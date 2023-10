70 úspěšných kroků vlády, chlubil se Fiala. Babiš šel jeden po druhém: Lež, lež, lež. Tři hodiny

reklama

Bývalý premiér a poslanec Andrej Babiš (ODS) se ve Sněmovně vyjádřil k projevu premiéra Petra Fialy k poslancům na úvod mimořádné schůze Poslanecké sněmovny ze 17. října, kde vyjmenoval sedm desítek vládních úspěchů. „Lže, a přitom se ani jednou nezačervenal,“ započal své vlastní vystoupení Babiš s tím, že z Fialových 70 bodů je 26 lživých a 18 z nich byly projekty hnutí ANO. „Takže 26 lží,“ vypočítal Babiš.

Za největší lež označil tvrzení Fialy, že to je právě on – Babiš, kdo útočí, a že je politikem, který České republice vůbec nepomáhá. I proto před Sněmovnou také některá čísla přednesl: „Takže jenom pár čísel, pane premiére, a my jsme to jako vláda sepsali. Babiš přivezl z Bruselu 1 600 miliard pro naši zemi, z toho 55 miliard pro zdravotnictví, z toho 15 miliard projekt národního boje proti rakovině. Ano. Svou urputností jsem blokoval a vetoval tu radu čtyři noci, pět dní. A díky tomu jsem přivezl 42 miliard navíc. Navíc, protože jsem měl tu odvahu.“ Dále zdůraznil, že Agrofert za posledních sedmnáct let do veřejných rozpočtů odvedl 52 miliard. „Já jsem vždy lidem pomáhal a bojoval jsem za Českou republiku,“ bránil se Babiš.

„My jsme věděli, že budete lhát, a naši analytici dostali za úkol vaše lži zapisovat. Ale za tu hodinu a půl, co jste mluvil, jste je úplně všechny odrovnal. Úplně všechny. Úplně,“ vzkázal Babiš Fialovi mezitím, co se z lavic hnutí ANO ve Sněmovně ozýval smích a potlesk.

Fiala si podle jeho názoru vymýšlel i ve chvíli, kdy tvrdil, že stavba dálnic, silnic a železnic je tím nejviditelnějším symbolem ztracených let posledních dvou vlád. „Prý oslavíme 34 let od konce komunismu, a přitom stále nemáme odpovídající dopravní spojení s okolními metropolemi. No, nemáme a proč nemáme? Protože pane premiére, když byla u vlády vaše ODS, když Česká republika byla postižena vaší vládou do roku 2013, tak jste za jeden rok postavili nula kilometrů, nula kilometrů dálnic. A za další rok 800 metrů,“ připomněl Babiš a dodal, že otevíráním dálnic a silnic se může Fiala chlubit jen proto, že to Babišova vláda připravila. „Ne pro vás. Ale pro Českou republiku,“ objasnil.

Dalším tématem, na které se Babiš zaměřil, byla energetika a Fialovo tvrzení, že pomohl českým domácnostem a firmám zvládnout vysoké ceny energií. „Jak jste pomohli? Komu jste pomohli? Nikomu jste nepomohli!“ obořil se na vládu. Doplnil, že ANO vládu k zastropování cen elektřiny u výrobců vyzývalo už od února 2022.

Babiš zmínil i oblast vzdělávání, kdy uvedl, že zde poprvé od revoluce v roce 1989 stávkují učitelé. „Akademici vyhlásili včera stávku. Zaměstnanci chtějí upozornit na dlouhodobě nízké platy, kvůli kterým často odcházejí z akademického prostředí jinam nebo do zahraničí,“ řekl Babiš.

Pro armádu toho podle Babišova názoru jeho vláda udělala také dost. I přes to, že byli menšinovou vládou, Babiš informoval, že na rok 2022 připravila jeho vláda rozpočet, v němž mělo jít na obranu 90 miliard.

