A jejda. Známý hudebník promluvil o Kalouskovi a ČT

Úvodem Hejma sdělil svůj názor k politologu Janu Kubáčkovi. „Pana Kubáčka mám rád,“ sdělil Hejma. Podle něj má rozumné názory. „Kalousek má evidentně několik životů, ale pravdou je, že nic nebuduje,“ dodal se slovy, že největším úspěchem Kalouska je TOP 09, kterou uhnětl. „Vytuneloval tady KDU-ČSL, ODS, kavárnu, do čela dal Schwarzenberga, byl to velký úspěch, ale ten mizí,“ sdělil toto téma Hejma. TOPka podle něj chřadne, propadá se. „Kalousek nic nevybuduje, nedostane se mezi giganty, jako je Klaus, Havel, Zeman,“ uzavřel.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman označil Bakalu, Koženého, kšeftaře s LTO a solární barony za ,,zmrdy"? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 2228 lidí

Video najdete ZDE.

Své pak řekl i k průvodu na pohřbu zesnulého Jana Kočky, jenž prošel pražskými Vinohrady. „Kočkovi průvodem ukázali svůj vliv,“ sdělil.

Závěrem se pak Hejma vyjádřil i k veřejnoprávní České televize. „Česká televize není objektivní, cpe politiku dokonce i dětem,“ podotkl Hejma. „Je to v podstatě státní televize, spíš jdoucí k pravdě a lásce. Jdou tímto směrem a to špičkové politiky naštve,“ dodal Hejma. A pustil se i do pořadu Zprávičky, ve kterém se jednou před dětmi hovořilo o Izraeli a Palestině. „Střední východ je složitý problém a oni to perou do dětí. Byl to asi prepotentní redaktor, který chtěl za něco bojovat, ale bojoval na špatné straně. Cpát do dětí politiku je hřích,“ řekl Hejma.

autor: vef