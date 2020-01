Alchymistka a Pirátka od hranic: Převládá u mě naprostá nenávist, ohrožují naši republiku. Mikuláš Minář to rozjel na evropské úrovni

Býváte v práci do pozdních hodin, působíte v Pirátské straně, přesto si uděláte čas i na další dobrovolnické aktivity, jako je příprava akcí v rámci Milionu chvilek na Karlovarsku. To musí být podle vás situace v ČR opravdu hodně zlá, nebo máte tak velkou důvěru ve vše, co roztočil Mikuláš Minář?

Tak Mikuláš Minář nedělá vše sám, lidí okolo něj je spousta. A hlavně – já jsem opravdu přesvědčená, že je to až tak špatné. U mě převládá naprostá nenávist k osobám, které nám tak moc ohrožují naši republiku.

Kdy se objevil první impuls k tomu, abyste se stala aktivistkou pod záštitou Milionu chvilek?

Už se angažuji dva roky. Začala jsem pomáhat kolegovi (místní aktivista, pozn. red.), nejdříve jsem se připojila a posléze organizování akcí víceméně převzala; jsem technicky zdatná a mám více možností, protože jsem předsedkyně karlovarského místního sdružení Pirátů.

Znamená to, že základ „chvilkařů“ na Karlovarsku tvoří Piráti, nebo jste otevřenější?

Užší jádro, které se pravidelně schází, je z více politických stran. Například z ČSSD, dále z KDU-ČSL nebo zástupkyně i za Soukromníky. Takže jde o spektrum různě zaměřených stran, nejde čistě o pirátskou záležitost. My se k tomu stavíme tak, že jsme všichni občanští aktivisté a tuto iniciativu nemáme vůbec politicky založenou.

Ano, prezentujete se jako „aktivistka a alchymistka“, to druhé je celkem překvapivé. Je snad politika také tak trochu alchymií? Vidíme, že zázraky se spíše nedějí…

Ano, alchymistka jsem, vyrábím, co se dá... Ale politiku jako alchymii tedy nevidím.

Rozhovor s pirátkou a alchymistkou z Karlových Varů Danielou Bílou před volbami do Sněmovny v roce 2017. Ve volném čase se věnuje pěstování bylin, včetně konopí, z kterého vyrábí masti, mýdla, tinktury. Peče kváskové chleby a vyrábí sýry.

Britský deník The Times zařadil hlavního organizátora spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře mezi dvacet vycházejících hvězd, které je dobré v roce 2020 sledovat. Je Minář, jemuž někteří vyčítají mládí a jiní nedokončenou školu, skutečně osobností evropského významu?

Já myslím, že určitě je. Myslím, že co dělá, mu jde. Rozjel to opravdu po celé republice v takovém měřítku, že tam evropská úroveň je.

Spolek Milion chvilek má novou mladou hrdinku. Je jí patnáctiletá studentka Eliška Loumová, která vede libereckou pobočku. Je dobře, že patnáctileté děti mluví do politiky? Nemůže postava takto mladinké dívky přinést Milionu chvilek záporné body, protože jej někteří lidé třeba přestanou brát vážně?

Osobně i od Pirátů mám zkušenost s mladými lidmi, například sedmnáctiletými, a vidím, že jsou i sami schopni vést demonstrace, které celosvětově dělala Greta Thunberg. Jsou opravdu šikovní a mají to v sobě. Když se opravdu zajímají a vědí, o co jde, tak nevidím problém. Máme takové lidi okolo sebe, jsou skvělí a pomáhají jak u Pirátů, tak ve sdružení kolem kampaní Milionu chvilek pro demokracii.

Připravujete se na tzv. „štafetu pro demokracii“? Co vše musíte dořešit, a podobně?

Nejprve se budeme muset domluvit všichni společně, sjednotit se na termínu a podobně. My máme každý docela jiný názor na řadu věcí, takže se vždy snažíme opravdu na všem shodnout. Máme mezi sebou lidi, kteří jsou trošku konzervativnější, na druhou stranu pak Piráti jsou více některým věcem otevřenější. Musíme se vždy dohodnout na nějakém kompromisu. Ale po akci nám pak někteří návštěvníci třeba i vyčiní, že to nebylo úplně podle jejich představ – někdo by si například přál jiného moderátora, ale toho pro změnu nikdo nechce dělat.

