A došlo na násilí. Jaromír Soukup v TV čelil výhrůžce a měl co dělat

Do svých Kauz si ředitel TV Barrandov pozval hlavního protagonistu kauzy Flákanec, nezařazeného poslance Lubomíra Volného. A dostal více, než očekával. Volný si trval na tom, že fyzické násilí je možné použít, když je ohrožena svoboda a demokracie. Pokud mají občané pocit, že tyto jsou ohroženy, mají podle něho právo i na aktivní odpor. Soukup ho několikrát přerušil. „Tady je to skoro jak s tím Hanzelem. Ještě mi to nevypínáte, že ne?“ komentoval poslanec.

Na úvod Jaromír Soukup odmítl postup ostatních médií, která Lubomíru Volnému nechtějí dělat další publicitu, a řekl, že mu sice budou někteří nadávat, ale televize podle něho má být demokratická. Ale Volný pak od Soukupa požadoval omluvu nebo lékařskou zprávu, protože ho moderátor v jednom z předchozích pořadů nazval psychopatem. „Nebo vás budu muset informovat o tom, že tu lékařskou zprávu nebo omluvu budete muset vyjádřit posléze u soudu," hrozil poslanec.

Soukup se omlouvat nehodlal. „Protože to, co se stalo v Poslanecké sněmovně, s tím hluboce nesouhlasím, a pokud jsem vás nazval psychopatem v satirickém pořadu Týden podle JS nebo v publicistickém pořadu, tak na tom nemám co měnit. Tu lékařskou zprávu samozřejmě nemám, a to, že jste psychopat, já nevím. Myslím si, že víte, co děláte a já chci zjistit, proč jste to dělal,“ řekl.

Po ujasnění, že Volný není z Karviné jako poslanec Hanzel (ČSSD), ale z Ostravy, začal bývalý poslanec SPD vysvětlovat. Uvedl, že nejde o Hanzela. „Situace v té republice je tak vyšponovaná, že tradičními parlamentními postupy můžete řešit situaci, kdy někdo krade, kdy někdo čerpá, kdy někdo nějakým způsobem se obohacuje. Ale takové věci jako je nouzový stav, jako je uvalování opatření na lidi... Republika je rozštěpená, někteří mají stálé příjmy a jsou v pohodě, ale ta druhá půlka republiky už je zoufalá...“ říkal Volný, než ho Soukup začal vracet k tématu, proč se pral ve Sněmovně.

Poslanec mínil, že je důsledně třeba dbát na svá práva a že některá nařízení vlády jsou protiprávní. „Já jako ústavní činitel, volený zástupce lidu, jsem chtěl získat odpovědi na své otázky od ministra zdravotnictví. Předtím pan Hanzel nezvládl řízení té schůze,“ řekl Volný a Soukup dodal, že za to ho chtěl poslanec profackovat. „Právě že bohužel ne. Nedostal vůbec nic,“ zasmál se Volný. Selháním Hanzela mělo být, že když mluvil Marian Bojko (Volného kolega, který se také odloučil od SPD), tak nechal poslance, aby na poslance bučeli, syčeli a vysmívali se mu. A podle Volného jakožto předsedající neměl Hanzel ani říkat, že se on a Bojko mají stydět, pokud tak chtěl učinit, měl to prý udělat u pultíku jako poslanec.

Soukup se tázal, zda šlo o roušky. „Bylo to tak, že já už jsem jednou vystoupil bez roušky, nemělo to žádné problémy, vystupoval jsem asi 20 minut. Vznesl jsem nějaké dotazy na ministra zdravotnictví, který v průběhu té debaty na ně neodpověděl. Moje druhé vystoupení mělo být o tom, že bych požadoval od ministra odpovědi na ty dotazy, které jsem vznesl při tom prvním vystoupení, protože v tom omezeném režimu můžete vystoupit jen dvakrát a nejsou tam technické dotazy,“ odpovídal poslanec. Dodal, že při vystoupení chtěl zkritizovat Hanzela za vedení schůze. Že nemluví k tématu, jak Hanzel tvrdil, když mu vypnul mikrofon, prý nebyla pravda, protože došlo údajně k osobnímu napadení, na které reagoval, jak je ve Sněmovně běžné. A pak mu Hanzel začal vyhrožovat, že mu vypne mikrofon, zazněla hrozba, že si mu Volný sedne na klín a zbytek už je na záznamu.

