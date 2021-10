A Zeman pravil: „Nechte Havla na pokoji, je nemocný.“ Zde je záznam

reklama

Ovšem v roce 1998 se řešila i jiná témata. Například vstup České republiky do NATO. S tím tehdy (14. dubna 1998) tvrdě nesouhlasili Sládkovi republikáni a při argumentaci se poslanci opírali i do tehdy hospitalizovaného Václava Havla. „Dámy a pánové, co se týče České republiky, tak ta postojem Václava Havla učinila ve vztahu k NATO zajímavý obrat. Po převratu, po sametové revoluci, se Havel vyjadřoval v tom smyslu, že je nutné zrušit všechna vojenská uskupení. A nyní hovoří o velkém okamžiku pro zemi, kdy by byla přijata do aliance,“ řekl republikánský poslanec Jan Vik.

A nebyla to zdaleka poslední zmínka. „Naše vládní garnitura se vehementně snažila vetřít do NATO a nevynechala jedinou příležitost hnát naše vojáky do pochybných dobrodružství pod patronací Spojených států na upevňování jejich mocenských pozic. Takže se pan Havel mohl při různých příležitostech chlubit, že jsme celé dva autobusy vojáků poslali do zálivu, Bosny atd.,“ řekl dále.

Havla zmínil kromě něho i republikánský poslanec Martin Smetana. „Po roce 1989 by bylo možno očekávat, že se bývalé socialistické země budou dožadovat vytvoření nových celoevropských bezpečnostních institucí, v nichž by mohly hrát aktivní roli. Avšak k rozměrům dnešní české zahraniční politiky nepatří úsilí něčím v budoucnu být, ale snaha někam co nejrychleji patřit. Současné snahy o začlenění naší země do NATO tuto smutnou skutečnost jenom dokazují. Přitom ještě krátce po listopadu 1989 se tehdejší státní prezident Havel vyjadřoval v tom smyslu, že je nutné zrušit všechna vojenská uskupení. Nemusím snad nikomu připomínat, jaké jsou jeho názory na stejnou věc v současnosti.“

Po plamenné řeči poslance Smetany proti členství v NATO pak předseda Sněmovny Miloš Zeman vyzval místopředsedu vlády Josefa Luxe, aby Sněmovnu informoval o stavu prezidenta, který byl hospitalizován. „Po poradě s předsedou Poslanecké sněmovny a s panem místopředsedou vlády a ministrem zahraničí si vám dovolím dát tuto informaci o zdraví pana prezidenta. Hovořil jsem s panem Čerbákem, předsedou lékařského koncilia, které před chvílí skončilo své zasedání, a také s paní Havlovou, která doprovází pana prezidenta v nemocnici.

Dnes odpoledne byl pan prezident převezen s akutní břišní příhodou do univerzitní nemocnice v Innsbrucku. Byla diagnostikována perforace trávicí trubice a od půl páté probíhá operace pana prezidenta, kterou vede pan profesor Bodner. Po skončení této operace budeme mít k dispozici další informace, které vám samozřejmě budou poskytnuty. Chtěl bych říci, že lékaři považují stav pana prezidenta za vážný,“ přednesl tehdejší šéf lidovců.

A Miloš Zeman pak reagoval: „Kolegyně a kolegové, než dám slovo dalším diskutujícím, dovolte, abych se na vás obrátil s osobní prosbou. V uplynulých diskusních vystoupeních zazněly zmínky o prezidentu republiky. Myslím, že za této situace je obecnou lidskou slušností, abychom tyto zmínky vynechali. Prosím vás o to.“ Tuto prosbu poslanci vyslyšeli a jméno Havel už ve Sněmovně v ten den nezaznělo.

