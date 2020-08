„Zeman z toho vysílání spadl na prdel.“ Lidovec natočil 24hodinové VIDEO. Musel na něm jít i na záchod

reklama

Během jednoho dne pak projel křížem krážem celý kraj s výjimkou Blanenska a Znojemska, na které jim již nezbyl čas.



Výživná byla především jeho shrnutí v autě. „Mě napadlo, jak jsi rozdával ty chleby, že to je taková lidovecká kobliha,“ ozvalo se kupříkladu od jednoho z mužů v autě na Grolicha. „No ne, jako Babiš ani jednu koblihu neupekl, já jsem rozdával chleba, který jsem upekl,“ opáčil.

Vzpomenul i na ochutnávání vína. „Ochutnali jsme vína. To bylo taky celkem náročný, zvlášť když jsem pil jenom já,“ poznamenal. Fotogalerie: - KDU-ČSL k politické situaci

A nouze o zajímavé okamžiky nebyla ani vzhledem k atmosféře ve vozu. Grolich během přejezdů po víceproudé silnici například řidiče žádal, ať nespěchá a zpomalí. Vyhověno mu bylo jen na pár okamžiků. Následně se výprava přesunula do obce a i ze zvuku na videu bylo znát, že se řidič v příliš nízkých otáčkách motoru nedržel.



To už se Grolich do věci vložil: „Hele!“ okřikl a přeřazení a utlumení jízdy doplnil: „Tak, no.“ A od muže ze zadního sedadla spolu s napomenutím tiše k řidiči zaznělo: „Je to na streamu, kur*a.“



A jak závěrem svého dne v živém vysílání kandidát očekává výsledky voleb a nadcházející období? „To bude kolotoč, smršť a pak se těším na ten výsledek. Ale nevím, co budu dělat toho třetího. Nebudu asi zase spát, budu nervózní jak sviňa, to bude hustý,“ očekává s tím, že to bude „strašně zvláštní pocit“.

„Už třikrát jsme měli komunální volby, tak to člověk sleduje, ale tam je nějaký očekávaný výsledek. Ty minulé krajské volby jsem také prožíval, ale když to člověk nevede, není tváří toho, tak člověk neprožívá až tolik. Jde o změnu v životě. Ty vole, to bude hustý,“ pronesl.



„Kolem té čtvrté se objeví první grafy. Teď to vylítne. 35 procent. Si řeknu: ‚To je mazec...‘ To bychom těch padesát nedali…,“ směje se Grolich a pokračuje v analýze: „Nikdo se mě na to nezeptal, ale přemýšlel jsem, co bych považoval za úspěch. Chtěl bych mít deset tisíc a víc preferenčních hlasů a ideálně jako nejvíc ze všech. Ostatní kandidátky moc nekroužkujou a ta lidovecká kandidátka se hodně kroužkuje. Samozřejmě bych chtěl vyhrát, ale to je těžký.“ Za úspěch prý bude považovat osmnáct a více procent.



A pak doplňuje: „Ideálně nad dvacet (procent hlasů). A kdybychom měli nad dvacet, tak to znamená, že jsme ty volby vyhráli.“

Koncem videa se Grolich s doprovodem ještě rozhodne pro limonádu. A zazněl i dotaz od diváků: „Je pravda, že si Miloš Zeman zlomil ruku, když sledoval 24hodinový stream?“ Grolich to však netuší. Později se o zranění prezidenta dozvídá a směje se: „Zeman z toho vysílání spadl na prdel.“ Poté též poznamenává, že v Zemanově věku už každá zlomenina „může být problém“.



Vše pak mělo vskutku netradiční zakončení. Na záchodcích. „Ať máte i ten ostatní vjem, tak tady jsou krásně čisté záchody, ale… zápach tu je dneska… měli jsme tady návštěvníka asi,“ zhodnotí stav toalet, po čemž si diváci vysílání mohou „vychutnat“ zvuk močení, splachování a vysoušeče rukou. „Co se týče urologie, tak to máte z první ruky,“ přidává k tomu posléze lidovecký kandidát.



Krajský úřad Jihomoravského kraje zaregistroval k říjnovým krajským volbám 16 kandidátních listin. Nynější vedoucí ANO povede současný hejtman Bohumil Šimek. Původně měl být lídrem exprimátor Brna Petr Vokřál, který ale z hnutí po sporech odešel. ČSSD hejtmanův náměstek Marek Šlapal a KSČM předseda kontrolního výboru Stanislav Navrkal.



Starosty povede předseda Svazu měst a obcí František Lukl. ODS bude kandidovat se Svobodnými a hnutím Starostové a osobnosti, lídrem je ředitel výzkumného centra CEITEC Jiří Nantl. TOP 09 v čele s hejtmanovým náměstkem Janem Vitulou půjde do voleb v pětikoalici spolu se Zelenými, Moravským zemským hnutím, Idealisty.cz a Liberálně ekologickou stranou. Samostatně půjdou letos Piráti s jedničkou Lukášem Dubcem, který je předseda znojemského sdružení strany. SPD povede krajský zastupitel Jan Hrnčíř a Trikolóru ředitel blanenské základní školy Pavel Nezval.



Krajské volby před čtyřmi lety vyhrálo na jižní Moravě hnutí ANO před KDU-ČSL a těsně třetí ČSSD. Do zastupitelstva pronikli ještě Starostové pro Jižní Moravu, ODS, KSČM, SPD-SPO, TOP 09 s Žít Brno a Zelení s Piráty. Psali jsme: Když ODS vládne… Brněnský dopravní podnik nakoupil dětskou hru za 2 407 900 korun. Teď platí inzerci, aby ji prodal. A jen co jsme ji chtěli my, tak… Primátorka ODS najala tým fachmanů za 9 680 korun na hodinu. Pozorně čtěte, co bude dělat. To se fakt nevidí Pirát chtěl zastavit Šabatovou, ale teď se mu všichni smějí. ČSSD ho chtěla podpořit, ale neudělá to Jedničkou jihomoravské KDU-ČSL ve volbách v kraji bude Grolich

