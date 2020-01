A až bude válka, přijdou uprchlíci a Češi je nebudou chtít... Matěj Stropnický rázně k zabití Sulejmáního

„Fascinuje mě, jak naši liberálové obhajují Trumpův íránský atentát. To bude zas pohoršení, až z něj vzejde válka, dorazí uprchlíci a lidi u nás je nebudou chtít přijmout, že? To zas bude divení, že nechtějí nést následky machrování jednoho šílence, toho času prezidenta USA, a jeho malinkých českých protomachýrků? Ne. Vy, kdo tohle šlapání po mezinárodním právu a zneužívání síly nejsilnějším obhajujete, nemáte právo chtít po ostatních, aby nesli následky. Tak jen abychom v tom měli jasno už teď,“ sdělil jasně na svém facebookovém profilu Matěj Stropnický.

Anketa Je dobře, že Donald Trump nechal ,,oddělat" Kásima Sulejmáního? Je to dobře 15% Není to dobře 85% hlasovalo: 1687 lidí

„Šafr tě vidí, dávej si na zámku bacha,“ upozornil následně Stropnického, který zachraňuje zámek v Osečanech, jeden z diskutujících. Pavel Šafr je v současné době šéfredaktorem serveru forum24.cz. „Já ho viděl, když prasil Lidové noviny, Mladou frontu a Reflex, takže ať se klidně kouká, bacil,“ odvětil Stropnický.

„Mě zase fascinuje, že když íránskej generál podniká nepřátelský kroky proti cizím zemím, se kterýma není ve válce (včetně našich spojenců, jako je USA nebo Velká Británie), tak jste s tím naprosto v pohodě a jako provokace, která by mohla vést k válce, vám to nepřijde. Ale když se ty zasažený země pokusí bránit a toho generála odpraví, jsou to pro vás šílenci, co chtějí válku. Nechápu tuhle logiku, fakt...“ poznamenal další z diskutujících.

„Kde? Na území USA nebo Británie?“ zeptal se Stropnický.

„Tak mě napadá, co kdybychom se omluvili Německu za atentát na Heydricha?“ zeptal se pak dále Stropnického další diskutující. „Pane, už na ten příměr pana Szántó zapomeňte... Írán není třetí říše a ani my, ani USA s ním nejsou ve válce,“ sdělil dále Stropnický. „Možná by sis měl popovídat s tátou, jaký mandát OSN měl pan generál zasílat přes Sýrii na Izrael rakety? Máš tady Jemen a na pokraji občanské války je Irák. Tam všude jaksi se generál angažoval,“ uvedl v odpovědi Stropnickému diskutující. „Jj, Irák je na pokraji občanské války od intervence USA v roce 2003, v Jemenu intervenuje hlavní spojenec USA v oblasti – Saúdská Arábie (za logistické podpory USA). Čili co plyne z vašeho příspěvku? Opět totéž, co jsem už napsal ve statusu,“ sdělil Stropnický. Diskutující se však nedal: „Já se divím, že Saddám Hussajn nedostal in memoriam nějaké ocenění od Strany zelených.“ „Žádné neudílí (na blbou námitku, blbá odpověď),“ uzavřel diskuzi Stropnický.

„Pomalu s tím házením liberálů do jednoho pytle, jo? Vidím ve svém okolí spoustu liberálů, kteří vidí, že je to průšvih a neomluvitelné porušení mezinárodního práva. Jestřáb není liberál,“ zmínil další diskutér. „Tak ať se začnou hodně rychle ozývat, jak jim správně tuhle poradil Schwarzenberg: ‚Kdo se bojí mluvit, ať drží hubu.‘ Po dlouhý době výrok, který mne zaujal (byť má opět onen pro mne nesnesitelný vrchnostenský přídech),“ sdělil Stropnický.

Stropnický se k celé věci vyjadřoval již v minulých dnech. „Špinavý Trumpův atentát, normální teroristická prasárna to je. To je asi ta politika ‚řešíme migraci v zemích původu‘. Přátelům svévolných teroristických útoků našich drahých spojenců nabízím srovnáníčko: Třeba kdyby teď dronem zapích Putin generála Pavla. To by byla mela. Myslím, že třeba Jakuba Jandu by museli hospitalizovat, jak by křičel, že to říkal,“ poznamenal.