Soukup mínil, že tohle by bylo možné leda tak v hospodě, ale ne v Parlamentu. A Volnému řekl, že jako poslanec by měl jít příkladem. Poslanec ale tvrdil, že právě to dělal: „Pokud věří tomu, že jsou v právu, mají pocit, že se tahle situace vymkla kontrole a že došlo na ústavu a Listinu základních práv a svobod a právo na aktivní odpor, tak mají ten aktivní odpor použít. Třeba i proti vládě, protože ta nouzová opatření takovým způsobem likvidují život v této republice, že už podle mě jsou tu statisíce lidí, jejichž život byl tak zlikvidován, že kdyby šáhli po ústavě a po Listině základních práv a svobod, tak by to bylo v pořádku.“

Moderátor poučoval poslance, že virus je reálný a umírají na něj lidé a že s tímto by možná souhlasil, kdyby se jednalo jen o Českou republiku. Ale situace je špatná po celé Evropě. Volný nejen uznal existenci a smrtelnost viru, ale rozpovídal se i o teoriích, jak vir vznikl a jak ho zvládnout. Při té příležitosti zmínil Bělorusko, jeho statisícové demonstrace a absenci proticovidových opatření. Soukup ho už poněkolikáté přerušil a Volný poznamenal: „Tady je to skoro jak s tím Hanzelem. Ještě mi to nevypínáte, že ne?“ hrál si s mikrofonem na saku.

Vir dle Volného vypustili lidé z okolí světového ekonomického fóra, aby došlo ke světovému resetu ekonomiky a přešlo se na ekonomiku 4.0. Soukup to označil za „evidentní nesmysl“, ale Volný podotkl, že pokud by někdo průměrnému židovi v roce 1936 řekl, že za pár let bude ve vagónu dovezen do továrny na zabíjení, tak by se tomu vysmál také. Následovalo psychiatrické okénko o psychopatech, kde Volný tvrdil, že psychopaté tvoří ideální vedení, protože zvládají stres a v rozhodování jim nebrání emoce. Volný tvrdil, že takoví lidé vedou Evropskou unii. Opatření podle něho odpovídají této snaze, tedy likvidace malých a středních podniků a zvýhodnění velkých. Soukupovi šla zatím z Volného slov hlava kolem a opět ho několikrát přerušil. I na Donalda Trumpa a údajné falšování voleb došlo.

Jaromír Soukup při diskusi s poslancem Lubomírem Volným

Zpátky k incidentu ve Sněmovně se Soukup s Volným dostali až na konci pořadu. Poslanec tvrdil, že tvrdit, že fyzické násilí není součástí běžného života, je nesmysl, používá ho policie a může ho použít i občan. Soukup vysvětloval, že civilizovaná společnost má na tyto spory soudy, ale Volný kontroval, že civilizované společnosti mají ústavu a Listinu základních práv a svobod, v níž je i právo na použití násilí, pokud je svoboda a demokracie ohrožena.

Soukup tvrdil, že vyřizovat si účty s předsedou Sněmovny kvůli pocitu ohrožení demokracie je právnicky „pitomost“. „Já jsem opravdu očekával, že přijdete do tohohle pořadu a řeknete: Nechal jsem se unést, myslím si, že používání fyzických ataků není správné, nechal jsem se unést a příště už to neudělám nebo budu více vážit své prostředky. A vy si trváte na tom, že v případě, kdy se cítíte ohrožen, tak máte právo jít si to fyzicky vyřikat,“ byl překvapen moderátor. A Volný dodal, že Soukupovy osobní pocity a očekávání ho nezajímají. „Já jsem samostatná a svébytná jednotka, vy si můžete mít svoje pocity a názory, já se tady na vás určitě nebudu vrhat, protože je máte,“ zakončil Lubomír Volný.

