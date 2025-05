5 % HDP na zbrojení. „Komu to vezmete? Důchodcům?“

Kolik vydávat na obranu a kde ty peníze vzít? V Partii Terezie Tománkové vášnivě diskutovali místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN), místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO), předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Je naprosto nesporné, že pokud nebude zajištěno to základní, tedy bezpečí této země a našich občanů, pak můžeme vymýšlet sebelepší program, budovat dálnice, stavět nové školy nebo investovat do vědy a výzkumu, ale bude to všechno zbytečné a marné. Proto je potřeba ten závazek… pic.twitter.com/Secad8Kgk6 — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) May 25, 2025

Podle ministra Výborného chce vláda vydávat na obranu 3,5 % HDP ročně. „V příštích čtyřech letech musí výdaje na obranu růst. Je to rozplánováno do roku 2030,“ řekl ministr Výborný. Růst by neměl jít na úkor daní, ale spíše úspor. „Je třeba se bavit o tom, jestli některé investice budeme realizovat tak rychle, jak jsme chtěli,“ uvedl a dodal, že zvyšování daní není preferovaná cesta.

„Jsme pro posilování bezpečnosti, ale ne pro hon na procenta,“ zdůraznil místopředseda Sněmovny Havlíček. Upozornil na vysoké mandatorní výdaje, na kterých se nedá moc ušetřit. „Pro mě není nejpodstatnější finanční závazek, ale za co se to bude utrácet,“ řekl Havlíček. „Můžeme se bavit o bydlení pro vojáky. Hovoříme o policistech, hasičích, integrovaném záchranném systému, těm by se mělo přidat,“ uvedl opoziční politik. „Nemůžeme zpochybňovat něco, k čemu se dnes někdo zaváže, ale je bezpředmětné diskutovat o 3,5 %. Nedělejme z toho hon za procenty. Důležité je, aby armádní zakázky byly efektivně vysoutěženy. Jde nám o to, zajistit bezpečnost občanů, ale ne na papíře,“ zdůraznil Havlíček.

Lze použít peníze určené na dekarbonizaci?

K tomu, kde se peníze na obranu mají brát, se vyjádřila místopředsedkyně Sněmovny Kovářová. „Bezpečnost státu je pro občany velmi důležitá. Hovoříme o tom, jakým způsobem se budou navyšovat výdaje na obranu. Budou se navyšovat do roku 2030 o 0,2 % každý rok. Dekarbonizace je důležitá, ale bezpečnost má přednost, dá se proto sáhnout do peněz určených na dekarbonizaci. Pokud se členské státy EU na takovém kroku dohodnou, ČR je připravena,“ řekla Kovářová.

Dále uvedla, že s Havlíčkem souhlasí v tom, že veškeré zakázky musejí být řádně vysoutěženy. A zdůraznila, za jak důležité výdaje do obrany považuje. „Jsme součástí NATO. Chceme mít štít před Ruskem. Ale nesmí dojít k tomu, aby bylo ohroženo zdravotnictví, důchody. Je možnost zřídit mimořádný fond, aby financování obrany mělo stabilní přísun prostředků a vláda se nemusela dohadovat, kolik dát z ročního rozpočtu,“ vyjádřila se politička. Zvyšování daní by podle ní nepomohlo. Spíše navrhuje čerpat prostředky z půjčky. „Předpokládám, že bude nějaký společný evropský projekt,“ řekla Kovářová.

Předseda poslaneckého klubu SPD Fiala zdůraznil: „Neumíme utratit ani 2 % HDP. Kdo řekne, že jsme připraveni dát 5 % HDP, tak neví, o čem mluví. Tolik nemáme. Vedlo by to k ekonomickému zničení republiky.“ Navíc se prý obává důsledků zbrojení. Nevěří tomu, že zvýšení výdajů je nutné. „Když si vezmete statistiky, kolik mají evropské země vojáků, mají víc než Rusko. Mají také víc zbraní než Rusko. Když k tomu přidáme USA, máme dvakrát třikrát více než Rusko,“ vypočítal Fiala.

Moderátorka namítla, že Rusko přešlo na válečnou ekonomiku a intenzivně zbrojí. Fiala se však nechce se zvyšováním výdajů do obrany smířit. „Zasáhne to důchody, sociální dávky. Bude to mít negativní důsledky pro ČR,“ zdůraznil opoziční politik.

„Šokuje mě, jakým způsobem chcete hazardovat s bezpečností lidí této země,“ vyjel po něm ministr Výborný. Fiala namítl, že je zastáncem kolektivní obrany. „Ale ne takové jako vy,“ zdůraznil místopředseda opoziční SPD Fiala.

„Jestli chcete z ČR udělat kolonii Ruska, tak my ne,“ hřímal Výborný.

„Komu ty peníze vezmete? Nejsou. Vezmete je důchodcům?“ chtěl vědět Fiala.

„Prioritou je obrana a bezpečnost,“ trval na svém Výborný.

Místopředsedkyně Sněmovny Kovářová dále rozvíjela úvahu, že ušetřit by se dalo na dekarbonizaci. Peníze původně určené na ni by posloužily na posílení obranyschopnosti. „Dekarbonizace bude pokračovat, ale část těch peněz bude určena na obranu. Jestli to Evropská komise nechápe, musíme na ni tlačit. Prvním krokem je tlak našich europoslanců. Je potřeba, aby Evropa změnila, jakým způsobem jsou výdaje na obranu dávány. Máme 170 obranných systémů. Tam je třeba spolupracovat, tím se ušetří,“ domnívá se.

