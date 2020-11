Aňa Geislerová... Ne, to nejde napsat. To nejde. Kvůli Zemanovi

reklama

Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 967 lidí

prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář porušil zákon. Svou pražskou vilu nechal přestavovat bez patřičných povolení. Příslušný stavení úřad rozhodl, že hradní úředník jednal v rozporu s tím, co vyžaduje legislativa a uložil mu pokutu. Stavební povolení mu však dodatečně vydal.

Když si to přečetla herečka Anna Geislerová, neudržela se a na sociální síti Facebook použila velmi hrubý výraz.

„Další z Mynářových sr*ček. Gratuluju,“ napsala doslova.

Za posledních pár dní je to přitom už podruhé, co byla v šoku z toho, jaké nehoráznosti si na Hradě dovolují. Alespoň podle Geislerové.

Žlučí jí hnul také tiskový odbor Hradu, který odmítl novinářům Deníku N prozradit program prezidenta republiky na pár dní dopředu. Deník N se dozvěděl, že odpověď dostane, až se hradním úředníkům, přesněji řečeno Vítu Novákovi, bude chtít a nezdálo se, že se mu bude chtít v dohledné době, neboť tvrdil, že odpovídat na otázky ohledně programu prezidenta nemá na starosti.

Redaktorka se ptala, co tedy na starosti má, načež se dozvěděla, že Novák má na starosti komunikaci témat spojených s Kanceláří prezidenta republiky. „A toto se netýká toho, to se týká prezidenta republiky. Tak děkuji za ten dotaz, a bude-li na to nějaká odpověď, tak si myslím, že ji určitě od nás obdržíte. Ode mne asi ne,“ sdělil jí. Potvrdil jen, že dotazy obdrželi, ale vyjádřil pochybnost, že se jimi někdo zabývá.

Následovala roztržka o tom, zda Deník N vydává o Hradu tzv. dezinformační zprávy. Také se Novák trefoval do dotazů, které Deník N zaslal: „Pondělní program pana prezidenta. Kde se prezident nachází. To snad ani nejsou novinářské dotazy, kde se prezident nachází. To je dotaz novinářský nebo to je nějaká legrace? Nebo já nevím.“

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na to redaktorka reagovala, že náplní jeho práce není dotazy hodnotit, ale Novák se bránil, že zase její prací není hodnotit jeho práci. Zopakoval, že odpovídat nebude, a zda odpoví někdo jiný, slibovat nechtěl. Dodal, že se redaktorka může zeptat jeho kolegů. „Já je přímo obtěžovat nebudu a nebudu se jich ani na to ptát. Já to považuju za jako úplně redundantní záležitost,“ sdělil redaktorce. Následně redaktorka zřejmě seznala, že z Nováka více nedostane a rozloučila se.

„Aha... to asi psal Havel... nebo Kafka. Nebo to novinářka komunikuje s tím oslíkem ze Shreka. Je tohle vůbec možný? Ovčáčku, ty máš fakt dream team,“ ohodnotila roztržku Geislerová.

Psali jsme: Je to možný?! Geislerová v šoku. A Zemanův člověk jí ještě přitíží Láska vítězí. Video s umělci pomohlo senátorovi k obhajobě. Žantovskému nepomohla ani podpora od Kalouska Pro tohle se obětoval Palach? Hladová prasata. Doufám, že to peklo už skončí. Umělci reagují na prezidentovu výzvu k půstu To kdyby viděl Havel: Geislerová a Jan Hrušínský ve při

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.