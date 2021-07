Americká gymnastka odstoupila kvůli psychickým problémům. Voda na mlýn odpůrcům žen, říká slavný trenér

reklama

Kauza Simone Bilesové podle Jelínka polarizuje sportovní společnost. Připouští zároveň, že to je ta voda na mlýn těm, kteří říkají, že ženy nepatří do vrcholového sportu.

„Myslím si, že vrcholový sportovec by měl být natolik odolný, aby byl schopný čelit takovýmto tlakům, na druhou stranu nejsem v kůži té dámy a nevím co, se tam mohlo tak vážného stát, že odstupuje těsně před startem olympijských her,“ vysvětlil Jelínek, že když neví, co za tím stojí, nechce být příliš kritický. Jedná se podle něj téměř o kolorit, není to totiž první případ, naopak jich přibývá. „Nevím, jestli tam byl tlak, že se čekalo zlato, nebo nějaký osobní důvod, nevíme,“ zopakoval.

Bilesová pak napsala: „Po svém výkonu, jaký jsem předvedla, už jsem nechtěla pokračovat.“ Okomentovala tak svůj zisk stříbra. „Už je špatné, že se do té situace dostala,“ uvedl v kontextu jejích výrazných zkušeností. Na druhé straně zdůraznil, že byla zvyklá neustále vítězit, byla předurčena, že bude hrdinkou her, je tedy otázka, co to s ní udělalo a jakým způsobem to ona vyhodnotila. „Možná to nechtěla kazit týmu,“ uvedl s tím, že pokud by to byl tento důvod, tak to dělat neměla.

Veselovský se podivuje nad slovním obratem, který byl při komentování jejího odstoupení použit. „Dát přednost duševnímu zdraví“, moderátora zajímá, zda toto patří do vrcholového sportu. „Je to opravdu zvláštní a já si myslím, že na tom něco je,“ dodal trenér. „My nevíme, čím si ta dívka prošla,“ řekl a zmínil také kauzu fyzioterapeuta, který v jednom dívčím týmu mladé gymnastky zneužíval. Nicméně zdůraznil, že to je jeho osobní konspirační teorie.

Sportovci by podle něho měli být odolní. „Tato doba je extrémně výkonová, tlak se zvyšuje,“ přiznal a dodal, že zároveň se zvyšuje stresový faktor díky ataku na naše ega. Přispívá k tomu také digitalizace, každý se k tomu může svobodně okamžitě vyjádřit . „Když se kouknete na instagram té dámy, tak vidíte, že má přes pět milionů sledujících. Je také otázka, jak ona vnímá tyhle tlaky,“ řekl, že některé ataky mohou být velmi silné. Tato doba je tou nejstresovější dobou z hlediska útoku na lidská ega.

