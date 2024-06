66% šance na výhru Trumpa. „Na Bidena se úplně vykašlete.“

„Kandidát, o kterém si upřímně myslím, že má větší šanci (Trump), není kandidát, u kterého bych si vítězství přál,“ napsal Silver. Na jeho vyjádření upozornil server televize Fox News.

K uvedeném závěru dospěl Silver analýzou dat ze 40 tisíc simulací. Z těch dovodil, že Trumpova šance na vítězství je 65,7 procenta. Bidenova šance na výhru podle Silvera čítá 33,7.

Není přitom bez zajímavosti, že Biden má šanci získat celkově větší počet hlasů voličů, ale Trump získá důležité státy, viděno z hlediska počtu volitelů, což mu nakonec přinese vítězství. To se ostatně stalo i v roce 2016, kdy Hilary Clintonová získala větší počet hlasů voličů, ale Trump získal větší počet volitelů.

Podle Silvera má Biden šanci tento pro sebe nepříznivý trend ještě zvrátit. Např. výběrem vhodného kandidáta na viceprezidenta či viceprezidentku.

V roce 2012 Silver předpověděl Obamovo vítězství. V roce 2016 dával najevo, že by si přál vítězství Hilary Clintonové, ale jedním dechem dodával, že Trump má reálnou šanci vyhrát. V roce 2020 odhadl Bidenovu šanci na vítězství na 90 procent.

A teď by podle něj vládní demokratická strana měla zvážit výměnu Bidena za mladšího prezidentského kandidáta.

„V žádném případě to není skvělá situace pro demokratickou stranu, ale musíte tuto otázku důkladně prozkoumat. Jsou to samozřejmě důležité volby. Nemělo by být tabu, o kterých se nemluví,“ napsal už v květnu na sociální síti.

Odhady CNN říkají, že by Trump mohl získat 272 volitelů, což by mu k vítězství stačilo. Biden by získal jen 225 volitelů, a pokud by chtěl pomýšlet na vítězství, potřeboval by na svou stranu získat ještě alespoň 45 volitelů.