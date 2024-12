Alijev kroutí hlavou nad teoriemi o sestřelení letadla

„Konečný výsledek bude samozřejmě jasný po prozkoumání černých skříněk. Počáteční teorie jsou však také rozumné a jsou založeny na faktech. Fakta naznačují, že ázerbájdžánský civilní letoun byl poškozen zvenčí nad ruským územím poblíž města Groznyj a téměř ztratil kontrolu,“ zkonstatoval Alijev.

Poté popsal dva okamžiky, kdy dostalo letadlo zásahy. „Víme také, že prostředky elektronického boje vyřadily kontrolu nad letadlem. To byl první náraz do letadla. Současně byla v důsledku střelby ze země vážně poškozena i ocasní plocha letadla,“ popisoval prezident.

Pozastavil se nad tím, že jako důvod mohl kdokoliv myslet vážně srážku s hejnem ptáků. „To, že je trup prošpikovaný dírami, svědčí o tom, že někým nadnesená teorie o nárazu letadla do hejna ptáků je zcela mimo,“ kroutil hlavou prezident. „Je možné, že když bylo letadlo poškozeno, když bylo zasaženo, pilot to mohl vnímat jako srážku s ptáky. Protože by asi nikoho ani nenapadlo, že by se naše letadlo mohlo dostat pod palbu při letu nad spřátelenou zemí. Bohužel některé kruhy v Rusku tuto teorii raději předložily,“ nechápal prezident.

President Ilham Aliyev: “Never have occurred to anyone that our plane might be fired at from the ground while flying over a country friendly to us.” pic.twitter.com/h5i5Rc2WEE