Zástupci členských zemí Evropské unie se začátkem října shodli na poslední části migrantského balíčku. Babiš ho označil za „zrádný“. Migrace má podle Babiše následky. To, co se aktuálně odehrává v některých zemí Evropy, kde demonstrují lidé na podporu Hamásu v konfliktu s Izraelem, Babiš řekl, že pro Českou republiku nechce. „Teď vidíme, co se děje. Vidíme, když jsou demonstrace v Hamásu, podpora Hamásu proti Izraeli. A my nechceme to, co se děje v západní Evropě, ve Velké Británii, v Belgii,“ vyčetl a připomněl teroristu v Bruselu, který zastřelil dva švédské fotbalové fanoušky. „Nechci, abychom se tady báli,“ vyslovil své přání a naději, že Fiala začne bojovat za zájmy občanů České republiky.

„Ano, úspěšně, v tajnosti a veřejnosti za zády jste společně připravili migrační pakt, který nejenže zavádí kvóty, povinná solidarita se tomu říká, na minimálně třicet tisíc ilegálů z Afriky a Blízkého východu, nebo výpalné, které bylo stanoveno zatím na půl milionu na každého odmítnutého migranta, a to prosím kvóta třicet tisíc ilegálů a půl milionu výpalné je startovací čára,“ zmínil Babiš migrační reformu, kterou podepsal ministr vnitra Vít Rakušan. Babiš sám se nechal slyšet, že žádný ilegální migrant by neměl vstoupit na půdu Evropy.

Babiš se přesunul k oblasti ekonomiky. Fialovi vyčetl velkou inflaci. „Česká republika do konce září má inflaci 8,3 %, ano? Jaký je průměr Evropské unie? 4,9, pane premiére, a eurozóny 4,3, téměř půlka,“ hlásil Babiš. A zmínil, že Dánsko má inflaci 0,6, Belgie 0,7 a Řecko 2,4.

Dluh České republiky je podle Babiše také nemalý. Uvedl, že všichni v České republice jakoby dluží 300 tisíc korun, což je podle jeho slov o 100 tisíc více, než když ANO předávalo vládu. „Vy za tři roky uděláte vyšší dluh, než my jsme měli za celých osm let, a to včetně covidu, který stál 460 miliard,“ oznámil Fialovi s tím, že konflikt na Ukrajině, na který se Fialova vláda vymlouvá, stál přibližně 90 miliard.

Fiala si podle Babiše na světového lídra jen hraje, Ukrajina ani lidé v České republice ho nezajímají. „Asi jsme všichni viděli, jaké jsou ty žebříčky světových lídrů a jak se vám v tom daří,“ narazil na fakt, že Fiala měl na začátku října mezi světovými lídry nejnižší podporu podle průzkumu agentury Morning Consult.

Úspěch Babiš své vládě přičetl i za to, že dali do pořádku finance. Babiš referoval na EET, které bylo podle něj zákonem roku. Jeho zrušení bylo schváleno na jednání vlády Petra Fialy dne 9. března 2022 k datu 31. prosince 2022. Podle Babiše tím vláda vysílá špatnou zprávu podnikatelům: „Co říkáte těm poctivým podnikatelům? Že vlastně mají být nepoctiví. Takže šedá ekonomika ubírá českému hospodářství téměř 14 % jeho výkonu.“

Ozdravný balíček Fialovy vlády podle jeho názoru vůbec ozdravný není, je to podle něj „protilidový asociální balíček“, který ničí Českou republiku.

Následně se Babiš usnesl, že Fialova vláda daně skoro vůbec nevybírá a jen ničí životy českých občanů: „Vážení spoluobčané, tato vláda dělá, co je potřeba. Ničí vám život, bere vám peníze, všechno je horší a lžou.“

Po téměř třech hodinách se Andrej Babiš rozloučil slovy: Pokud se chcete bavit celou noc o Evropské unii, tak já jsem ready. Mám tady čtyři kila papíru".

Psali jsme: Nemůžeme být bez Evropské unie. Naše alma mater. Nerudová s Farským se dojali před lidmi „Nechcete? Zaberou vás Němci.“ Výroba potravin v ČR v háji, viník jasný Rakušan se hájil útokem na Babiše: Já nejsem bezpečnostní riziko, vy jste riziko Stehlíková u přenosu ze sněmovny: Opičí král Babiš, musí dostat po čuni

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama