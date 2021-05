A je to. Xaver vypekl ostrého herce, vyzval ho na duel. A obvinění s Ruskem řeší právníci

Člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý ve svém pátečním streamu na youtubovém kanálu Xaver Live okomentoval řadu aktuálních témat. Předně se nezapomněl vyjádřit k nečekanému útoku na svou osobu v závěru rozhovoru, který v uplynulém týdnu vedl s hercem a režisérem Tomášem Měcháčkem. Ten na něj uhodil za to, že šije do ČT a pracuje pro pořad XTV, který je podle něj placen ruskou rozvědkou. Poté se také věnoval skandálu kolem poslance Dominika Feriho (TOP 09). A prozradil, co říká na to, že volbu radních ČT opět oddálily obstrukce opozice.

Celou věc s hercem Měcháčkem majitelé XTV prý již předali právní kanceláři. „A tak je to v pořádku. Je to vážné obvinění a je třeba, aby za svá slova každý nesl zodpovědnost,“ tlumočil vyjádření svých kolegů z XTV Veselý.

Sám k tomu dovysvětlil, že tato internetová televize žije především z přízně svých diváků: „XTV má své jasné majitele, kteří jsou podle zákona zaneseni v obchodním rejstříku. A je patrné, že žije zejména z přízně diváků, kteří se dívají na video, kde jsou reklamy. Kteří posílají své finanční dary na transparentní účet. Nebo si koupí předplatné XTV Premium.“

„Měcháček zaútočil zbabělým způsobem, pokud tvrdí, že je XTV placena ruskou rozvědkou, tedy lidmi, kteří u nás vraždí. Vůbec se nedivím, že to majitelé XTV předali advokátům. Protože na XTV je svoboda, jinak bych tam nevydržel ani vteřinu,“ zdůraznil. Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 95% Neodvádí 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13531 lidí

Mrzí jej, že na Měcháčkovu kritiku, že se snaží zničit Českou televizi, nemohl ihned reagovat. „Bylo to v závěru rozhovoru, nešlo na to úplně reagovat, tento rozhovor neměl být platformou na výměnu názorů. I když bych s panem Měcháčkem o věci rád diskutoval,“ doplnil.

Po konci rozhovoru mimo kamery se Měcháčka prý zeptal, z čeho tak soudí, nedostal však žádný pádný argument. „Vážím si každého kritického názoru, pokud to není lež. Ale tvrzení, že je XTV placené ruskou rozvědkou, už snad není ani lež, to je skoro na hranici příčetnosti,“ konstatoval Veselý.

Na základě toho vyzval herce Měcháčka k debatě do XTV nebo živého streamu na Xaver Live. „Pane Měcháčku, nepředpokládám, že byste to při vaší odvaze odmítnul,“ řekl s tím, že v zájmu pana Měcháčka i nás všech by bylo, aby byly argumenty položeny na stůl. „Třeba bude mít silnější argumenty než já a přesvědčí mě o tom, že jdu opravdu zničit Českou televizi,“ doplnil s tím, že je ochoten do debaty jít do jakéhokoliv jiného média.

Veselý si je už nyní jistý, že jeho výzvu Měcháček přijme, jelikož z něj měl pocit, že mu skutečně jde o dobrou věc. „Určitě to z jeho strany nebyl pouze útok ve snaze někoho ponížit a někomu ublížit. Celé to na mě zapůsobilo velmi upřímně. Předpokládám tedy, že mou výzvu přijme,“ očekává moderátor a radní ČT.

Na Měcháčkova slova o tom, že je zbabělec a pokrytec, reagoval: „Mně je pokrytectví odporné, a kdybych byl zbabělec, tak bych tu neříkal věci tak, jak říkám. To mě zarazilo. Asi bych si nešel pro Zlatý citrón do jámy lvové a nepostavil se některým věcem, tak jak to dělám,“ míní Veselý.

Nevyloučil ale možnost, že útok Měcháčka byla předem naplánovaná akce. „Náš rozhovor se totiž pak objevil v článku na jednom dezinformačním serveru asi za pět minut. To se ukáže. Pořád věřím, že je pan Měcháček fér chlap a společně si své argumenty vyříkáme,“ sdělil.

