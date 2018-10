Analytička rozebírá, čeho jste si při debatě lídrů nevšimli: Hamáček řekl totéž co Babiš, ale rozdíl viděl každý. Pospíšil? To Kalousek byl aspoň vtipný

Anketa Kdo se vám nejvíce líbil v předvolební superdebatě lídrů? Andrej Babiš 50% Ivan Bartoš 13% Pavel Bělobrádek 1% Petr Fiala 9% Vojtěch Filip 4% Petr Gazdík 6% Jan Hamáček 2% Tomio Okamura 13% Jiří Pospíšil 2% hlasovalo: 430 lidí

Na České televizi debatovali ve čtvrtek večer v přímém přenosu Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (Piráti), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Petr Fiala (ODS), Vojtěch Filip (KSČM), Petr Gazdík (Starostové a Nezávislí), Jan Hamáček (ČSSD), Tomio Okamura (SPD) a Jiří Pospíšil (TOP09). Pořad označila politická a mediální analytička Irena Ryšánková za klasický formát předvolební debaty. Překvapivá podle analytičky nebyla ani témata diskuze, jako například bytová situace, ani odpovědi politiků. „Připadalo mi jen trošku nesmyslné, proč před komunálními volbami diskutují v televizi celostátní lídři stran, kteří se navíc věnovali vlastně celostátním tématům,“ říká analytička a vysvětluje. „Trochu to tak ohledně toho komunálu „klouzalo po povrchu“. Oni se snažili vždycky od těch komunálních věcí nějak odrazit, respektive, Světlana Witowská se je snažila k tomu vždycky nasměrovat, ale stejně se zase zpátky vraceli k celostátní politice.“

Jak analytička říká, připadalo jí, že diskutující vlastně cílili na občany velkých měst. „Ti budou většinou volit podle stran. Kdežto malá města a vesnice prostě volí „Pepu“ odvedle, který už je buď starostou dvacet let a všichni ví, že je v tom dobrý, anebo volí toho „Pepu“, kterého odněkud znají,“ vysvětluje Ryšánková s tím, že komunální politika je často postavena na osobních vazbách a ne na stranických preferencích.

Skvělá Witowská, špatný zvuk

Koho analytička rozhodně pochválila, to byla moderátorka pořadu Světlana Witowská. „Ta ten chaos zvládala docela s přehledem. Myslím si, že to byl dobrý výběr moderátora,“ uvedla analytička a dodala. „Vlastně se poté, co Václav Moravec řekl, že nebude moderovat debatu mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem před volbou prezidenta, v České televizi vyloupla nová moderátorská osobnost.“ Irena Ryšánková také upozornila na určitý technický problém, který se během čtvrteční debaty objevil, kdy si někteří politici stěžovali, že moderátorku špatně slyší. „To trošku tu debatu tříštilo, když někteří lídři občas nereagovali, protože moderátorku prostě neslyšeli,“ říká Ryšánková.

Nejlépe připravený byl Babiš

Kdo byl vlastně skutečným vítězem a kdo poraženým, nebylo podle analytičky v této debatě zcela jasné. „Velmi dobře byl připravený Andrej Babiš a to tak, že dokázal odpovědět i jedné ze starostek na otázku, kde vzít na zasíťování pozemků,“ pochválila premiéra, který některá svá slova během debaty dokládal i grafy, jež si do studia přinesl s sebou. „Vyloženě poraženého bych tam nikoho neviděla. Tam to spíš bylo o tom, kdo si kolik dokázal vybojovat prostoru, což třeba Andrej Babiš nebo Ivan Bartoš dokázali docela dobře. Například Vojtěch Filip si příliš prostoru vybojovat nedokázal, ten ho vlastně měl alespoň opticky nejméně,“ říká analytička a připomíná technický problém, který debatu a hlavně reakce politiků mohl částečně komplikovat. Dobře vidět byla prý ale „razance“ Andreje Babiše. „Třeba když se mluvilo o komunikacích. Hamáček řekl vlastně totéž, co Babiš. Ale ten Babiš to řekl tak, že si to budou všichni pamatovat. Že to předtím řekl i Hamáček, to už možná nikdo neví,“ vysvětluje analytička.

