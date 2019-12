600 miliard? Uhlíková neutralita bude stát Čechy mnohem víc, varuje Vondra

Europoslanec Alexandr Vondra byl hostem pátečních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu. Důrazně varoval před tím, co se podařilo v tomto týdnu dojednat v Evropské radě, tedy závazek, že do roku 2050 bude EU uhlíkově neutrální. Tento plán bude neuvěřitelně drahý a podle Vondry vyvolá obrovské napětí v EU, jak mezigenerační, tak sociální napětí. A do toho všeho ještě můžeme přijít o Velkou Británii jakožto o důležitého partnera.

Vondra se nediví, že se Polsko vymezilo proti klimatické dohodě, která praví, že EU dosáhne do roku 2050 uhlíkové neutrality. To je pro Polsko velký problém. „Nebudiž pochyb o tom, že to Polsko je nejzranitelnější,“ upozornil Vondra. i Česko mělo podle Vondry chtít víc než nakonec dosáhlo, protože většina lídrů EU chtěla dojednat klimatickou dohodu. „Ten náš vydírací potenciál byl v tu chvíli nesmírně silný,“ upozornil europoslanec.

„Myslím si, že premiér bojoval a jednání končila okolo jedné hodiny v noci. Je tam ta jedna věta o jádru, ale ještě uvidíme, jak se to projeví do budoucna. Volba energetického mixu je věcí každé členské země. To je i v Lisabonské smlouvě, takže se to tady jen opakuje. Ale to, jestli to bude mít nějaký efekt, uvidíme příští týden, až se bude jednat o tzv. taxonomii, což je označení některých zdrojů za čisté a jiných za špinavé. Předsednická země – Finové – ustoupila té silné protijaderné lobby, která je v Evropském parlamentu nesmírně jistá,“ upozornil Vondra.

Osobně má za to, že cesta k uhlíkové neutralitě v EU bude hodně drahá. „Česká vláda vygenerovala nějaké číslo, asi 600 miliard. Já si myslím, že to bude podstatně více. Ale i kdyby to tak bylo, tak ekonom Lukáš Kovanda spočítal, že to bude 60 tisíc korun na každého občana každý rok,“ upozornil Vondra s tím, že obsáhlejší studie na toto téma neexistují, navzdory tomu, že půjde o drakonické zásahy do ekonomiky. „Já se obávám, že to otevře velké konflikty v Evropě – mezigenerační, a zejména sociální,“ bil na poplach Vondra

Má za to, že současné ekologické plány prosadila bohatá „zelená kaviárová levice“, ale nejvíc dopadnou na nejchudší obyvatele. Salónní levice prý věří, že stávající plán přinese vlastně nové přerozdělování zisků a majetků a někteří lidé, někteří boháči už spekulují na to, že by mohli v některých odvětvích získat monopol a zbohatnout na tom.

Teď kvůli klimatu začnou propouštět automobilky, začnou propouštět ocelárny, budou z toho problémy v Mladé Boleslavi, budou z toho problémy v Ostravě, a teď do toho ještě přijde brexit, takže my nevíme, zda ten britský trh, který je pro Českou republiku velmi důležitý, zůstane otevřený,“ varoval Vondra.

Britům se však nediví, že zvolili ve čtvrtečních volbách Borise Johnsona, protože od konzervativců čekají, že ukončí ty brexitové tahanice. Teoreticky se může stát, že dojde k dalšímu hlasování o samostatnosti Skotska, ale kdyby si Skotové odhlasovali odtržení od Spojeného království, pro Česko by to nebylo dobře, protože Británie by přestala hrát roli globálního světového hráče, který je pojistkou i naší bezpečnosti. Anglie by totiž přišla o jaderný arzenál, který je umístěn povětšinou ve Skotsku.

