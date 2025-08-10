ANo, SPD a komunisté ve vládě? To si země nezaslouží, přemlouval Skopeček

Rozhovor Nedělní partie otevřela bitcoinová kauza. Stínová ministryně financí Alena Schillerová zopakovala, že jde o „skandál obřích rozměrů“. „Pokusili jsme se proto vyvolat jednání o nedůvěře vládě. Všichni víme, jak to dopadlo – STAN podržel koalici. Musela jsem se nad tím trpce pousmát, nad slovy předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, který říkal, že příště už vám to nandáme,“ uvedla Schillerová. Doplnila, že poslanecký klub hnutí ANO ještě bude jednat o dalších krocích v této věci.
Jako šéfka jihomoravského ANO odpověděla na otázku, kdy radní hnutí ANO na brněnském magistrátu vypoví koaliční spolupráci s ODS kvůli bitcoinové kauze. „Nejen kvůli bitcoinu, ale kvůli kauzám ODS vůbec, protože nás to reputačně poškozuje. Vypovědět mají koaliční smlouvu nejpozději do jednání řádného zastupitelstva, což by mělo být 9. září,“ odvětila.
Dodala, že jde o obrovský problém, a pozastavila se nad tím, že to místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček hájí. „Já se divím, že to hájí. Myslím si, že ministr Stanjura a jeho pozice je neudržitelná a dávno měl skončit. A bohužel to věděl i premiér Fiala,“ podotkla Schillerová.
Skopeček argumentoval, že sám považuje bitcoinovou kauzu za vážnou. „Nezlehčuji ji, považuji ji za problém, nemělo se to stát. Neobhajujeme kauzu, co se stalo. Kdyby se to nestalo, tak by to samozřejmě bylo lepší. A pevně doufám, že orgány činné v trestním řízení prostě dojdou k relevantnímu výsledku,“ řekl.
Následně vyčetl Schillerové, že ráda mluví o „kvazi kauzách“ ODS, ale neřekne nic o Čapím hnízdě či o tom, že v jednotlivých regionech hnutí ANO má také velmi hodně kauz. Schillerová zopakovala, že kauza Čapí hnízdo je podle ní naprosto vykonstruovaná. Když ji do řeči chtěl vstoupit Jan Skopeček, odbyla ho slovy, že „brblá“. „Vracíte tady v rámci Antibabiše Čapí hnízdo, které je už vyčpělé,“ ohradila se.
Průzkum: ANO výrazně vede, Motoristé těsně pod pěti procenty
Volby do Poslanecké sněmovny by v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 % hlasů. Nejsilnější opoziční subjekt si tak udržuje výrazný náskok před konkurencí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.
Na druhém místě by skončila koalice Spolu s podporou 21,3 % voličů, přičemž oproti předchozím měřením posiluje. Třetí příčku by obsadila SPD se ziskem 13,2 %, následovaná hnutím STAN s 10,5 %. Do sněmovny by se dostali i Piráti s podporou 8,1 % a hnutí Stačilo! s 8 %.
Naopak Motoristé sobě by se ziskem 4,9 % zůstali těsně pod pětiprocentní hranicí a do Poslanecké sněmovny by se nedostali. Přísaha by získala 2,2 %.
Při přepočtu na mandáty by ANO obsadilo 73 křesel, koalice Spolu 47, hnutí SPD 27 křesel, hnutí STAN by získalo 21 křesel a shodně po 16 mandátech by získali Piráti a hnutí Stačilo!.
Podle aktuálních průzkumů by tak koalice Spolu na sestavení vlády nestačila. Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček ale věří v obrat. „Důležitý je výsledek voleb. Já věřím, že během těch následujících týdnů, kdy představíme hlavní program a budeme dělat aktivní kampaň v ulicích, tak ten rozdíl se bude postupem času snižovat,“ zmínil Skopeček.
Varoval před vznikem vlády složené z hnutí ANO, SPD a hnutí Stačilo!. „Se svými prioritami SPD, jako je referendum o NATO, vystupování z Evropské unie a podobné věci… Až se budeme blížit k volbám, věřím, že lidi budou čím dál tím víc chápat tu alternativu vůči současné vládní koalici. Myslím, že dnešní mezinárodněpolitická a bezpečnostní situace lidi nakonec přesvědčí k tomu, že budou volit odpovědně, a ne tak, aby tu vládla většina ANO, SPD, komunisté. To si tato země nezaslouží,“ vyjádřil svůj názor Skopeček.
V následujících týdnech se podle něj koalice Spolu musí věnovat tomu, aby program dostatečně představila a vysvětlila. „Abychom motivovali lidi, že si nepřejí tak dramatickou změnu v ukotvení České republiky,“ doplnil.
Schillerová v debatě vyzvala Skopečka, aby nestrašil občany. „Politika koalice Spolu, a zejména ODS, je postavena na strašení. Myslím, že jsme tady seděli ve dvou vládách a potvrdili jsme jasné ukotvení v NATO a v Evropské unii. To ale neznamená, že nekritizujeme Evropskou unii. Myslím, že velkým tématem této vlády bude strašení lidí i firem, například otázkou emisních povolenek. Já bych nestrašila. Každý tento průzkum přijímám s velkou pokorou, když poslouchám analytiky i některé názory zde,“ poznamenala.
Připomněla, že koalice se bude sestavovat až po volbách. „Uvidíme, jak voliči rozdají karty. Nálady se mění, může být spousta proměnných. Pokud by s námi chtěla sedět ve vládě strana, která by trvala na vystoupení z NATO, z EU, nebo třeba jenom na referendu o vystoupení z EU či z NATO, tak je to pro nás nepřijatelné. V tomhle směru jsme ukotveni naprosto jasně,“ zdůraznila Schillerová.
K tomu podotkla, že nesouhlas s vystoupením z EU neznamená, že nebude kritická k některým krokům Bruselu. „Ať voliči zhodnotí ta ekonomická témata. Když jsme u EU, tak hlavně to ETS 2, které se dojednalo za vlády Petra Fialy a které by mohlo v průměrné domácnosti zdražit život – beru průměrnou domácnost, která topí plynem a má třeba dvě auta – zhruba až o 90 tisíc korun ročně,“ varovala.
Skopeček připomněl, že hnutí ANO v době, kdy bylo ve vládě, odsouhlasilo zásadní kroky zelené politiky. „Green Deal, zvýšení emisních cílů – dali tomu zelenou,“ řekl.
Schillerová ho vzápětí přerušila s tím, ať se nevymlouvá. „Nestydíte se, pane místopředsedo?“ podivila se Skopečkovi. Opakovaně zmínila, že premiér Petr Fiala „dohodl emisní povolenky ETS-2“. Hnutí ANO říká, že emisní povolenky zruší.
