,,Zeman vyznamená Kalouska." Šokující myšlenka. A další perly o TOP 09

Komentátor Petr Holec se s Lubošem Xaverem Veselým pustil do domácí politiky. Petra Fialu kvůli jeho neustálému stěžování si na Babiše označil za čivavu. O Miroslavu Kalouskovi prohlásil, že by měl dostat státní vyznamenání za dlouhou službu v politice, ale předseda poslaneckého klubu TOP 09 už by se měl pakovat. Politické neziskovky jsou podle něho problém, ale když si na ně stěžuje politik ODS, tak si prý kálí do vlastního hnízda. A ODS už by uživila „nového Topolánka“.

První téma prvního Podtrženo, sečteno v novém roce byly novoroční projevy politiků. A také jejich kritika. Zmíněn byl například Petr Fiala, který se pustil do Babiše, že má růžové brýle. Holec citoval svého známého, který Fialu označil za „čivavu za plotem“. „Vona ječí, ale nikdo se jí nebojí, spíš vzbuzuje soucit,“ dodal komentátor. Podle něho má Fiala potřebu negovat úplně všechno, nicméně problém opozice je v tom, že se Česku daří, platy a důchody rostou. Mínil, že i kvůli tomu Babiše opozice neporazí. „Skepse a pesimismus nikdy nevítězí, vítězí optimismus a naděje,“ prohlásil Holec. Anketa Je dobře, že Donald Trump nechal ,,oddělat" Kásima Sulejmáního? Je to dobře 16% Není to dobře 84% hlasovalo: 3044 lidí

Xaver napůl žertem namítl, že pro naději a optimismus je v opozici „sexy“ Markéta Pekarová Adamová. Dle Holce má předsedkyně TOP 09 stejnou rétoriku, což je její problém. Moderátor se zeptal, co by tedy měly strany na projev říkat, protože chválit Babiše nemohou. A komentátor odpověděl, že by rozhodně neměly strašit normalizací, protože tato interpretace nesedí a doplatí na to při volbách.

Letmo došlo i na videomapping na budově Národního muzea v Praze, který pořádal primátor Hřib. Holec usoudil, že kdyby primátor ponechal ohňostroj na Letné a zakázal „bouchání ve vnitřní Praze“, tak by to bylo o dost lepší. Když se Xaver Veselý zeptal, zda se od Hřiba jednalo o politickou chybu, Holec se uchechtl, že to je to nejmenší oproti zácpám a dopravním omezením, a prohlásil, že videomapping možná bude to nejlepší dědictví, které po Hřibovi v Praze zbude.

Holec se také věnoval zprávě, že prezident Zeman uvažuje o cestě do Moskvy. „Za dobrotu na žebrotu,“ řekl Holec. Zeman prý nadbíhá Rusku a teď se mu takto odvděčili s invazí z roku 1968. „On už si myslel, že už to nebudou dělat, že to s nimi domluvil, a oni to udělají znovu,“ doplnil komentátor. „Pro mě je to akorát signál, že Rusko je agresívní země, která si vůbec nebere servítky a v podstatě je jim tohle jedno. A vrací se do té doby... To je návrat do normalizace, kdy prostě napadli jakýkoliv stát a bylo jim to jedno a dneska to znovu schválí a považují to za bratrskou pomoc,“ pravil. Xaver Veselý pak navrhl, zda by místo Zemana neměl do Moskvy letět Pavel Novotný a zjednat tam pořádek. A Holec odtušil, že ten by se asi z Ruska už nevrátil. Jako starosta mu Novotný byl sympatický, ale postoje s Koněvem a vlasovci jsou podle něj čistý exhibicionismus. Fotogalerie: - Starosta Novotný a Řeporyje

Holec se pak věnoval Miroslavu Kalouskovi. Zejména položil otázku, proč politik nepochopil, že jeho trvanlivost už je prošlá. „On je v politice téměř 30 let. To je obdivuhodné, měl by dostat státní vyznamenání, možná ještě od Zemana. Za to, jak je dlouho v politice, on zažil všechno, přežil všechno, byl šéfem dvou politických stran, ministrem financí a on nemůže odejít,“ pravil Holec a dodal, že Jakub Michálek od Pirátů má pravdu v jednom jediném tvrzení, a to že Kalousek TOP 09 škodí. Na šéfování TOP 09 prý stačí Adamová Pekarová, i když není tak rétoricky zdatná jako Kalousek.

Komentátor také řekl, že piva s Karlem Schwarzenbergem fungovala, na rozdíl od stejných akcí s Miroslavem Kalouskem. „On si tak sedl, tou německou češtinou k nim promlouval, moudře, sice toho půlka nebyla rozumět, ale všichni byli nadšený a TOP 09 tehdy udělala fenomenální výsledek,“ poznamenal Holec. Xaver Veselý ještě poznamenal, že pivo už také není tak „in“ mezi příznivci TOP 09 a Holec pak dodal, že i proto už by měl Kalousek odejít.

Došlo i na slova Alexandra Bellu v XTV, kde tvrdil, že politické neziskovky „sosají rozpočet“ a pak dávají politické proklamace. Holec usoudil, že si Bellu „kálí do vlastního hnízda“, protože současná ODS má neziskovky ráda. Ale pravdivost jeho slov potvrdil. „Jinak má svatou pravdu. Ten fenomén neziskovek, které zkouší samy dělat politiku bez účasti přímé v politice je problém.“ Xaver Veselý nastínil možnost, že by Alexandra Bellu vyloučili z ODS a Holec pravil, že pak bývalý starosta půjde do Trikolóry.

V souvislosti s ODS Holec zmínil, že Fiala se sice směje Babišovi, že v ANO vládne bez jakékoliv stranické opozice, ale šéfa ODS dělá 6 let a zatím se před stranickým sjezdem žádný protikandidát na předsedu nenašel a asi ani nenajde. A to ve straně, kde se „u baru“ vždy nějaký protikandidát našel. „Bejvala to legrace, aspoň nějaké drama, a Petra Fialu znovu zvolí šéfem ODS a ty preference jsou někde kolem 11 %.“ Vyvracel, že by k Fialovi měl antipatii, podle něj bylo zvolení Fialy správné, když ODS potřebovala zachránit reputaci. Ale dnes by ODS prý potřebovala „nového Topolánka“.

Celý pořad ZDE

Psali jsme: „Ať staří umřou? Mladí, buďte vděční, co vybudovali!“ Veterán hokeje Milan Nový udílí lekce. I o Gottovi, Jágrovi a Babišovi Zle a ještě hůř? EU vyslala další úder na Babiše Primátor Hřib: Čína? To bylo takto. Smlouva s Pekingem nám nic nepřinášela Babiš: Německo? Vše jinak, než píší noviny. Mám své informace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.