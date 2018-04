Aktivním zálohám dnes začalo měsíční cvičení Hradba 2018

Na cvičení se postupně vystřídá 15 jednotek aktivních záloh (AZ) jednotlivých krajských velitelství (KVV) a strážní rota AZ vzdušných sil. Ve spolupráci s policií budou vojáci působit ve společných hlídkách ve městech, při hlídkování v příhraničních oblastech a při střežení objektů důležitých pro obranu státu v celkem osmi krajích. Námět cvičení vychází ze situace, která nastala po teroristických útocích v Evropě na jaře 2016, kdy vláda povolala vojáky k plnění úkolů policie.

Zdravotními prohlídkami dnes prošli brněnští a středočeští záložníci. Krajské velitelství Praha – střední Čechy povolalo 135 příslušníků, na cvičení dojelo 105 z nich, z toho šest žen, řekl ČTK tiskový a informační pracovník KVV Praha Michal Hubálek. Ve středu je čekají ve výcvikovém středisku Hradiště střelby z ručních zbraní a ve čtvrtek taktická příprava. V pátek se pak záložníci přesunou do Jenče, kde budou hlídat Řízení leteckého provozu, a do Ruzyně, kde v rámci cvičení posílí cizineckou policii.

Počet aktivních záložníků se loni zvýšil o téměř 780 lidí. Další záložníky nabírá armáda i letos. Podle mluvčí generálního štábu Vlastimily Cyprisové měly AZ k 1. dubnu 2 444 příslušníků. Armáda tak již překročila náborový plán, podle kterého měla do konce letošního roku přijmout 2 400 záložníků. Do roku 2025 by měly AZ mít 5 000 příslušníků. Podle odborníků by ale toto číslo mělo být vzhledem k potřebám armády ještě vyšší.

Aktivní zálohy v posledních letech zaznamenaly výrazný rozvoj. Přijat byl nový zákon, který zlepšil odměňování záložníků i finanční kompenzace pro zaměstnavatele. V minulosti bylo běžné, že hodně záložníků se na cvičení nedostavilo, protože je jejich zaměstnavatelé nechtěli uvolnit. Podle Hubálka se již situace zlepšila a většina absencí nyní souvisí se zraněním nebo nemocí.

autor: mp