Takže musíme vyjít z toho, co máme, tedy lidí, kteří tvoří jádro Milionu chvilek – Karlovarsko. Je to složité, děláme to neprofesionálně, jsme jen lidé, kteří chtějí něco změnit a každý má svoji práci a tohle je vše v rámci našeho volného času.

Ale zapojí se tedy Karlovy Vary do zmíněné „štafety“?

Ano, určitě, to je jisté. Zapojujeme se do všech akcí plánovaných centrálou spolku Milion chvilek.

Města si budou předávat štafetu a tyto akce budou každý týden jedna: Na nás to vychází, že budeme pátí v pořadí. Na konci ledna bude společná debata krajských pořadatelů s centrálou Milionu chvilek v Praze. Předtím bych ráda uspořádala schůzku všech, kteří by se rádi podíleli na budoucích akcích a přispěli by svými nápady, postřehy a pomocí.

Ve vašem krajském městě máte primátorku z hnutí ANO, hejtman je také z hnutí ANO. Jak se vám vaše akce v takovém „zajetí“ připravují?

Nemáme s tím zatím žádný problém. Já jsem navíc za Piráty členkou jedné komise na kraji i komise na městě a nikdo mi nedává najevo nic špatného, přestože na sobě pořád nosím placky Pirátů a Milion chvilek. Nikdo se na mě ošklivě nedívá, takže v tomhle žádný problém nevidím. Oni asi chápou, proč to děláme, nebo jsou tak slušní. (smích)

V regionech ty vztahy asi nejsou tak vyhrocené jako v „krvelačné“ Praze? Měla by si Praha brát z regionů příklad?

Podle mě vůbec ne. My děláme i koncerty, například kolega aktivista Jiří Slach pořádá koncerty alternativní muziky, já za Piráty organizuji VyOsení a podobně. A vidím, jak tady lidé chodí a nechodí na koncerty, na demonstrace, prostě spíš nechodí na nic. V Karlových Varech konkrétně jsou lidé hrozně líní, řekla bych „studené čumáky“. Spíš bychom se měli my učit od Pražáků, jak nebýt těmi studenými čumáky.

V čem je důvod takové stagnace, nezájmu lidí na Karlovarsku?

Nevím, ale tady je opravdu taková letargie. Lidé jsou vším hodně otrávení. Opravdu dost. Hodně je tu všechno rozčiluje. Vidím to i na diskusích na facebooku Pirátů, jak nás napadají a vadí jim každá aktivita, která je politicky mimo jejich spektrum.

Mám sestřenici, která pořádá „chvilkové demonstrace“ v Novém Městě na Moravě. To je město, kde je nějakých deset tisíc obyvatel. A na akce jí chodí skoro stejný počet návštěvníků jako tady ve Varech, kde je padesát tisíc lidí.

Je pravda, že Karlovarský kraj je i v médiích vídán možná méně, než by mohl. Méně, než je jeho potenciál…

Lidé prostě mávnou rukou a jdou... Nebo jsou líní a radši sedí doma. Pravdou je, že jsme trochu na okraji zájmu médií: akcí kulturních, sportovních, aktivistických je mnoho, je třeba asi více používat reklamu. Nějak ty lidi více nalákat, aby se začali aktivně účastnit veřejného dění.

Nemají třeba pocit, že je z toho vašeho pohraničí to veškeré demonstrování marné? Právě Jiří Slach 7. ledna u vás na facebooku napsal: „Aktivita v regionech není rozhodně na škodu... Ale Andreji Babišovi očividně vadí velké demonstrace v Praze...“ Nemají tedy lidé pocit, že všechny zajímá jen to, co se děje v Praze? Milion chvilek se ale snaží, aby šlo o věc všech…

Ano, Milion chvilek se snaží zapojit všechny regiony. Proto chci, aby na informační schůzku Milionu chvilek přijeli i organizátoři demonstrací z Chebu, Sokolova, Ostrova, Valče a dalších míst kraje. Také lidé by měli vědět, že se to netýká jen Karlovaráků – na naše akce jezdí i lidé z Ostrova, Hroznětína, Jenišova, Otovic, Dalovic, Jáchymova a z toho nejbližšího okolí krajského města, ale z větší dálky moc lidí nepřijede. Když jsme pořádali v létě autobus na Letnou, tam s námi jeli i lidé z Chebu. Teď v zimě jel někdo z Bečova i ti věrní z okolních měst. Hodně jich jelo po vlastní ose autobusem, vlakem, spolujízdou auty.

