4 biliony Kč. Tak Babiš zadluží Česko, padlo od Pirátů

A právě to se mimo jiné Martínkovi nelíbilo, když dle něj Babiš lživě uvedl, že se jedná o zrušení na dva roky. "To ovšem v paragrafovém znění uvedeno nikde není. Navíc poslanci hnutí ANO odmítli hlasovat pro pozměňovací návrh omezující zrušení na dva roky. Návrh Andreje Babiše je tedy trvalý a výhodný především pro vysoko příjmové. Pro veřejné rozpočty je nejdražší, protože způsobí výpadek příjmů 88 miliard korun každý rok," podotkl Martínek.

Babiš pak ještě hovořil o slevě na dani. "Chtěl bych za prvé říct, že ta dnešní sleva ve výši 24 840 korun nás stojí ročně 130 miliard. A tyto návrhy jsou zbytečné, protože jsou vlastně duplicitní. Tím mým návrhem řešíme všechno. A navíc, tyto návrhy de facto ještě prohloubí deficit o 35 miliard. Ten návrh Pirátů je trvalý, ten můj návrh je na 2 roky. Návrh Pirátů znamená, že ta sleva na poplatníka by byla ročně 165 miliard, a to si myslím, že není dobře a že je to úplně zbytečné. Navíc, ta sleva na poplatníka vůbec nepodléhá testům sociální potřebnosti. To znamená, že i lidé kteří mají větší majetek, ji dostanou, nebo i v minulosti se tam dělaly i různé řekněme fiktivní záležitosti, takže se to dá zneužít. Proto jsem dneska ráno psal předsedovi Senátu panu Vystrčilovi, který mě vyzval na Twitteru, že je připraven jednat. A proto, pokud se samozřejmě domluvíme, a my jsme připraveni s paní Schillerovou, půjdeme s ním jednat. A budeme přesvědčovat Senát, hlavně teda samozřejmě ODS, a já doufám, že teda ODS v Senátu a v Parlamentu je stejná ODS, že by to měli podpořit, to snížení daní. A měli by podpořit to, že ten návrh Pirátů, který vlastně prohlubuje deficit rozpočtu o 35 miliard, je zbytečný, a ta sleva, kterou máme doposud, je dostatečná," uvedl Babiš.