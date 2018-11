Skrytá kamera v brýlích a skoro rána pěstí. Výbušná reportáž o synovi Andreje Babiše

Sabina Slonková a Jiří Kubík se rozhodli na vlastní pěst vypátrat syna premiéra Andreje Babiše (ANO), Andreje Babiše mladšího. A jak je vidět v pořadu Zvláštní vyšetřování na serveru Seznam Zprávy, povedlo se jim to. Premiérova syna se přitom marně snaží již dva roky najít a vyslechnout policie.

Pětatřicetiletý Andrej Babiš mladší žije mimo Českou republiku. „Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji,“ uvedl Babiš mladší. Mimo jiné také přiznal, že po zahájení trestního stíhání jeho otec chtěl, aby zmizel, a on se tak ocitl až na Krymu. Tam byl, podle svých slov, jež zaslal policii, unesen.

Reportéři Slonková a Kubík při pátrání využívali nejrůznějších technik. Když se pokoušeli sehnat Babiše mladšího, poslali například do domu ve Švýcarsku, kde by měl být, zvukaře s dopisem. „Neseš dopis pro pana Babiše,“ říká mu Kubík. „Budeš tak hodnej a obejdeš ten barák,“ sdělila Slonková.

„Dostal jsem se dovnitř. Ale problém byl, že se ty brýle vybily. Na schránce je napsáno Andrej Babiš a Beatrice Babišová. Bude to tak jeden ze čtyř těch bytů,“ vyprávěl pak zvukař. Poté, když Slonková s Kubíkem míří do domu, ujišťují se, zda mají zapnuté mikrofony. Díky sousedovi skutečně nacházejí byt, kde jim otevírá paní Babišová. Vše je natáčeno skrytou kamerou. Babišová pak uvedla, že Babiš junior je nemocný. „Nemyslím si, že je dobré se vracet k tomu,“ podotkla Babišová k tomu, jak Babiš junior psal dopis z Krymu o únosu.

Najednou se za jejími zády objeví sám Babiš junior a oba reportéry pozdraví. „Jak nás našli?“ zeptal se Babišové syn. „Půl roku nám to trvalo,“ odpovídají reportéři a omlouvají se oběma, že je vyrušili. „Nechceme se k tomu vracet. Nechceme tátovi dělat nějakou ostudu,“ sdělil Babiš udivujíc se, že se o jeho dopisu policii v Česku psalo.

„To podle mě nebyl nápad mýho táty mě vzít na Krym,“ svedl Babiš junior vinu na jistou osobu – pana Protopopova, jenž pro jeho otce pracuje. „Já se toho člověka trochu bojím, takže nechci problémy. Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ podotkl Babiš junior s tím, že Protopopov zneužil toho, že byl jeho pečovatel. Mělo mu být řečeno, že půjde na prázdniny.

Následně Babiš junior uvedl, že je schopen komunikovat, zdravotně se cítí v pořádku. Negoval tak posudek, jenž na jeho osobu byl vystaven.

Poté se již Babiš junior loučí, s reportérkou si ještě vyměňují e-maily, neboť se zajímá o článek pojednávající o únosu. O kauze Čapí hnízdo však hovořit nechce, hovoří o strachu z Protopopova. Oba reportéři se o den později baví o tom, že by se rádi Babiš juniora zeptali ještě na to, co znamená, že technicky vzato – jak uvedl – měl něco společného s Čapím hnízdem. Poslali mu tak e-mail.

Pátrání však pokračuje – po lékařce Protopopové, jež psala posudek na Babišovu diagnózu, i po Petru Protopovovi. Za ním posílají opět zvukaře s chytrými brýlemi. Ten úspěšný není, ale Slonková se mu dovolala. Mluvit s ní však odmítl. Reportéři se tak za ním vydávají. „Nechci s váma mluvit,“ opakoval Protopopov a rozčiloval se, že oba reportéři nejsou lidé. „Nerespektujete žádný lidský zákony,“ rozčiloval se.

„Pamatuji si, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem, co podepisuji,“ přichází mezitím Slonkové e-mail od Babiše juniora. Následně popisuje, jak byl proti své vůli na Krymu. „Byl jsem na Slovensku, pak jsem utekl do Švýcarska. Zbavil jsem se pečovatele,“ čte Slonková e-mail o únosu. A shrnuje, že dodnes nebyl přezkoumán jeho zdravotní stav, policie jej nevyslechla. Posudek pak psala lékařka, která spolupracovala s premiérem Andrejem Babišem. A její muž odvezl Andreje Babiše juniora na Slovensko, zní závěr reportérů s tím, že je zcela zjevné, že panuje zájem, aby Babiš junior nevypovídal.

