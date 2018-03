Aktivista po zavraždění novináře na Slovensku: I u nás je to jen otázka času. Mafiáni ovládají oba státy, jen Ficovi už přerostli přes hlavu

„Poměrně dost mi otevřela oči kauza zavražděného novináře na Slovensku. My jsme se Slováky propojeni pupeční šňůrou, to, že se u nás zatím nezavraždil novinář, považuji dílem za náhodu a dílem za otázku času – zvláště v době, ve které se nyní nacházíme,“ popsal Pitron.

On sám podle svých slov čeká, kdy se konečně zvedne nějaká politická síla a vyhlásí totální válku skutečným vítězům listopadu 1989 i těm, kteří sem později nalezli. „Dokud to ještě fatálně nepřerostlo přes hlavu, jak Ficovi na Slovensku. Naši mafiáni s bílými košilemi tady už stát dávno ovládají. Pojem state capture byl nejpozději říjnovými volbami do PS naplněn. A pořád se i ty demokratické strany bojí. Bojí se toho, že z části ten systém vytvářely, participovaly a stálo by je to spoustu hlav ve svých vlastních řadách. Ale bez oné odvahy předstoupit před lidi a zpovídat se, bez odvahy postavit se právě těm bílým límečkům, nemůže být důvěra lidí v politiku a politiky,“ dodal Pitron.

„Bez této odvahy zde bude vládnout Babiš a jemu podobní. Někdo, u koho intuitivně lidé cítí, že je natolik silný, aby se jim postavil. Bohužel si ti samí lidé neuvědomují, že dali moc do rukou ne bojovníkovi s bílými límečky (ten maximálně pozavírá své konkurenty a nastoupí na jejich místo), ale právě jednomu takovému bílému límečku. Ne, neříkám, že všichni politici kradnú. Jistě jsou v ní čestní lidé, sám takové znám. Ale politické strany napříč politickým spektrem vypustily hydru, účastnily se jí a dnes už jí nemají vůbec pod kontrolou. Hydra začala ovládat je,“ uzavřel se slovy, že jeslit jsou třeba důkazy, stačí se podívat, kdo obklopuje prezidenta a premiéra této země.

Celý příspěvek Jakuba Pitrona:

Poměrně dost mi otevřela oči kauza zavražděného novináře na Slovensku. My jsme se Slováky propojeni pupeční šňůrou, to, že se u nás zatím nezavraždil novinář považuji dílem za náhodu a dílem za otázku času - zvláště v době, ve které se nyní nacházíme. Čekám, kdy se konečně zvedne nějaká politická síla a vyhlásí totální válku skutečným vítězům listopadu 89 i těm, kteří sem později nalezli. Dokud to ještě fatálně nepřerostlo přes hlavu, jak Ficovi na Slovensku. Naši mafiáni s bílými košilemi tady už stát dávno ovládají. Pojem state capture byl nejpozději říjnovými volbami do PS naplněn. A pořád se i ty demokratické strany bojí. Bojí se toho, že z části ten systém vytvářely, participovaly a stálo by je to spoustu hlav ve svých vlastních řadách. Ale bez oné odvahy předstoupit před lidi a zpovídat se, bez odvahy postavit se právě těm bílým límečkům, nemůže být důvěra lidí v politiku a politiky. Bez této odvahy zde bude vládnout Babiš a jemu podobní. Někdo, u koho intuitivně lidé cítí, že je natolik silný, aby se jím postavil. Bohužel si ti samí lidé neuvědomují, že dali moc do rukou ne bojovníkovi s bílými límečky (ten maximálně pozavírá své konkurenty a nastoupí na jejich místo), ale právě jednomu takovému bílému límečku. Ne, neříkám, že všichni politici kradnú. Jistě jsou v ní čestní lidé, sám takové znám. Ale politické strany napříč politickým spektrem vypustily hydru, účastnily se jí a dnes už jí nemají vůbec pod kontrolou. Hydra začala ovládat je. Jestli chceš důkazy, podívej se, kdo obklopuje prezidenta a premiéra této země.

Psali jsme: Znojmo: Únanovská se pro auta uzavře až 6. března. Pro autobusy platí uzavírka od 1. března Radim Valenčík: Ještě k reflexi výročí Února 48 Babiš svolá kvůli Murínovi jednání Bezpečnostní rady státu Autodrom Most: The Most Challenge vstupuje do čtvrtého ročníku s novými pravidly

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef