„Zm*di!“ Pavel Novotný z ODS zaútočil na Čínu. Ta mu přitom dotuje koníček

reklama

Není tajemstvím, že režim Ujgurů vyznávajících islám je v čínských převýchových táborech velmi drsný. Prakticky nesmějí komunikovat s okolním světem a jsou čínským režimem zavíráni do vězení. Hlad, žádné soukromí a neustálý strach o život jsou v těchto táborech na každodenním pořádku.

O tom, jak konkrétně to v čínských převýchovných táborech funguje a jak se zde s Ujgury zachází, informoval blíže server Novinky.cz. Právě na jeho článek na svém twitteru znechuceně reflektuje řeporyjský starosta Pavel Novotný.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Hnusrežim. Jejich výrobky mi ovšem nevadí a voní mi jejich peníze ve Slavii,“ zmínil Novotný úvodem sponzoring fotbalové Slavie ze strany čínských investorů.

„Ale jsou to zmrdi. Tohle jednání by měl odsoudit celý civilizovaný svět,“ pokračoval starosta s otázkou, zda je na tom, co píše, něco, za co by se měl nějak stydět. „Třeba to s tou Slavií. Ptám se. Pere se to ve mně,“ dodal Novotný.

Hnusrežim. Jejich výrobky mi ovšem nevadí a voní mi jejich peníze ve Slavii. Ale jsou to zmrdi. Tohle jednání by měl odsoudit celý civilizovaný svět. Je na tom, co píšu, něco, za co bych se měl nějak stydět? Třeba to s tou Slavií. Ptám se. Pere se to ve mě https://t.co/MVmLzmjEev — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) July 21, 2020

Není to poprvé, co se Novotný opřel do světové velmoci. Ostrý spor starosta pražské městské části Řeporyje vedl také s Ruskem o pomník vlasovcům, tedy padlým vojákům Ruské osvobozenecké armády. Plán řeporyjské radnice vyvolal nesouhlasnou reakci ruské ambasády, která pomník vlasovcům označila za porušení mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Ruská diplomacie označila nápad na pomník za „příšernou iniciativu sloužící reinkarnaci nacismu“.

Psali jsme: Pavel Novotný dokonal facku Rusku. Za 153 tisíc a nějaké drobné Řeporyje porazily ve válce Rusko, víte? Starosta Novotný promluvil o Koněvovi: Masový vrah a špína chlap Nafetovanej? Ne, takhle jsem normálně. Pavel Novotný šokoval zkoprnělý štáb. A dnes v klidu odpálil bombu s vlasovci Dostat Rusy do situace, že si kleknou na kolena a budou se omlouvat za to, jaké byli svině, se nám nepodaří. Historický publicista Čech komentuje nové kauzy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.