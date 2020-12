Analytická společnost Oxford Economics zveřejnila studii o přínosu Huawei v Evropě

reklama

V České republice vykázala Huawei celkový podíl na HDP v částce 109 milionů eur, což je dle Oxford Economics 0,05 procent českého HDP. Společnost také na našem území podpořila přímo či nepřímo více než 2600 pracovnách míst a na daních kombinovaně odvedla celkem 50 milionů eur, a to je o 20 procent více než před pěti lety.

Nejnovější studie Oxford Economics se vedle finančního přínosu jednotlivým zemím zaměřila i na oblast evropského výzkumu a vývoje a dle zprávy se Huawei opět významně prosadila i v tomto sektoru. V loňském roce byla dokonce nejaktivnější společností v Evropě ve výzkumu a vývoji, přičemž podle žebříčku průmyslových investic EU za rok 2019 patří Huawei mezi pětici největších investorů na světě v této oblasti. Za dvanáct měsíců investovala Huawei do sektoru 12,7 miliard eur a vysoké investice spojené s maximálním nasazením jí přinesly významné prvenství. Společnost Huawei zaujala první příčku v počtu patentových přihlášek podaných za uplynulý rok k evropskému patentovému úřadu.

Navzdory sankcím ze strany USA tak společnost vykázala za loňský rok významné úspěchy. „V roce 2019 generovala činnost společnosti Huawei přímý podíl na evropském HDP ve výši 2,8 miliardy eur, což je průměrný růst o 11,4 procent ročně v rozmezí posledních pěti let. V tomto turbulentním roce pak společnost Huawei zajistila stabilní a bezpečný provoz sítí, aby mohla lidem pomoci pracovat z domu a vzdělávat se online. Společnost Huawei působí v Evropě 20 let a tvrdě pracovala na integraci do místních komunit, abychom společně podpořili průmyslový rozvoj. Do budoucna budeme i nadále spolupracovat s našimi partnery na překonávání nových výzev a vytváření větší přidané hodnoty,“ shrnul Abraham Liu, hlavní zástupce společnosti Huawei pro evropské instituce.

Technologická společnost se též významně zapojuje do vzdělávání v rámci České republiky, a to především skrze program Seeds for the Future, který od roku 2016 umožňuje vysokoškolským studentům získat unikátní know-how od špiček v oboru ICT. Nejen na oborové vzdělávání je pak zaměřen program One Thousand Dreams, který má podpořit ICT gramotnost mladých a poskytnout péči dětem v rámci střední a východní Evropy. Součástí programu je i darování knih univerzitám nebo hraček dětským nemocnicím napříč regiony. Tímto způsobem chce společnost na českém území pomáhat pěstovat vědomosti a schopnosti, které budou mít přínos do budoucna.

