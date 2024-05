Američan, první člověk ve vesmíru... NASA vzpomínkou pobavila i naštvala sítě

reklama

NASA zveřejnila o víkendu příspěvek o plánovaném letu na Mezinárodní vesmírnou stanici a při té příležitosti připomněla, že v roce 1961 letěl na první misi do vesmíru Američan Alan Shephard.

„Dnes nás dělí pouhý den od startu zkušebního letu posádky Boeingu NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici. Tato mise bude první misí kosmické lodi Starliner společnosti Boeing s posádkou,“ informovala NASA.

„Před 63 lety se Alan Shepard zapsal do historie, když jako pilot mise Mercury-Redstone 3 odstartoval do vesmíru. Jednalo se o vůbec první let do vesmíru s posádkou,“ pokračuje příspěvek NASA na síti X a připomíná Shepardův let kolem země z 5. května 1961.

#NationalAstronautDay ????

63 years ago, Alan Shephard made history when he launched to space as the pilot of the Mercury-Redstone 3 mission. This marked the first ever crewed flight to space.

Today, we are just a day away from NASA’s Boeing Crew Flight Test (CFT) launching to… pic.twitter.com/EhvmPG7uUo — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 5, 2024

Ve skutečnosti byl prvním člověkem ve vesmíru sovětský kosmonaut Jurij Gagarin, který o několik týdnů předběhl americkou misi. Gagarin odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok-1 z kosmodromu Bajkonur a po 108 minutách přeletu nad zemí úspěšně přistál.

Na nepravdivost příspěvku NASA zareagovali mnozí uživatelé, a i to v rámci komunitní funkce ověřování faktů, kterou spustil majitel sítě X Elon Musk jako způsob boje proti nepravdivým a zavádějícím informacím.

„Mercury-Redstone 3 byl první let *USA* s posádkou do vesmíru, jehož aktérem byl Alan Shepard. Vůbec prvním letem s posádkou do vesmíru byl Vostok-1 s Jurijem Gagarinem,“ zpřesňuje informační tabulka sítě X pod příspěvkem NASA.

A diví se i mnozí komentující.

„A co na to Jurij Gagarin?“ ptá se jeden z nich.

Yuri Gagarin say what? — Stuart (@junkstuartsays) May 5, 2024

Ostatní se touto výraznou chybou velmi baví. „První člověk ve vesmíru, Američan Alan Shepherd, kolorováno,“ uvedl další.

Lie. He is pic.twitter.com/Vcb9bMiFkD — On the other side of the Berlin Wall (@03690jul) May 6, 2024

„ Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, haaaaa!!!! Géniové z NASA právě dostali vlastní fact-checking, to je úžasné,“ smějí se jiní.

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, haaaaa!!!!

The geniuses at NASA just got fact checked and it was awesome. — Daehenob (@Daehenob67) May 6, 2024

Další se ptají, zda jde o neschopnost, nebo snahu přepisovat historii. „Zase se snažíte přepsat historii, nebo jde jen o špatného stážistu, který byl přijat na základě pravidel inkluze místo zásluh?“ ptají se lidé.

Trying to rewrite history again or just a bad intern who was hired based on diversity instead of merit? — Anti Cringe Warlord (@dontbecringey) May 5, 2024

