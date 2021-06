3 procenta zemřou. Očkování: Expert důchodcům. A „blb*vi“

Imunolog Jiří Šinkora si přečetl článek z pera Jiří X. Doležala na serveru Forum24.cz o očkování a neudržel se. Článek o tom, že by si lidé, kteří odmítají očkování, měli v případě onemocnění covidem léčbu hradit ze svého, je podle jeho názoru tak hloupý, že se ani nedal dočíst.

„Ne, že bych musel číst každý nesmyl, ale tohle jsem si přečíst zkusil. Vydržel jsem pár odstavců, ale pak to už nešlo. Pokud se ke konci ‚názorů‘ autora ukázalo, že to všechno byla ironie, omlouvám se. Ale jinak je to tak blbé, že to dočíst nešlo. Je moc dobře, že epidemie nebyla žádná smrtící katastrofa, ale jen taková čistka napříč přestárlou populací. A teď vymizí sama, i kdyby se alarmisté třeba na hlavu stavěli,“ napsal Šinkora.

„Bojovníci proti očkování tedy ohrožují nejen sebe. Když se nějaký bojovník proti vakcínám nakazí a umře, mohlo by mi to být vcelku jedno. Ale jen do doby, kdy hlupáci, co odmítli očkování, zahltí zdravotní systém a učiní jej nedostupným i pro lidi, kteří se nechovali hlupácky, nechali se očkovat, a nyní mají nějaký jiný zdravotní problém. Nebude je kam dát do nemocnice, nebude kapacita na zdravotní prevenci jako v roce 2020, kdy virus řádil poprvé, budou se – opět jako v roce 2020 – odkládat odložitelné zákroky, takže nevinní nemocní budou déle trpět, a nádory, cukrovky i HIV pozitivita se budou nacházet později, než kdyby lékaři nebyli zahlceni ‚vlastenci‘, hrdě odmítajícími vakcínu,“ napsal Doležal.

Jiří Šinkora

„Antiočkovací hrdinové však budou své okolí ohrožovat i přímo. Ony totiž ty rezistentní mutace nemusí vzniknout v neočkovaném jedinci v Brazílii či Indii, ale přímo v našem českém odpírači. Třeba v tom dědouškovi s copánkem, co mne obtěžoval, až zasahoval personál. Pokud bude neočkovaných – ze stejně stupidních bludů, jaké šplouchaly z toho gentlemana s copánkem – třeba třicet procent, tak je pravděpodobnost vzniku rezistentní mutace skutečně řádově vyšší, než kdyby neočkovaných odpíračů byla tři procenta. A pak už může jít o krk i mně samotnému bez ohledu na to, že očkovaný jsem,“ rozvedl svou myšlenku Doležal.

Proto by si podle něj měli odmítači očkování případnou covidovou léčbu platit, pokud budou mít tu smůlu a nemoc na ně dolehne. Třeba by to řadu lidí přimělo přehodnotit svůj přístup k očkování.

Podle Šinkory ale virus reálně z české společnosti mizí.

„Přestože jsem si byl prakticky jistý, že to takhle musí dopadnout, stejně je to obrovská úleva. Covid už téměř vymizel (v nemocnicích s nákazou leží průměrně 2 lidé na jeden okres). 15 000 PCR testů najde 144 lidí s virovou mRNA v nose, přestože nablblá a nesmyslná opatření přijímaná, odvolávaná a znovu přijímaná vládou už nikdo nebere vážně,“ napsal na sociální síti imunolog.

Epidemie nás podle Šinkory hodně naučila. Naučila nás, jak respirátorem zastavit chřipku, naučila nás, že vakcíny proti nemoci se někdy dají vyrobit hodně rychle, i když za cenu obrovských finančních nákladů a podle Šinkory nás také naučila, že by v čele vlády neměl stát psychopat.

„Víme, že vláda vedená psychopatem není schopná zařídit prakticky nic. Zjistili jsme, kdo je úplný blb a kdo se umí včas stáhnout. A pěkně se nám, stejně jako ve všech jiných obdobích krize, ukázaly charaktery,“ uvedl Šinkora.

„Teď je už ‚jen‘ potřeba dosáhnout situace, kdy se budou očkovat jen ti, co chtějí a mohou se bránit nesmyslům. Senioři, kteří covid nepřekonali a nenechají se naočkovat, jsou vydáni napospas své odvaze. Ve většině případů to vyjde. Přibližně 3 procenta jich zemřou,“ dodal Šinkora.

Na víc než 30 tisíc úmrtí si Česko podle Šinkory zadělalo loni v létě. Další ránu zasadila české společnosti vláda, která přišla s předvánočním rozvolněním.

„Ale největším důkazem toho, že to tady vedou trotli, je ministr Havlíček. Včera prý prohlásil, že se na léto v obchodech a MHD nezbavíme respirátorů, protože nechtějí opakovat stejnou chybu jako před rokem. To už nejde, ty blbe, už jsme kolektivně imunní. Řekněte mu někdo, že letos není loni. Ale on to stejně nepochopí. Nebo mu někdo řekne, ať to nepochopí... Naštěstí, když jsou u moci blbové a radí jim polovzdělanci, se situace vyřeší sama. Ten virus už neudrží v populaci ani Havlíček,“ konstatoval imunolog.

