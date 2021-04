A je jasno. Tajná nahrávka prozrazuje, jak CNN podporovala Bidena a zamlčovala útoky černochů

reklama

Posteskl si, že kvůli těmto útokům pak nelze černochy vykreslovat v úplně dobrém světle, a to i přesto, že se snaží tomu Black Lives Matter pomáhat. „Parta černochů útočila na Asiaty... Co to udělali? My se přitom snažíme BLM pomáhat… Není to dobré… Přitom to jsou (útočníci) jen jednotlivci, není to celý lid,“ posteskl si, že vůči černošským útočníkům není pohled veřejnosti takový, o který se snaží. „Optika toho není dobrá,“ zhodnotil.



Zmínil rovněž to, že CNN se vyhýbá rasovým problémům, pokud je nevyvolali běloši.

A přiznává též, že zpravodajství se vyhýbá zločinům, které běloši nespáchali. Po dotazu, zdali je normální informovat o tom, zda byl případný střelec bílé nebo černé barvy kůže, odvětil, že se informuje většinou pouze o zločinech spáchaných bílými. „Neviděl jsem nic, co by se soustředilo na barvu lidské pokožky, která není bílá,“ podotýká. „O jiných se to prostě neříká,“ shrnuje.



Na předchozí nahrávce, pořízené během schůzky přes Tinder, prostřednictvím kterého se Chester nechal zlákat na falešné rande, rovněž zmínil, že zpravodajství používalo „propagandu“, aby se domohlo zvolení Joea Bidena prezidentem. A že CNN se snaží co nejvíce ukazovat statistiky zemřelých na covid-19, jelikož „strach zvedá čísla“.



Během falešného rande Chester též přiznává, že CNN dokáže ovlivňovat lidi prostřednictví manipulace. Jako příklad jmenoval, že věci, které chtějí lidem podstrčit, například opakují dvakrát dokola. „Stačí to, abychom změnili svět... U té věci s Trumpem to fungovalo…“ říká a zamyslí se: „Jsme ti hodní, anebo ti zlí? Záleží, z jakého úhlu se na to člověk podívá…“