… zvlášť když pan Babiš dává najevo, že ho demonstrace nijak moc nezajímají, on prostě neodstoupí. Myslíte, že se v tomhle něco v roce 2020 změní?

Nezmění. Tohle nelze změnit, to je povaha. On si pořád myslí, že my jsme ti špatní a on je ten, který nás spasí, on nic neprovedl, je naprosto bez viny. My to ale bohužel vidíme úplně jinak. Jeho příznivci tvrdí, že je nás málo, že je nás menšina – někdo na facebooku psal, že je nás tak 15-20 procent, ale řekla bych, že je nás mnohem víc.

Řada lidí s vámi může souhlasit, ale sedí třeba doma u obrazovek a neprojeví se…

Sedí doma, ano, těch je spousta. Ale fandí nám. Pracovala jsem na úřadech, takže mám spoustu kamarádek, které by přišly. Ale tím, že pracují pod krajem nebo na magistrátu, tak nikam nemůžou chodit – bojí se, že by přišly o práci.

Milion chvilek avizuje, že když se překročí některá ze „čtyř čar demokratického hřiště“, tak půjdete do ulic. Schyluje se k tomu?

No, teď s tou paní Válkovou… to není úplně dobrá situace. Kvůli ní to bude něco podobného jako kvůli paní Benešové. Pro většinu z nás, co jsme v demokratických skupinách, to už je dost velké překročení demokratických principů. Všichni to řeší a nikomu z mé bubliny se to nelíbí.

Ale vím jistě, že se zase nic nestane! Budeme muset počkat do parlamentních voleb a hodně se snažit, aby se politická situace v Poslanecké sněmovně změnila v náš prospěch. A tím nemyslím jen nás okolo Milionu chvilek a voličů opozičních stran, ale i těch, kteří ještě „neprohlédli“.

Říkáte „vím jistě, že se zase nic nestane“ – ale přesto do toho pořád jdete a nepolevujete?

Ano, pořád. Pro nás to má smysl. Vydržet. I když jsou mezi námi nemocní, někteří lidé chodí o holi, i na vozíčku, tak vždycky přijdou. Všichni se snažíme tu dnešní situaci změnit, jde nám o hodně. Hlavně o budoucnost našich dětí. Mrzí mne, že důchodci, kteří volí ANO, nemyslí na svoje potomky, ale sobecky jen na sebe.

Chystáte něco ještě před „štafetou“?

Ve čtvrtek budeme, stejně jako loni, pořádat malou připomínku Jana Palacha. Kdo chce, může přijít zapálit svíčku od 17 hodin před hlavní poštou. Je to malá připomínka, bez programu, může každý přijít, klidně si něco říct. My chvilkaři tam budeme, já to pořádám. Bylo by nám líto v tom nepokračovat, když jsme tuto tradici loni pěkně rozjeli. V loňském roce jsme se takto sešli poprvé, to se připomínalo 50. výročí. Téma je ale aktuální pořád.

Kde byste ráda viděla současného premiéra?

To radši nebudu ani říkat…

Tak zkuste říct, co vám vadí u něj úplně nejvíc. Co je to nejhorší, s čím se nemůžete smířit?

Je toho strašně moc, ale to lhaní, to vymýšlení. Ta jeho povaha, že se ho nic nedotkne a pořád si myslí, že je všechno ok, že on vše dělá výborně a nic neprovedl. Nejvíc mi vadí to morální hledisko.

Kdo by byl dobrým premiérem?

U mě je to jasné. My Piráti máme Ivana Bartoše, ten je pro mě ideální. Je velmi inteligentní, moudrý a i když je mladý, je dost vyzrálý. Ví přesně, jak na to jít správně, tak aby bylo v naší republice transparentní a dobré prostředí.

