci doma v klidu u svíčky. Navíc se mu zdá, že se na oslavy v ulicích chystá „fašistická úderka“.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když Zemanova slova zaznamenal někdejší poradce premiérů Mirka Topolánka a Jana Fischera či vicepremiéra Pavla Bělobrádka Martin Schmarcz, zeptal se, čí je vlastně Miloš Zeman prezident.

„Zeman v květnu 2020 oslaví konec války s Putinem. Letošního 30. výročí sametové revoluce se nezúčastní. Čí je vlastně prezident?“ chtěl vědět.

V diskusi pod svým příspěvkem sice uznal, že se Zeman postavil na Letné na tribunu a na podzim 1989 promluvil k lidem, jen jedním dechem dodal, že stoupnout si na tribunu, když už je v podstatě vyhráno, umí každý.

A když už se Zemanovi nechce jít na Národní třídu, měl by pořádat oslavy důležitého českého státního svátku alespoň ve Vladislavském sále.

„Můžete mi vysvětlit, jak by se někdo s rajčetem a bez pozvánky dostal přes tu hromadu policistů a vojáků na Hradě? Pokud se bojí občanů, nic mu nebránilo uspořádat k 17. listopadu akci ve Vladislavském sále. Takže on se nejen bojí občanů, on z vysoka kašle na oslavu nejdůležitějšího svátku této republiky,“ zdůraznil Schmarcz.

„Na druhou stranu, od něj to není nelogické. Zvolili ho lidi, co porážku komunismu vnímají jako historickou křivdu a svou prohru (jako Putin vnímá konec SSSR jako katastrofu), milují Rusko a nenávidí Západ. Jinými slovy, Zeman prostě není prezidentem těch, kteří slaví 17. listopad 1989 jako návrat svobody, demokracie a práva,“ pokrčoval.

Se Schmarczem se pustil do debaty někdejší poslanec za hnutí ANO Andreje Babiše Bohuslav Chalupa, který konstatoval, že jde o prezidenta zvoleného v přímé volbě občanů a vrchního velitele ozbrojených sil.

Schmarczovi také doporučil, aby česká pravice zhodnotila přínosy i negativa polistopadového vývoje. Dokud to neudělá, neposune se dál.

„A to je právě fatální chyba v politickém uvažování Tvém a lidí tvé krevní skupiny... Pokud nebudete schopni objektivně a nestranně (?!) vyhodnotit přínos i negativa působení takzvané ‚pravice‘ na českou společnost, pak se budete jen zmítat v kruhu, z čehož nakonec úplně a totálně zblbnete... což už se děje,“ konstatoval Chalupa.

Schmarcz oponoval, že nejde o spor levice a pravice, ale o spor mezi lidmi, kteří na jedné straně vnímají listopad 1989 jako vykročení ke svobodě, ale lidé z druhé strany ho vidí jako chybu.

„Bobe, tady nejde o pravici a levici, to není spor ODS – ČSSD, je to spor mezi těmi, kteří berou 17. listopad 1989 jako osvobození, a těmi, kteří ho berou jako křivdu,“ zdůraznil exporadce premiérů.

Chalupu však nepřesvědčil. Někdejší poslanec si trval na tom, že mnoho lidí je z polistopadového vývoje zklamáno a politici by to měli v diskusích o listopadu vzít v potaz.

O slovo se přihlásil také europoslanec Stanislav Polčák (STAN), kterého prezident Zeman přirovnal k hyeně, Polčák nedávno napsal, že spor prezidenta Zemana s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem o případné zrušení dalšího trestního stíhání předsedy vlády vyřeší jednoho dne příroda.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident Zeman si to vyložil tak, že mu Polčák přeje smrt, a právě proto ho označil za hyenu. A Polčák přešel do protiútoku.

„Ke dnešním výrokům prezidenta Zemana uvádím, že největší politizaci případu Čapí hnízdo předvedl on sám slovy, že když nejvyšší státní zástupce rozhodne o obnově trestního stíhání, tak on vše zastaví. A pokud prezident Zeman mluvil o střílení novinářů, na expremiéra (Bohuslava Sobotku) nabízel samopal, pak on je vůdce smečky hyen,“ konstatoval Polčák.

Psali jsme: Já si to přečetl ve zprávě OLAF, takže mám jasno, rozjel se Bartoš na Primě. Ministryně ho ale nachytala To je skandální, co v té Praze děláte. Pirát Michálek vytočil Zaorálka Nedělní potlach Marka Wollnera s Kateřinou Jacques: Prezident intelektuál. Martin Bursík měl pravdu, ale předběhl dobu První výstřel ruské propagandy. Topolánkův mluvčí vzpomíná, co se odehrávalo před deseti lety kolem amerického radaru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp