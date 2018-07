Američtí novináři jsou posedlí Trumpem. A pak se diví, že už jim lidé nevěří. Nahlédněte do „washingtonské kavárny“

Jak si Fištejn všímá, nejnovější průzkumy ukazují, že ještě nikdy důvěra Američanů ve sdělovací prostředky neklesla tak nízko jako nyní. „Až tři čtvrtiny dotázaných pokládají zpravodajství hlavních televizí a novin za přehlídku smyšlenek a komentátorský výklad za vycucaný z prstu. Důvod hromadného pohrdání tiskem je nasnadě: američtí novináři jsou uhranutí a posedlí Trumpem a dávno ztratili schopnost uvažovat o čemkoli jiném. Paradoxně svou politicky motivovanou posedlostí jen znechucují čtenáře a přihrávají sympatizanty opačné straně,“ poznamenává Fištejn.

Jak dodává, tepat Trumpa je snadné, zdravotně nezávadné a vůbec to nenamáhá mozek. „Dokud Trump prý nekonal tváří v tvář jadernému vyzbrojování lidožrouta Kima, ohrozil tím samotnou existenci Spojených států. Ale opravdovou katastrofu způsobil, když začal konat,“ popisuje Fištejn a podotýká, že z mnohých úvah čpí hloupost jako hniloba z nevětraného sklepa. „Atmosféra na Korejském poloostrově se rozhodně zlepšuje a na rozdíl od zuřivých reportérů politici Jihu vítají právě takový vývoj událostí,“ zmínil Fištejn.

Stejnou bouři pak podle jeho slov doprovázelo setkání Trumpa s Putinem. „V tomto případě nářky plaček, že summit vysvobozuje Putina z mezinárodní izolace, že Trump si jel k Putinovi pro výprask jako prosebníček a vrátil se s prázdnou, vypadají obzvlášť tragikomicky. Mluvit o Putinovi jako o ostrakizovaném štvanci je jako bavit společnost nejapnou anekdotou,“ zmínil Fištejn.

„V hodnocení výsledků summitu jsou ruská a americká média zajedno: Putin drtivě zvítězil. Ruští komentátoři to píší z povinnosti, mají to v pracovní smlouvě, americkým to velí politická uvědomělost. Mohou se navíc odvolat na to, že přece i samotní Rusové uznávají, že zvítězili,“ zmínil Fištejn.

A jak dodal, obsah jednání neznáme, a tak je možné jeho výsledek posuzovat jen podle řeči těla: gestikulace, pohledu, stisku rukou. „Trump působí přesvědčivě a je úspěšný jen tehdy, když se chová jako tank. V tomto případě, jak se trefně vyjádřil Arnold Schwarzenegger, vypadal jako rozvařená brambora. Pokus protancovat se setkáním na Obamův způsob přinesl výsledek spíše opačný než kýžený – Trump byl k nepoznání. Jeho postavě zoufale scházel Trump,“ dodal.

Fištejn si také všímá toho, že Amerika je ideově rozťatá zhruba napůl. „Příkop mezi nesmiřitelnými tábory ještě nikdy nebyl tak hluboký. Přepjatá struna vášní může kdykoli prasknout. Studená občanská válka může snadno přerůst do horké fáze,“ uzavřel.

autor: vef