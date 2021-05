Amerikanista v barvách TOP 09: USA jsou brutálně rozdělené. A možná to dokonce narůstá

reklama

„Situace je docela dobrá, co se týče toho nejdůležitějšího tématu, a to je boj s koronavirem. Tam Americe můžeme v tento moment závidět. V zásadě na každého Američana byla rozdistribuována jedna dávka, téměř 300 milionů, řádově 330 milionů Američanů, bylo vpíchnuto, a jsou to zhruba dva týdny, co sto milionů Američanů získalo obě dávky. Takže teď mohl Joe Biden zcela objektivně oznámit: Jestliže byl už někdo očkován, což se týká zhruba třetiny Američanů, může chodit bez roušky. Vakcín je dostatek, v zásadě Amerika teď čelí poslednímu problému, který opravdu my můžeme závidět, že je řada Američanů, kteří se nechtějí nechat očkovat – z principu, zejména republikánští voliči, čili aby došlo k té požadované celospolečenské imunitě, tak tam bude ještě potřeba některé přemlouvat,“ sdělil Lepš k aktuální koronavirové situaci v USA. Podotkl také, že se začínají dělat loterie, že kdo se zaregistruje, může vyhrát milion.

„To je problém, který my Americe můžeme závidět. Ekonomicky se Americe také docela daří, nicméně zůstává to zásadní, dlouhodobější téma. Amerika je brutálně, nemůžu to říct jinak, brutálně rozdělená. Ta rozdělenost možná dokonce narůstá. A je to téma, které bude pronásledovat Ameriku mnoho let dopředu, to je jasné,“ dodal Lepš.

Joe Biden pak podle svých slov otáčí na svém postu kormidlem zleva doprava. Zejména co se týče té ekonomické politiky. „Takže prosadil masivní koronavirový balíček, téměř dva biliony dolarů, z nichž část šla většině Američanů do peněženek, jakožto podpora ekonomiky. A taky vidíme, teď jsou sice varovné signály, ale ta ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku, americká, velmi dobře šlapala,“ podotkl Lepš.

„Joe Biden ale prokázal, že má tah na branku. On není tak přirozeným a dobrým řečníkem jako Barack Obama, a to i poté, co odhlédneme od toho, že i v mládí měl problémy s koktáním, které v zásadě překonal. Barack Obama je někdo s obrovským řečnickým talentem, s talentem sdělovat, předkládat vize, vysvětlit je a sdělit je. A když ho posloucháte, zejména tedy napřímo, tak je to elektrizující. Joe Biden takto dobrým řečníkem není, ale je dobrým řečníkem. A prokázal, že je jakožto prezident pevný v kramflecích. On jakožto prezident není nějakým béčkem Baracka Obamy nebo odstínem, on toho prosazuje velmi mnoho. Samozřejmě teď mu ještě nemůžeme vystavovat závěrečné hodnocení, na to jsou potřeba dva tři čtyři roky. Má obrovské problémy například s imigrací. Nastoupil do Bílého domu a obrovské množství imigrantů se valí přes mexicko-americkou hranici, zejména z těch chudých, problematických států Střední Ameriky,“ poznamenal Lepš.

