Analytička Zlámalová k Čapímu hnízdu: Přichází velká chvíle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana

„Babišovi kritici jsou přesvědčeni, že tady funguje VIP spravedlnost pro vyvolené. Babišovi fanoušci naopak věří premiérovi, že se stal obětí komplotu policie a žalobců. Věří mu, že se tady dá objednat trestní stíhání a on je obětí té objednávky,“ uvádí Zlámalová na serveru Echo24.cz.

„Jádrem vysvětlení, proč bylo trestní stíhání zastaveno, je úvaha, že Agrofert a Farma Čapí hnízdo, která dotace čerpala, podle tehdejších pravidel Evropské unie pro dotace z roku 2008, kdy se Čapí hnízdo žádalo, nikdy nebyly propojené firmy. A následuje alibistické odhození celé věci na Evropskou unii. Její předpisy, jak vypadá malý a střední podnik propojený s velkým, prý byly příliš nejasné a Andrej Babiš jim nemusel rozumět,“ všímá si Zlámalová, že nejde o nedostatek důkazů, ale je to naprosté zpochybnění celého konstruktu, na němž obvinění Andreje Babiše a jeho rodiny stálo.

„Na tom, že Čapí hnízdo bylo vyvedeno do speciální firmy mimo Agrofert, aby načerpalo dotaci a poté se zpátky vrátilo do Babišovy firmy Imoba,“ dodala.

„Přichází velká chvíle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Teď má tři měsíce na to, aby zastavení trestního stíhání zrušil. Pokud by došel k závěru, že státní zástupci Jaroslav Šaroch a Martin Erazím udělali chybu, případ by jim vrátil s pokynem, aby změnili rozhodnutí. Kdyby to odmítli udělat, nejvyšší žalobce jim to nemůže nařídit. Může ale poslat Andreje Babiše a členy jeho rodiny k soudu sám. Svojí přirozenou povahou nikterak odvážný Pavel Zeman se právě stává lakmusovým papírkem důvěry v celé státní zastupitelství. V této chvíli se zároveň výrazně zvýšila pravděpodobnost, že ho vláda Andreje Babiše na návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové odvolá. On je teď už tím jediným, kdo může poslat Andreje Babiše před soud. Jeho Babišem schválený nástupce už to neudělá,“ dodává Zlámalová závěrem.