„Já už ty fráze nemůžu poslouchat,“ rozčílil se Havlíček. „Nespoléhejme na EU – má čím dál tím nižší výkonnost. V požadavcích na dekarbonizaci stále přitvrzuje,“ řekl opoziční politik a vyjádřil obavu, že i výběr daní bude stále klesat. „Firmy tady za chvíli nebudou. Odcházejí tam, kde mají nižší provozní náklady,“ zdůraznil Havlíček. „Celé je to neufinacovatelné,“ domnívá se místopředseda hnutí ANO.

Začněte si vážit lidí, přidejte jim!

Kovářová pak zopakovala: „Nebudeme brát z důchodů. Nebudeme brát ze zdravotnictví.“ Havlíček přesto prskal: „Máte tady schodek 250 mld. Zvýší se zadlužení.“ Načež politička namítla, že zadlužení je skoro nejnižší v Evropě – meziročně 2 %. „Česká ekonomika roste nejrychleji ze všech zemí střední Evropy,“ přidal se k ní ministr Výborný.

„Polsko roste více,“ namítl Havlíček a upřesnil, že růst je 1,7 %. „Musí se zvýšit hospodářský růst. Nehrajme si jen s čísly. Musíme posílit naši armádu. Vojáci odcházejí,“ zdůraznil místopředseda vlády.

Moderátorka Tománková pak připomněla, že ministryně obrany chce přidat vojákům na platech. „Není možné od sebe oddělovat vnitřní a vnější bezpečnost. Nemůžeme říct, budeme prioritizovat jen armádu – pouze vnější bezpečnost, vnitřní ne. Debata o rozpočtu se uzavře na přelomu září a října. Veřejná sféra nemůže zaostávat,“ okomentoval ministr Výborný.

Je podle něj třeba dospět k dohodě, která bude spravedlivá a vyvážená. „V armádě máme vnitřní dluh, to je nezpochybnitelné,“ zdůraznil člen Fialovy vlády.

Jeho slova opět popíchla místopředsedu opoziční SPD. „Utrácíte za ‚železo‘, nejste schopni přidat vojákům, policistům,“ obrátil se na Výborného. „Nakoupíte, ale personální situace u vojáků je katastrofální. Nejsou zaplaceni. Odcházejí. Přitom všechny bezpečnostní složky včetně Vězeňské služby jsou důležité. Jestli je nebude platit stát, bude je platit někdo jiný, třeba mafie. Utrácíte 160 mld. na ‚železo‘. Začněte si vážit lidí, přidejte jim,“ zopakoval Fiala.

„Ty peníze prostě nemáme. A kdo řekne, že jsme připraveni dát pět procent HDP na zbrojení, tak si neuvědomuje, jaké důsledky to bude mít. To je ekonomické zničení České republiky s nevratnými sociálně-ekonomickými důsledky. Pět procent prostě nemáme, to je téměř půl bilionu korun… pic.twitter.com/xfFhu5myTu — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) May 25, 2025

„Bezpečnost je jen jedna,“ zareagovala Kovářová. „Policisté, vojáci, hasiči – všem těmto skupinám se musí přidat. Bezpečnost je mimořádná priorita. Není možné, aby jedna skupina byla zvýhodněná oproti jiné,“ řekla politička. Stát by podle ní mohl vojákům, policistům či hasičům poskytnout také pozemky pro výstavbu bytů. „Je třeba nalákat lidi do armády, k hasičům,“ zdůraznila Kovářová.

Havlíček kroutil hlavou: „Vojáci vědí, že tři a půl roku s nimi nikdo nic neřešil. Stanjura místo toho, aby řešil průšvihy v armádě, první, co řekl, bylo, že nebude nic. My jsme navrhovali systémové řešení – dát lidem peníze do tarifu.“ Dále hovořil o tom, že peníze se teď dávají na zálohové platby, nikoliv lidem.

Kovářová si však stála na svém: „Je jasné, že chceme armádu, policii a další bezpečnostní složky posílit. Bylo to jasně avizováno. Jednání budou probíhat.“

„Tři a půl roku neděláte nic,“ namítl Havlíček. „Neskutečné!“

Jeho slova však Kovářovou nadzvedla: „Dali jsme do pořádku po vás rozházené finance. Máme hospodářský růst 2 %.“

Zato Fiala si trval na své, že veškeré problémy jsou důsledkem indexace výdajů ve výši 2 % HDP. „Kdyby toto nebylo, mohli jsme přidat vojákům, policistům, hasičům,“ zdůraznil místopředseda SPD.

„Kdybychom to dělali, jak navrhuje šéf mafie Fiala, tak bychom bezpečnost občanů nikdy nezajistili,“ rozčílil se Výborný. Označením „šéf mafie“ patrně narážel na Fialova předchozí slova v debatě. „Schodek veřejných financí jsme přebírali na minus 5 %,“ zdůraznil ministr.

„Víte vůbec, jak se to počítá? Vy máte druhou nejvyšší kumulovanou inflaci ze všech zemí,“ kontroval Havlíček.

