Akce proti traktoristům, ale otevřená. A lidé se zhádali

Pondělní rozsáhlý protest zemědělců zablokuje hlavní příjezdové cesty do Prahy. Na Facebooku se při této příležitosti objevila událost, která zve do centra na „Přehlídku traktorů a jiné zemědělské techniky financované z EU“. Lidé na ni reagují rozporuplně. V internetovém prostředí zažehla velké dohady mezi účastníky a podporovateli akce s těmi, kteří naopak protest tvrdě odsuzují.

reklama

Podle odhadů organizátorů na protest dorazí na tisíce traktorů. Před budovou ministerstva zemědělství budou protestovat v pondělí kolem poledne, kde předají šéfovi resortu Marku Výbornému (KDU-ČSL) dopis se svými požadavky. Zemědělci kritizují současný stav zemědělského sektoru v Česku. Protest by měl zřejmě trvat od pondělí 19. února do čtvrtka 22. února, kdy zemědělci plánují každodenní shromáždění na pražském Malostranském náměstí.

Spolu s protestem nyní koluje na Facebooku mezi uživateli pozvánka na událost nazvaná „Přehlídka zemědělské techniky financované z fondů EU“ na Václavském náměstí v pondělí 19. února od 12 hodin. Tu pořádá skupina představující se jako Neoficiální Správa Pražského hradu, které se podle jejich dalších příspěvku řadí mezi kritiky současné parlamentní i mimoparlamentní opozice.

Zajímavé jsou komentáře, které se k této události objevují. Jasně ukazují, že jde o štěpící téma.

Rozčilení vyjadřují nad protestem zemědělců především Pražané. „To je super, bránit Pražákům jít do práce, kde vydělávají, aby si mohli koupit jejich zemědělské produkty. To se normální hlavou pochopit nedá...,“ napsala Sylvie Horská.

Někteří si dělají z traktoristů legraci, že jedou do Prahy vyjádřit podporu ukrajinské armádě a odtud pak zamíří přímo na frontu vzdorovat ruským tankům.

Naštvali tím však ty, kteří se zemědělců zastávají. „Hloupá ukázka myšlení“, „Jděte do hajzlu“, ozývá se z reakcí.

Technika patří na pole, vzkázala následně zemědělcům Božena Vaskujová. Podle ní si zemědělci uměli vždy jenom stěžovat.

„Všechno bych jim to olepil samolepkami FINANCOVÁNO Z FONDŮ EU,“ rýpl si další přispěvatel do diskuse.

Vtipkovalo se i nad tím, že konečně budou k viděni traktory John Deere, které jsou na první příčce žebříčku nejprodávanějších traktorů Evropy. „Přijdu se podívat. John Deere se v Praze nevidí jen tak,“ napsal uživatel Anders Petterson. „Už se těším na tu přehlídku drahých John Deerů a ufňukaných zemědělců,“ přidal se Petr Němeček.

Někteří v diskusi odkázali na příspěvek exministra financí a bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, který k protestu zemědělců napsal. „Když už jsme na ty traktory štědře přispěli ze svého v dotacích a vysokých cenách potravin, tak si je alespoň budeme moci pořádně prohlédnout.“

Když už jsme na ty traktory štědře přispěli ze svého v dotacích a vysokých cenách potravin, tak si je alespoň budeme moci pořadně prohlédnout.?? https://t.co/a0pEFemAug — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) February 17, 2024

„Do Prahy přijedu až 19. 2. po 4:00. Vezmu pár kamarádů. Také traktoristů. Od nás z Moravy. Ať má Fiala, soused z Brna, také radost,“ neskrýval nadšení přispěvatel do diskuse Milan Pohl.

Přispěvatel do diskuse Pohlovi dal nevybíravou radu: „Jen si tam na té Moravě zůstaňte a dělejte si bordel tam u sebe, vy prasata.“

Během chvíle Pohla uzemnil také Jiří Rathuský: „Gratuluji, všechny traktory vaše i kamarádů jsou hrazeny z fondů EU? Taky bych bral takové podnikání, já si veškerou techniku musel koupit za své,“ napsal Pohlovi.

Se zlou se potázal také Jan Kubíček, který přislíbil účast. „Budu tam. Může někdo doporučit vhodné krmení pro zemědělce?“ zeptal se.

„Lepší než krmení násada do ruky, aby jim člověk mohl porovnat záda,“ zazněla odpověď.

„Opravdu nechápu, že může být někdo tak hloupý a nadávat na někoho, díky komu má co jíst a pít. Když to zabalí, tak v těch marketech bude asi tak co... dovoz...,“ rozhořčil se vůči kritikům zemědělců Lukáš Polívka.

Zatímco se objevovaly názory, že by si lidé měli sami zkusit být zemědělci, aby viděli, jak to dnes mají těžké, jiní kontrovali tím, že si v pondělí chtějí do Prahy přijít k zemědělcům pro radu, jak získat dotační tituly na traktor.

Dosud na událost zareagovalo necelých šest stovek lidí s tím, že se jí účastní a 5 700 uvedlo, že má o akci zájem. Jak bylo výše zmíněno skupina Neoficiální: Správa Pražského hradu pořádající tuto událost se na svých facebookových stránkách zaměřuje především na kritiku představitelů současné opozice. Utahuje si zde například ze stínové ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO či jejího stranického kolegy Karla Havlíčka, místopředsedy Sněmovny. Terčem posměšků je zde i jejich stranický šéf Andrej Babiš, dále pak také předseda opozičního parlamentního hnutí SPD Tomio Okamura nebo bývalý prezident Miloš Zeman. Naopak podporu skupina vyjadřuje prezidentu Petru Pavlovi.

Psali jsme: „Takový hloupý útok, to čekal málokdo.“ Fiala přihrál zemědělcům lidi Pražáci, zvykejte si, příště to nemusí být traktory. Na ČT uzavřena dohoda k pondělku „Peklo!“ Kouř, traktory všude. Hřib pomocí umělé inteligence ukázal pondělní Prahu MHMP: Zemědělci oznámili příjezdové trasy do Prahy, metropole žádá občany, aby v pondělí do města nejezdili

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE