Ambasadorka Haleyová opustila Trumpa a jeho ministr dostal v Číně pořádnou sodu

Podle médií oznámení o rezignaci Haleyové nikdo nečekal a pro většinu diplomatů je velkým překvapením. Haleyová by měla na své pozici působit do konce roku a poté odejít do soukromého sektoru. Prezident Donald Trump nicméně tvrdí, že on sám o jejím úmyslu věděl přibližně půl roku. Tehdy mu podle jeho slov oznámila, že na konci roku hodlá odejít a věnovat se něčemu jinému. „Aby předešli možným spekulacím o nesouladu, Trump i Haleyová o sobě navzájem hovoří jen v superlativech,“ všímá si britský levicový deník The Guardian.

I přesto právě tento deník spekuluje, že rezignace, datovaná 3. říjnem, mohla přijít jako reakce na údajné posměšky Donalda Trumpa směrem k Dr. Christine Blasey Fordové, která obvinila prezidentova Bretta Kavanaugha ze sexuálního obtěžování. „Trump svá slova pronesl 2. října, tedy den před rezignací. Haleyové se vždy stavěla do role bojovnice za ženská práva. Nicméně neexistuje žádný důkaz, že by její rezignace měla s výše uvedeným přímou souvislost,“ připouští deník.

Haleyová popřela, že rezignovala proto, aby se mohla příští rok zapojit jako kandidátka na prezidentský úřad do kampaně. Vedle možné prezidentské kandidatury se hovoří také o jejím úmyslu získat senátní křeslo za Jižní Karolinu. „Jako důvod rezignace by mohlo být i obvinění, že využila soukromý letoun jistého obchodníka z Jižní Karoliny,“ spekuluje The Guardian s tím, že tato varianta pravděpodobně neměla takový dopad, aby ji přinutila opustit její pozici.

Možným nástupcem by mohl být současný americký velvyslanec v Německu Richard Grenell, pro něhož hovoří i dlouholeté zkušenosti z působení v OSN. Trump v reakci na to uvedl, že jeho jméno na seznamu nemá, ale určitě by jej nezavrhoval. Jako následníka Haleyové by však podle vlastních slov raději viděl zástupkyni poradce pro národní bezpečnost Dinu Powellovou, jejíž rodina strávila minulý víkend na lodi v Jižní Karolině s rodinou Nikky Haleyové.

Samotný Trump dokonce zmínil také svoji dceru Ivanku. „Neexistuje kvalifikovanější osoba pro vykonávání této funkce než ona,“ řekl prezident. Jeho dcera nicméně vyloučila, že by snad o získání pozice americké velvyslankyně při OSN sama usilovala. Rozruch vedle odchodu Haleyové vyvolala také návštěva amerického ministra zahraničí Mika Pompea v Číně, kterému se podle médií dostalo „mrazivého přijetí“.

Přes obvyklé diplomatické fráze začala podle televize CNBC tisková konference za účasti čínského protějšku Wanga Yi velmi ostře. „Spojené státy stupňují obchodní válku a svojí neopodstatněnou kritikou naší zahraniční politiky poškozují práva a zájmy Číny. Tyto kroky přímo ohrožují vzájemnou důvěru a negativně se promítly do vztahů mezi oběma zeměmi. Zmínit musím také prodej amerických zbraní na Tchaiwan. Vyzýváme Spojené státy, aby s tím přestaly,“ pustil se do Pompea jeho čínský protějšek.

Psali jsme: Hynek Kmoníček odhaluje velký plán Donalda Trumpa: Zapíše se do dějin

Osahávání a MeToo: Křičí se na Michala Viewegha. Ale jestlipak víte, co k věci řekl včera Donald Trump

VIDEO ,,Výtlem" Donaldu Trumpovi: Svět se v OSN postavil proti Americe. Tereza Spencerová nevěří vlastním uším



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro