Akce ,,Andrejův syn zazpíval”: Peszyňski svolává do ulic. Pravice a Piráti chtějí krev. Wollner jásá. A je tu první zastání Babiše, jde prý o migraci

Seznamzprávy vypustily tygra z klece - Sabina Slonková a Jiří Kubík našli syna Andreje Babiše, který figuruje v kauze Čapí hnízdo. Vydali se za ním do Švýcarska, kde se jim ho podařilo vypátrat, spolu s jeho matkou. Co Andrej Babiš mladší ve videu vypověděl, je více než výmluvné, mluví o tom, jak ho zaměstnanec svěřeneckého fondu Andreje Babiše odvezl/unesl na Krym. Celé video je webu seznamzpravy.cz.

Andrej Babiš mladší ve videu sice velice opatrně, ale vypovídá o tom, jak byl pod záminkou špatného duševního zdraví převezen na Krym panem Petrem Protopopovem. Že nechce dělat otci problémy, ale že dotyčného Protopopova se pořád obává a že mu na obsazeném Krymu píchali injekce. A že je "technicky vzato" spojen s Čapím hnízdem. Také uvedl, že otec o jeho "únosu" vědět nemusel. Přiznal, že podepsal jakési dokumenty související s Čapím hnízdem, nicméně neví, co v nich bylo. O Babišovi jr. se v médiích všeobecně mluví jako o člověku se špatným duševním zdravím.

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 101 lidí

Jaké budou skutečné politické dopady se ještě ukáže. Andrej Babiš je momentálně na konferenci v italském Palermu, která má pokračovat i dnes. Kdy přesně se vrátí není jasné. Ale nová zjištění jsou voda na mlýn opozici. Čeští politici, novináři i aktivisté se už vyjadřují na sociálních médiích. Padají slova o východní Evropě, Kazachstánu, mafinánských praktikách. A skloňuje se slovo demise. Sněmovna může nová zjištění projednávat již dnes.

První místopředseda KDU-ČSL, Marian Jurečka už se na Facebooku nechal slyšet, že se chystá vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. "Seznamzprávy, jestli je pravda, co dnes bylo odvysíláno, tak by měl premiér podat jasné vyjádření, nebo spíše okamžitě podat demisi a vedení Policie ČR by mělo vysvětlit, proč nikdy Babiše juniora policisté nevyslechli! Vyjádřit by se měl také dozorující státní zástupce," píše a přidává slib: "Budu zítra na předsednictvu KDU-ČSL navrhovat vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě!" V dalším statusu doufá, že toto podpoří i další strany.

Poslanec Jakub Michálek z Pirátů také premiéra vyzývá, aby okamžitě podal vysvětlení a policii, aby Babiše mladšího začala vyslýchat v aféře: "Syn premiéra, Andrej Babiš junior, byl podle televize Seznam UNESEN NA KRYM. Tohle už není dotační podvod, ale to je na úrovni ruské mafie. Unesl ho údajně pan Protopopov. Na Krymu mu píchali injekce. Musel zmizet, aby táta neměl problémy s kauzou Čapí hnízdo. Prý měl na vybranou, jestli půjde raději do ústavu nebo si udělá "prázdniny". Babiš junior dokonce napsal z exilu e-mail na Policii, kde žádal o pomoc, protože byl unesen. Policie kontaktovala Babišovy právníky (?!) a jakmile jí dodali fotku mladého pana Babiše z Bratislavy s aktuálním časopisem, prověřování únosu odložila! Jak profesionální... Odborné nezávislé stanovisko o nesvéprávnosti Babiše juniora, který je stíhán v kauze Čapí hnízdo, psala paní Protopopová, psychiatrička. Která teď dělá za ANO zastupitelku na Praze 8. Babiš junior podle svých slov v kauze Čapí hnízdo podepsal papíry, o kterých nevěděl, co znamenají. Premiér Babiš se musí okamžitě vyjádřit k obvinění z ÚNOSU. Je nutné, aby Policie Andreje Babiše juniora vyslechla v kauze Čapí hnízdo, prošetřila jeho únos na Krym a ve spolupráci se švýcarskými orgány mu zajistila bezpečnost."