V diskusi k živému vysílání zaznívala pak od diváků podpora. „Doufám, že XTV toho béčkového komedianta zažaluje. Rád přispěju na právníky,“ napsal Xaverovi například jeden z diskutujících. Veselý jej usměrnil, aby pana Měcháčka nenálepkoval.

Na podnět dalšího z diváků se zamyslel nad spojitostí Měcháčka s PPF. „Pan Měcháček je dlouhodobě ve službách PPF, která má a vždy měla své zájmy v České televizi. Ředitel Dvořák je dítětem PPF. Nevylučuji, že to byla připravená věc od PPF. Kdyby žil Kellner, tak bych to vyloučil, nyní to nelze,“ řekl, že na jeho hlasování v radě to nikdy nebude mít vliv.

Diváky byl poté vyzván, aby se vyjádřil k obstrukcím ze strany opozice při jednání Sněmovny o dovolení členů Rady České televize. „To obstruování mi strašně vadí. Poslanci jsou placeni z našich peněz. A já doufám, že na to obstruování opozice dojede,“ řekl znechuceně. „Mě to tedy uráží. Poslanci mají pracovat, přijímat zákony. To je vrchol,“ hrozil se.

Chování zákonodárců aplikoval na svůj běžný pracovní život. „Kdybych přišel do Českého rozhlasu nebo do XTV a řekl majitelům, že dnes nebudu pracovat, protože budu obstruovat, tuším, že by mě hnali svinským krokem,“ zdůraznil. Dovolením Rady ČT prý jinak nežije. „Nic mi po tom není a nemám mezi dvanácti finalisty žádného favorita,“ doplnil.

Lidi také zajímalo, zda si Rada České televize odhlasovala návrh, aby byla vybrána advokátní kancelář, která má zpracovat analýzu na téma, zda je ředitel ČT Dvořák ve střetu zájmu, či není. „Jako bychom to už dávno nevěděli,“ pousmál se Veselý a pokračoval: „Hlasovali jsme po mailu a já jsem v této věci hlasoval proti, jelikož mi tento systém nepřijde dobrý,“ prozradil.

Pozornosti neušla ani kauza poslance Dominika Feriho (TOP 09), v níž čelí obviněním, že sexuálně zneužíval mladé ženy. „Jestli někoho sexuálně znásilnil? Může se to stát a musí za to nést odpovědnost,“ uvedl, že pokud jsou obvinění pravdivá, je to pro politika neomluvitelná věc.

Odmítá ale Feriho předem odsoudit. „Vím, že je to blbé vůči všem těm děvčatům. Znásilněné dívky by s něčím takovým měly jít na policii. Zdá se, že někdo vytáhl špunt a začalo se tu trochu lynčovat,“ dodal Veselý.

Jeho pohled je prý možná dán nedůvěrou vůči médiím a novinářům. „Měl jsme možnost nahlédnout za oponu toho, jak se takové kauzy v některých médiích zpracovávají. Často jde novinářům o to, abychom klikali na jejich články a poslouchali jejich zprávy,“ pokračoval Veselý.

„Je mi líto dívek, které si s ním prožily něco nehezkého. Pan Feri si prostě řekl: ,Když něco chci, tak si to vezmu.‘ To je princip, který je pro mě nepřijatelný. Má ale exotický vzhled, mohl dívkám něčím imponovat. Možná si od toho každý sliboval něco jiného,“ přemítal Veselý s poznámkou, že se zde někdy hledají těžko hranice.

Přiznal se, že Ferimu sám nikdy nefandil. „Mé srdce nikdy nezahořelo žádnou láskou k Ferimu coby politikovi. Zval jsem ho do pořadu, a na můj vkus mi odpověděl velmi arogantně. Sympaťák to pro mě není. Udělal správně, že odstoupil z funkce poslance. Ze srdce mu ale přeju, aby měl šanci se obhájit a přišla spravedlnost,“ uzavřel Lubomír Xaver Veselý s tím, že rozhodnutí je třeba nechat na soudu.

