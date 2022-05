A začal binec. Fridrichová na Babiše vyšťourala, odvysílala a pak se asi divila

reklama

Expremiér Andrej Babiš obráží s obytňákem zemi. Vyrazil i do Vyškova. „To bylo ve čtvrtek, bylo krásně. Já jsem byla v práci a volá mi syn, protože my se takhle vždycky koordinujeme, když je po škole, a on mi tak jako rozesmátý říká: Mami, je tady Babišův obytňák, jdu se tam podívat,“ uvedla Danielova matka Barbora Štefaňo.



„Pak jsme si volali asi za dvě hodiny a on mi říká: Mami, představ si, já jsem se vyfotil s Tondou a s Babišem, a to se mi teda udělalo úplně zle, a on říká: Ale neboj, to bylo jenom na Tondův telefon. A já jsem mu na to odpověděla: No ale doufám teda, že se to večer neobjeví u pana Babiše na Facebooku. A on říká, nás nikdo nefotil, nám nikdo nic neříkal. O ničem takovým nevím,“ dodala Štefaňo.



Ještě ten samý den se expremiérova fotka s vyškovskými dětmi včetně syna paní Štefaňo objevila na Babišových sociálních sítích. Matku to rozzlobilo. „Večer jsem se podívala na stránky a můžu říct, že jsem nemohla ani spát. Celou noc jsem nad tím přemýšlela, co to je za hrůzu, že moje dítě se objeví na Facebooku bez mého souhlasu. Bez toho, aby se mě někdo zeptal, dělá tam někomu reklamu,“ zmínila Štefaňo.

Celou věc komentoval pro 168 hodin novinář Aktuálně.cz Radek Bartoníček. „On komunikuje s těmi dětmi, ale je samozřejmě otázka, do jaké míry ony jsou si vědomi toho, řekněme, politického podtextu celé té akce, tzn., že je to svým způsobem předvolební akce, že on stojí samozřejmě o fotografie,“ zmínil Bartoníček.

„Můj syn má 10 let. On je ještě malé dítě a nedokáže vyhodnotit, co se může stát. On si myslel, že to bude strašná legrace a že prostě s klukama zažil nějakou zábavu, nějaký zase nový zážitek, a vůbec nečekal, co se může stát. A myslím si, že se cítil dost podvedený, protože mi říkal, že vůbec netušil, že je někdo fotí. Někdo z Babišova týmu,“ podotkla Štefaňo.



„Je to samozřejmě snazší využít k tomu lidi, kteří v podstatě nerozhodují sami o sobě, protože ty prostě vidí pána z televize a chtějí se s ním fotit. Ale profesně je to za hranou, protože vy zneužíváte toho, že ty děti nemají možnost se samy bránit,“ zmínil předseda organizace Klub politické komunikace Karel Kreml.



Zveřejnit fotku či záběr cizího dítěte na internetu dnes bez souhlasu rodiče už dle zákona prakticky nejde. Pro politika to neplatí? „Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé dítě, není tedy úplně zřejmé, jestli bylo to dítě zcela srozuměno s důsledky toho jednání, které činí, zda skutečně rozumově je natolik vyspělé, že mu muselo dojít, že bude jeho podobizna takto šířená. O to zásadnější je pak okamžité vyjádření jeho rodičů, že s tímto šířením nesouhlasí, a o to rychleji by mělo být respektováno,“ řekl advokát Ondřej Múka.



Danielova matka se totiž proti fotce okamžitě ohradila a účtu Andreje Babiše napsala zprávu, aby fotku s jejím synem stáhli. „Já jsem se snažila na ten profil pana Babiše psát, aby okamžitě tu fotku stáhli, že se mi nelíbí, jak ji použili a že tam je můj syn a nedala jsem žádný souhlas ke zveřejnění této fotografie. A odezva nebyla žádná. Nikdo na to nereagoval,“ řekla Štefaňo.

Když pak redaktor České televize Babiše kontaktoval, aby odpověděl, co říká na to, že někteří rodiče nesouhlasí s tím, aby děti byly na sociálních sítích. „Já jako nikoho nežádám, aby byl na sociálních sítích,“ zmínil Babiš a dodal, že on na to nemá žádný vliv. „Vaše otázka je nesmyslná, pane redaktore,“ dodal.



„Já jsem si myslela, že když jim řeknu, že mají tu fotku stáhnout, tak jako matce dítěte, které je na té fotografii, tak že ji okamžitě stáhnou, protože si myslím, že to není v pořádku,“ zmínila Štefaňo.



Barbora Štefaňo čekala na odpověď víc než týden. Bezvýsledně. Fotka Babiše s dětmi zmizela z politikova profilu až po našem rozhovoru. „Dámy a pánové, tady mě stíhá redaktor České televize... Počkejte... A on říká, že rodiče nesouhlasí, aby děti byly na sociálních sítích, ale já nikoho nenutím, prosím vás. My máme svobodu a demokracii. Pan redaktor klade otázku, která je nesmyslná, takže to jen tak,“ zaznívá v reportáži od Babiše.



„Tak kamkoliv jdete, tak se od vás ten souhlas se zveřejňováním fotek vyžaduje, škola, školka. A je zarážející, že tohleto tým Andreje Babiše ignoruje, ale vlastně to tak trochu je v souladu s jeho dosavadním chováním, kdy on sice tvrdí, že zastupuje zájmy rodičů a jejich dětí, ale vlastně zastupuje pouze zájmy své,“ dodává Kreml.



„Nahodile tam přišly děti, které zrovna měly volný čas a trávily ho nějakým způsobem. Protože ono to působí, jako kdyby to byly děti sympatizantů pana Babiše, a není to tak,“ zakončila maminka Štefaňo.

„Varování všem rodičům: Hlídejte své potomky! Po ulicích nejrůznějších českých a moravských metropolích se pohybuje muž v seniorském věku, který děti láká na dárky a bez jejich souhlasu si s nimi pořizuje fotky, které pak zveřejňuje,“ lákala před vysíláním reportáže sama moderátorka na sociální síti Twitter.

Varování všem rodičům: Hlídejte své potomky! Po ulicích nejrůznějších českých a moravských metropolích se pohybuje muž v seniorském věku, který děti láká na dárky a bez jejich souhlasu si s nimi pořizuje fotky, které pak zveřejňuje.

Víc ve 22:00! pic.twitter.com/HcWumVNifJ — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) May 29, 2022

„Noro, vy pracujete pro Blesk? Nebo tohle je veřejnoprávní styl žurnalistiky, který si musíme platit?“ zeptal se jí pak jeden z uživatelů.

„Tohle je nezávislá žurnalistika veřejnoprávního média? Já jsem ANO nevolil, ale tohle je strašný. Uvědomujete si, že Babiš má cca 30% podporu voličů? Oni také platí poplatky. Tohle je hodně za čarou, ani jako satiru to nelze prezentovat. Založte si vlastní TV a říkejte, co chcete!“ píše další.

„Jasně. Babiš (opět!) porušuje právo a zákony, ale na veřejnoprávní televizi se o tom nesmí ani ceknout. Se proberte,“ dostalo se mu však odpovědi.

„Děláte z toho asi zbytečně show. Neměl by se fotit s dětmi bez souhlasu rodičů, to je jasné. Ale i negativní reklama prodává, takže je třeba dělat promo politikům?“ psal pak další uživatel.

„Na co si máme platit TV takové úrovně. Uplatnila byste se max. v bulváru a jiných laciných médiích,“ dodává další uživatel.

