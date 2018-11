Ale to je jinak s tou Slonkovou a Kubíkem! Utřel Hamáček novinářku z DVTV. A k odstoupení Babiše...

Tlak na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) pokračuje. Po politicích z řad TOP 09 či hnutí STAN předstoupil před novináře i ministr vnitra a koaliční partner předsedy vlády Jan Hamáček (ČSSD), který stejně jako další politici zdůraznil, že premiér má co vysvětlovat. ČSSD prý v tuto chvíli nemůže vyloučit žádnou variantu, včetně pádu vlády. Poměrně striktní byl však i vůči novinářům.

Před novináře předstoupil i předseda ČSSD Jan Hamáček a okamžitě ujistil novináře, že policie pracuje na kauze Čapí hnízdo. A na rozdíl od novinářů ví už celé týdny, dokonce měsíc, kde pobývá jeden z obviněných v této kauze Andrej Babiš mladší.

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 4495 lidí

Hamáček veřejnost ujistil, že policie pracuje tak, jak má. Strážci zákona se prý zajímali o zdravotní stav jednoho z obviněných, ale protože tento obviněný, tedy Andreje Babiše, je v zahraničí a je švýcarským občanem, policie dělá jen to, co může, čili na základě mezinárodních dohod žádají švýcarskou stranu o součinnost.

„Chci říci, že orgány činné v trestím řízení mají mou plnou podporu a jako ministr vnitra udělám všechno proto, aby na orgány nebyl činěn politický nátlak. Já respektuji to, že je pan premiér na cestě... Ale zítra proběhne koaliční jednání. Já v této fázi nemohu předjímat, co se stane s koaliční vládou. Pan premiér by měl jak nám, tak veřejnosti jasně odpovědět na otázky,“ zdůraznil předseda ČSSD.

Poté zopakoval, že policie má jeho plnou důvěru. Pokud jde o důvěru v premiéra Andreje Babiše, Hamáček se odmítl vyjádřit. Na tuto otázku prý bude moct odpovědět, až proběhne koaliční jednání mezi ANO a ČSSD. „Nemůžeme vyloučit žádnou alternativu,“ zdůraznil Hamáček. Sociální demokracie prý probírala na poslaneckém klubu řadu témat. „Ale bylo to uzavřené jednání a já detaily sdělovat nebudu,“ řekl jasně ministr vnitra.

Pak přišel dotaz, ze strany internetové televize DVTV, jak je možné, že Andreje Babiše vypátrali novináři a ne policie? A Hamáček spustil.

„Paní redaktorko, kdybyste mě poslouchala, tak byste slyšela, že police má už několik týdnů, spíše měsíců, informace o tom, kde se Andrej Babiš mladší nachází, a když se nachází na území cizího státu, tak je třeba postupovat podle příslušných mezinárodních dohod. Není to tak, že Andreje Babiše mladšího vypátrala dvojice reportérů. Policie o jeho pobytu ví. Jediný postup, který je legální, je spolehnout se na mezinárodní spolupráci,“ zdůraznil znovu Hamáček.

