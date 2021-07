Afghánistán zdivočí. Rozpad, Tálibán a občanská válka. Analytik Štefec o chybě NATO

reklama

Jaroslava Štefce vůbec nepřekvapilo přebírání afghánského území Tálibánem ani rychlost, s jakou tak činí: „Absolutně ne, protože bylo naprosto jasné, že takzvaná vládní moc v Afghánistánu, která byla naprosto uměle vytvořená, ztratí velmi rychle dech s okamžikem, kdy odejdou takzvaní spojenci, kteří je drželi nad vodou jak ekonomicky, tak politicky a mocensky a v podstatě hrozbou vojenské síly," uvedl. Ačkoliv se američtí a spojenečtí vojáci snažili pomoci s výcvikem tamní armády a bezpečnostních složek, aby se dokázali Tálibánu a případným nebezpečím ubránit, přesto se jim to nedaří. Podle analytika se ukazuje stará známá pravda. „Z Afghánistánu se v podstatě nedá jakýmkoliv způsobem vytvořit něco, co by mělo řád, který odpovídá našemu vidění v Evropě nebo vidění Američanů. Tamní systém funguje naprosto jinak a Tálibové samozřejmě velmi přivítají vycvičené vojáky a jejich výzbroj, která byla původně deklarativně určena pro vládní armádu," upozornil Štefec.

Podle něj se už dlouhodobě vedla jednání, jak rychlý bude ústup afghánských vojáků, a jejich přebíhání k Tálibánu tomu nasvědčuje. „Jednání se vedla o podpoře takzvané vlády Tálibu, ale ten pojem vláda Tálibu je velmi ošidný, protože vůbec neodpovídá centrální vládě v našem pojetí nebo nějaké vládě, kterou si představoval Západ nebo Spojené státy pod pojmem demokratická vláda v Afghánistánu. To nefungovalo a nikdy to fungovat nebude,“ řekl jasně bezpečnostní expert.

Čína přebírá vliv

Spojené státy začaly s misí v Afghánistánu po útocích 11. září 2001 a jako jeden z důvodů uváděli zabránění tomu, aby do Ameriky a Evropy proudili teroristé ze Středního východu. Štefec se obává, že to stále hrozí, avšak upozornil, že Afghánistán nezůstává „sám“, protože zde existuje obrovský vliv Číny, která byla v zemi už v době, kdy fungovaly takzvané spojenecké jednotky. „A to jejich fungování vlastně Čínu jen posílilo, protože Čína de facto spolupracovala jak s takzvanou oficiální vládou, tak s Tálibánem. A dnes naprostá většina kmenových náčelníků a té party -– to, čemu se říká vláda Tálibán – velice úspěšně komunikuje s čínskými obchodníky, s Čínou na politické i ekonomické úrovni a mají z toho velice dobrý profit,“ sdělil s tím, že čínská velmoc má velký zájem získat v této oblasti vliv už proto, že chrání sama sebe. Pokud bude totiž Tálibán působit – jako dosud – proti silám, které jsou nakloněny Islámskému státu, tak zároveň brání expanzi radikálů právě do oblastí, kde má Čína své zájmy, a pochopitelně to vyhovuje jak Číně, tak Afghánistánu, Tálibánu a obyvatelům. O tom, že je Tálibán v podstatě protivníkem Islámského státu, se ale prý jen velmi málo ví nebo mluví.

Čína však podle Štefce dokáže určitých změn v Afghánistánu dosáhnout. V první řadě očekává, že začne reálně uplatňovat politiku, jež se nepodařila ani jedné z velmocí, které do Afghánistánu kdy vstoupily – ani Britům, ani tehdejšímu Sovětskému svazu, ani Spojeným státům a jejich spojencům v rámci velkého množství misí pod různými názvy od roku 2002. „Předpokládám, že Čína bude komunikovat na úrovni reálné spolupráce a nebude tam posílat armádu. Číňané mají čtyři tisíce let zkušeností s reálnou politikou, s diplomacií a jednáním s podobnými kmeny a domorodými skupinami, které kdysi dávno na území Číny útočily. A vždy se tam buď pohltily, nebo si na Číně vylámaly zuby. Ale nikdy Čínu nedokázaly vychýlit natolik, aby se rozpadla nebo aby se stala něčím jiným, než v reálu je,“ upozornil Štefec na historické souvislosti.

Číňané si dokážou poradit na rozdíl od jiných mocností. Mají zkušenosti

„Já bych řekl, že Čína dneška bez ohledu na tvrzení, jaká v ní panuje komunistická diktatura, je daleko kosmopolitnější než celé Spojené státy. Oni si s nimi prostě dokážou poradit, vědí jak. Mají historické zkušenosti, které chybějí jak Americe, tak především evropským státům,“ podotkl k tomu.

Vůdce Tálibánu Hajbatulláh Achúndzáda uvedl, že chce s Afghánistánem pokračovat v mírových rozhovorech a je pro urovnání vztahů. Tálibán zároveň tvrdí, že nebude na územích vládnout tak tvrdou rukou jako dříve. Vojenský analytik tvrdí, že se jeho slovům dá věřit už proto, že zmíněná vláda Tálibánu je vlastně spíše spoluprací na bázi islámu mezi různorodými skupinami, které mají různé zájmy. „A samozřejmě mají zájem zemi sjednotit na principu, který bude vyhovovat všem, kdo tam žijí. Klidně se může stát, že když se nebude Západu či Tálibánu líbit, co se děje na Východě, a bude snaha prosazovat v uvozovkách východní politiku vůči Západu, nebo naopak, tak se jim půlka Afghánistánu prostě vzbouří," řekl redakci Jaroslav Štefec.

A právě tady vidí možnost pozitivního působení Číny, která dokáže mezi jednotlivými skupinami korigovat vyjednávání metodou cukru a biče, aby alespoň dokázali sloužit v nějakém míru a aby Čína mohla na základě pozitivně vytvořené situace využívat, o co jí jde nejvíce. Tím je přírodní bohatství, které v Afghánistánu bezesporu je.

Spojenecká vojska Západu mohou znovu zasáhnout

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg vyjádřil Afghánistánu podporu a přislíbil peníze a výcvik. To ale Štefec za správný krok nepovažuje. „Jde o absolutně chybný krok, protože o to se Spojené státy s NATO pokoušely dvacet let a nevedlo to k ničemu. Může se stát, že Afghánistán v uvozovkách zdivočí, že se k moci opravdu dostanou skupiny, které budou mít blízko k Islámskému státu a jsou dnes nepřátelské Tálibánu. Pak dojde k nepokojům a občanské válce. Tahle situace, netvrdím, že je extrémně pravděpodobná díky Číně, ale je pravděpodobná. Pokud Čína nabude významného vlivu, bude zájem ze strany Západu situaci rozdmýchat,“ domnívá se Štefec.

Z jeho pohledu může dojít nikoliv k návratu vojáků, ale minimálně k útokům ze vzduchu právě ze strany západního společenství,“ vysvětlil. Tedy i přesto, že spojenecká vojska opustila území Afghánistánu, mohou se vrátit ve formě deklarované podpory podobně jako při bombardování Libye, kdy v uvozovkách zvítězili povstalci. I v Afghánistánu tak prý může dojít k podobné situaci, avšak záleží na rychlosti a úrovni vlivu, jaký Čína získá. „Vědí to všechny strany konfliktu a jeho urovnávání a všichni se budou snažit po odchodu západních vojsk vytěžit ze současné situace co nejvíce,“ dodal Jaroslav Štefec.