Parlamentní hašteření

Celkově hodnotit účastníky této debaty není podle analytičky zrovna jednoduché. Chovali se totiž prý „jako vždycky“. „Já jsem tam neviděla žádné vybočení z jejich normálního politického projevu, z jejich normálního způsobu řekněme „parlamentního hašteření“,“ zamýšlí se. Jak ale znovu zdůraznila, debata byla podle ni spíše na „úrovni poslanecké Sněmovny“. „Oni jako by si nebyli schopni uvědomit, že mají zaujmout voliče i na vesnici, kde je 300 obyvatel,“ zmínila znovu analytička a dodala. „Když tam ti starostové ze záznamu vznesli nějaké otázky, ať už o komunikacích, zasíťování pozemků a podobně, tak oni dost často nedokázali promluvit tím jednoduchým jazykem: ano, ne… Jsme schopni, nejsme schopni…Kdo se o to postará… Ale začali tam mluvit tím parlamentním jazykem, tak jak jsou zvyklí a tím vlastně rozmlžovali tu debatu,“ uvedla analytička a prozradila, kde vidí v této věci problém. „Že ti celostátní lídři absolutně nedokáží sestoupit o ty dva stupně níž a mluvit s těmi lidmi normálním lidským jazykem.“

„Slovní přestřelky“ a vzpomínka na Kalouska

To, že se politici nedokázali během debaty „odtrhnout“ od parlamentní politiky se podle analytičky ukázalo vlastně i na diskuzi mezi nimi samotnými. „Oni vlastně všichni šli proti tomu premiérovi, který je jejich opozice právě v tom Parlamentu. Logicky se chovali jako předsedové parlamentní stran,“ uvedla analytička a poukázala na to, že vzhledem k tomu, že se jedná o komunální volby, chyběla v debatě například různá místní politická uskupení. „A ta třeba v těch menších městech mohou být hodně silná. Na druhou stranu je logické, že televize nemůže pozvat všechna uskupení ze všech možných měst,“ říká Ryšánková.

Slovní přestřelky zazněly v pořadu například mezi premiérem Andrejem Babišem a předsedou TOP09 Jiřím Pospíšilem. Nebyly ale tak „silné“ jako dříve právě mezi Andrejem Babišem a bývalým předsedou TOP09 Miroslavem Kalouskem. „Kalousek a Pospíšil jsou osobnostně jiné typy. Jiří Pospíšil sice dokáže i rázně odpovídat, ale je na něm vidět takový ten „evropský nátěr“. Kdežto Miroslav Kalousek dokázal být v době své největší slávy hodně ostrý a hodně vtipný. Což už ten Pospíšil není. On už je takový spíš trošku eurolídr,“ říká s úsměvem Irena Ryšánková.

Debata výsledky voleb zřejmě neovlivní

Podle analytičky čtvrteční debata na ČT 1 pohled běžného voliče na poslední chvíli zřejmě nezmění. „Myslím si, že takové debaty maximálně mohou utvrdit rozhodnutého voliče v tom, že má volit tu stranu, co se rozhodl. Fandí tomu svému politikovi, utvrdí se v tom, že odpovídá dobře a všem to natřel,“ míní Ryšánková s tím, že ani na nerozhodnuté voliče nebude mít podle ní debata žádný velký vliv. „Myslím si, že si to voliči spíše proberou se svojí skupinkou na sociálních sítích, pořeší si to doma, ale nemyslím si, že by to voliče, zvláště na menším městě nebo na vesnici nějak ovlivnilo. Protože upřímně řečeno, například obchvat Suchdola, o kterém se v debatě mluvilo nebo to, jestli nějaký primátor Prahy byl z Olomouce, nebo odkud, nikoho na malém městě nezajímá,“ dodává Ryšánková a znovu opakuje, že neschopnost politiků „odtrhnout“ se od Prahy byla opravdu velmi evidentní.

autor: David Hora