A přidává prohlášení: "Tento skandál považuju za projev východního směřování České republiky. Hned zítra na poslaneckém klubu budeme konzultovat další kroky."

Ex-europoslanec Libor Rouček už vyzývá premiéra, ať odstoupí. "Každý slušný politik v každé slušné zemi by okamžitě podal demisi! Udělá to premiér České republiky?"

O praktikách ruské mafie mluví i marketingový expert Martin Jaroš. "Přátelé, já už nějakou dobu české politiky nekritizuju - chtěl jsem prosazovat pozitivní program. Bojovat za něco, ne proti někomu. Ale dnes musím udělat výjimku," uvádí svůj příspěvek.

"CO TOHLE PROBOHA JE? Jestli je půlka z toho pravda, tak jsme horší jak nějaký Kazachstán. Nebo Palermo, kde zrovna dneska velký Don dlí. Tohle má být Česko 21. století? Jsme země, kde se předsedovi vlády ztrácejí děti a nějací pošuci je drží někde v Rusku? Kam se to zase propadáme, kam nás Al Čapóne táhne?" ptá se šokovaně.

A pak se obrací na svého kolegu z branže: "Marku Prchale, jak z tohoto budete bruslit - to si teda vychutnám! A vy všichni ostatní, přátelé, řekněme si to jasně. Byla prostě blbost volit si miliardáře, který 20 let jede v těžkém dotačním byznysu a má chapadla nastrkaná všude po státě a ještě si kupuje média, aby odrážel případné útoky! Člověka, který celý život jako predátor požíral menší firmy a kamarádil se s nejhoršími gaunery, jen aby mu impérium rostlo! Tohle nemohlo skončit dobře, ten člověk není normální, on nás táhne mimo náš kulturní okruh!"

"My jsme Česká republika, my z toho tady nechceme mít zase Divoký východ!" dodává ještě výzvu.

Marek Wollner z Reportérů ČT gratuluje Jiřímu Kubíkovi a Sabině Slonkové: "Gratuluju Jirkovi Kubíkovi a Sabině Slonkové. Jejich rozhovor s Andrejem mladším je bomba roku, ani ti nejotrlejší z nás si něco takového neuměli představit."

Kdo zpochybňuje načasování celého odhalení je Lucie Groene, která za ANO kandidovala do Senátu a podala návrh na přezkoumání voleb do něj. "Takže když ta kauza se synem premiéra vyjde, jako vyšla kauza se zavražděným novinářem na Slovensku, padne vláda včas a marakéšskou úmluvu nakonec za ČR podepíšem?" uvedla s odkazem na Globální pakt OSN o migraci, který Babiš odmítl podepsat a o kterém se bude rozhodovat v nejbližších týdnech.

Publicistka Lucie Sulovská podobnou rétoriku bránící Babiše předpovídá: "Už jsem asi zachytila linii, kterou půjdou konspirační weby: budou tvrdit, že je to pomsta za nepodepsání migračního paktu. Takto udělali mučedníka z Roberta 'Slovensko patrí do tvrdého jádra' Fica."

Komu kauza nesporně působí radost je permanentní aktivista Tomáš Peszyňski. Ten už se těší na Babišovu demisi. "Já jsem někdy natvrdlý, ale chápu správně, že Babiš nechal unést svého syna do Ruska? Na Krym? Any nemohl svědčit o Čapáku?" napsal zřejmě po shlédnutí videa. A pak už vyzýval k demonstracím: "Konečně máme štěstí. Aféra Čapí Krym 4 dny před 17. listopadem.. ou jé.. Dáme si Babiše v sobotu. Co říkáte? Akce jsou svolaný." A dodává, že Andrej Babiš je zrovna v Palermu, které mafií proslulo.

Celá reportáž ZDE:

